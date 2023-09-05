ما قيمة المبلغ الأخير الذي عرضه اتحاد جدة لضم صلاح؟

ما قيمة المبلغ الأخير الذي عرضه اتحاد جدة لضم صلاح؟
التاريخ
9/5/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
اشارت تقارير صحفية الى ان نادي اتحاد جدة السعودي رفع العرض المقدم للحصول على خدمات لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح، خلال فترة سوق الانتقالات السعودية، بهدف تعزيز خط الهجوم لديه قبل السابع من ايلول موعد اغلاق سوق الانتقالات.
وكان الفريق السعودي قد تخطى العرض الرسمي السابق الذي كان قد تقدم به والذي وصل الى 150 مليون باوند يوم الخميس الماضي، حيث قدم اتحاد جدة عرض جديد وصل الى 215 مليون باوند قبل 48 ساعة فقط على اغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.
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