ميسي يظهر ضمن رحلة المنتخب السعودي الى نيوكاسل
التاريخ
9/5/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ظهر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ضمن رحلة المنتخب السعودي إلى مدبنة نيوكاسل الانكليزية لخوض معسكر تحضيري خلال الفترة من 3 لغاية 12 ايلول/ سبتمبر الجاري استعدادا للاستحقاقات المقبلة .
وخلال السفرة وضع سعود عبدالحميد مدافع المنتخب السعودي صورة تجمعه مع ميسي على واجهة حقيبة سفره خلال المباراة التاريخية للأخضر ضد المنتخب الارجنتيني في مونديال 2022 في قطر .
وفازت وقتها السعودية 2-1 على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العالمية .
وتألق سعود خلال هذه المباراة ونجح في ايقاف خطورة ليونيل ميسي .
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