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الوحدات في صدارة دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة

9/5/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - يواصل فريق الوحدات صدارة ترتيب الدور الأول من دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة بعد فوزه على أكاديمية رؤى المستقبل 2-1، مع اختتام الجولة التاسعة.
وتغلب الفيصلي على الرمثا 3-0، فيما فاز الاتحاد على عمان FC 3-2، وشباب الأردن على كفرسوم 2-0، والجزيرة على فرسان الأردن 2-1، والحسين على العربي 3-1.
ومع اختتام الجولة التاسعة، حافظ الوحدات على صدارة ترتيب الفرق برصيد 22 نقطة، يليه الفيصلي 20، الجزيرة 19، فرسان الأردن 17، الرمثا 13، أكاديمية رؤى المستقبل 12، الحسين 11، الاتحاد 10، عمان FC والعربي 9، شباب الأردن 7، وكفرسوم أخيرا دون نقاط.
في المقابل، أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ 16 من دوري الناشئين ت 15 لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة.
وتقام مباريات دور الـ 16 وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.
وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة ت 15، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.
بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.






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