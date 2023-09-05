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كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري في طريق الاتحاد السعودي

9/5/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجريت قرعة كأس العالم للأندية 2023، الثلاثاء، التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي النسخة الأخيرة من البطولة بنظامها الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي أوكلاند سيتي مع الاتحاد في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2023.

وأسفرت القرعة عن مواجهات الدور الثاني وهي:

الأهلي المصري يواجه الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
كلاب ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريدز الياباني.
وسيضرب الفائز من مباراة الأهلي المصري والطرف الآخر موعدا في نصف النهائي أمام بطل كوبا أميركا الجنوبية.

كما سيضرب الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة نصف النهائي الأخرى.

ومن المقرر أن تقام منافسات المسابقة في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي المصري، الاتحاد السعودي، مانشستر سيتي الإنجليزي، كلاب ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأوراوا ريدز الياباني.

ويتبقى مقعد بطل أميركا الجنوبية، وسيتم حسمه في شهر نوفمبر المقبل.



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