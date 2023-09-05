سيلينا غوميز تخطف الأنظار بتفاعلها اللافت مع فرصة ضائعة لميسي (فيديو)
التاريخ
9/5/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أثار حارس نادي لوس أنجلوس، جون مكارثي، إعجاب كثيرين بعد تصديه لانفراد للأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وسط تفاعل كبير على رد فعل الفنانة الأمريكية، سيلينا غوميز، على اللقطة.
وتصدى مكارثي لانفراد صريح من ليو في المباراة التي أُقيمت، فجر الاثنين، وانتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدف وحيد.
وعلق الحساب الرسمي للدوري الأمريكي للمحترفين على منصة "إكس"، تويتر سابقا، على التصدي بالقول: "يا له من تصدي لجون مكارثي!".
وعاد الحساب الرسمي لـ"MLS" ونشر رد فعل غوميز على تصدي حارس لوس أنجلوس، وعلق على اللقطة بالقول: "لقد عبرت سيلينا غوميز عننا جميعا عندما رأينا تصدي جون مكارثي".
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