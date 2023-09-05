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سيلينا غوميز تخطف الأنظار بتفاعلها اللافت مع فرصة ضائعة لميسي (فيديو)

9/5/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثار حارس نادي لوس أنجلوس، جون مكارثي، إعجاب كثيرين بعد تصديه لانفراد للأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وسط تفاعل كبير على رد فعل الفنانة الأمريكية، سيلينا غوميز، على اللقطة.

وتصدى مكارثي لانفراد صريح من ليو في المباراة التي أُقيمت، فجر الاثنين، وانتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وعلق الحساب الرسمي للدوري الأمريكي للمحترفين على منصة "إكس"، تويتر سابقا، على التصدي بالقول: "يا له من تصدي لجون مكارثي!".


وعاد الحساب الرسمي لـ"MLS" ونشر رد فعل غوميز على تصدي حارس لوس أنجلوس، وعلق على اللقطة بالقول: "لقد عبرت سيلينا غوميز عننا جميعا عندما رأينا تصدي جون مكارثي".






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