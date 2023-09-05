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العودة للمدراس... نصائح لإدارة الوقت بشكل أفضل

9/5/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع بداية العام الدراسي الجديد، يواجه الطلاب والأهل العديد من التحديات، منها تنظيم الوقت بشكل فعال، حيث يتطلب ذلك من الطلاب تنظيم وقتهم بين الدراسة والواجبات المنزلية والنشاطات المدرسية، ومن الأهل تنظيم وقتهم بين العمل والرعاية المنزلية والمساعدة في الدراسة.


وهناك العديد من النصائح التي يمكن للطلاب والأهل اتباعها لتنظيم الوقت بشكل فعال، للطلبة والأهل.

تنظيم الوقت للطلبة :


- وضع جدول زمني: يساعد جدول زمني مكتوب في تنظيم الوقت بشكل فعال، حيث يجب أن يتضمن الجدول جميع الأنشطة التي يقوم بها الطالب، بما في ذلك الدراسة والواجبات المنزلية والنشاطات المدرسية والوقت الحر.

- تقدير الوقت: يجب أن يتعلم الطالب تقدير الوقت، وذلك من خلال وضع مدة زمنية محددة لكل مهمة يقوم بها، ويجب أن يحرص على الالتزام بهذه المدة الزمنية.

-التقسيم إلى أجزاء: يمكن للطالب تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر، وذلك لتسهيل الإنجاز وزيادة الإنتاجية.

- أخذ فترات راحة: يجب على الطالب أخذ فترات راحة منتظمة أثناء الدراسة، وذلك لتجديد النشاط والتركيز.

- النوم الكافي: يحتاج الطلاب إلى النوم الكافي للحفاظ على الصحة والتركيز.

دور الأهل في تنظيم الوقت

- التواصل مع المدرسة: يجب على الأهل التواصل مع المدرسة بشكل مستمر للتعرف على أنشطة الطالب وجدول دروسه.

- مساعدة الطالب في تنظيم وقته: يمكن للأهل مساعدة الطالب في تنظيم وقته عن طريق تقديم الإرشاد والدعم.

- تشجيع الطالب على الدراسة: يجب على الأهل تشجيع الطالب على الدراسة من خلال توفير البيئة المناسبة للتعلم.

- تنظيم الوقت الشخصي: يجب على الأهل تنظيم وقتهم الشخصي بشكل فعال، وذلك لضمان وجود الوقت الكافي لرعاية الطلاب والاهتمام بالأمور الأخرى.

نصائح إضافية لتنظيم الوقت بشكل فعال


- تحديد الأهداف: يجب على الطلاب والأهل تحديد الأهداف التي يريدون تحقيقها، وذلك من أجل تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

- التركيز على الأولويات: يجب على الطلاب والأهل التركيز على الأولويات، وذلك لتجنب تشتيت الانتباه.

-االتخلص من المشتتات: يجب على الطلاب والأهل التخلص من المشتتات، مثل الأجهزة الإلكترونية والتلفزيون، وذلك للتركيز على المهام التي يقومون بها.

-التحفيز: يجب على الطلاب والأهل إيجاد طرق لتحفيز أنفسهم على تحقيق أهدافهم، مثل وضع المكافآت للطلاب أو تحديد الأهداف الشخصية للأهل.

- تنظيم الوقت بشكل فعال يساهم في تحقيق النجاح الدراسي والشخصي، لذلك يجب على الطلاب والأهل اتباع النصائح السابقة لتنظيم وقتهم بشكل فعال.




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