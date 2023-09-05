العودة للمدراس... نصائح لإدارة الوقت بشكل أفضل

العودة للمدراس... نصائح لإدارة الوقت بشكل أفضل
التاريخ
9/5/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مع بداية العام الدراسي الجديد، يواجه الطلاب
والأهل العديد من التحديات، منها تنظيم الوقت بشكل فعال، حيث يتطلب ذلك من الطلاب
تنظيم وقتهم بين الدراسة والواجبات المنزلية والنشاطات المدرسية، ومن الأهل تنظيم
وقتهم بين العمل والرعاية المنزلية والمساعدة في الدراسة.
وهناك العديد من النصائح التي يمكن للطلاب
والأهل اتباعها لتنظيم الوقت بشكل فعال، للطلبة والأهل.
تنظيم الوقت للطلبة :
- وضع جدول زمني: يساعد جدول زمني مكتوب في تنظيم
الوقت بشكل فعال، حيث يجب أن يتضمن الجدول جميع الأنشطة التي يقوم بها الطالب، بما
في ذلك الدراسة والواجبات المنزلية والنشاطات المدرسية والوقت الحر.
- تقدير الوقت: يجب أن يتعلم الطالب تقدير الوقت،
وذلك من خلال وضع مدة زمنية محددة لكل مهمة يقوم بها، ويجب أن يحرص على الالتزام
بهذه المدة الزمنية.
-التقسيم إلى أجزاء: يمكن للطالب تقسيم المهام
الكبيرة إلى أجزاء أصغر، وذلك لتسهيل الإنجاز وزيادة الإنتاجية.
- أخذ فترات راحة: يجب على الطالب أخذ فترات راحة
منتظمة أثناء الدراسة، وذلك لتجديد النشاط والتركيز.
- النوم الكافي: يحتاج الطلاب إلى النوم الكافي
للحفاظ على الصحة والتركيز.
دور الأهل في تنظيم الوقت
- التواصل مع المدرسة: يجب على الأهل التواصل مع المدرسة
بشكل مستمر للتعرف على أنشطة الطالب وجدول دروسه.
- مساعدة الطالب في تنظيم وقته: يمكن للأهل
مساعدة الطالب في تنظيم وقته عن طريق تقديم الإرشاد والدعم.
- تشجيع الطالب على الدراسة: يجب على الأهل تشجيع
الطالب على الدراسة من خلال توفير البيئة المناسبة للتعلم.
- تنظيم الوقت الشخصي: يجب على الأهل تنظيم وقتهم
الشخصي بشكل فعال، وذلك لضمان وجود الوقت الكافي لرعاية الطلاب والاهتمام بالأمور
الأخرى.
نصائح إضافية لتنظيم الوقت
بشكل فعال
- تحديد الأهداف: يجب على الطلاب والأهل تحديد
الأهداف التي يريدون تحقيقها، وذلك من أجل تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق هذه
الأهداف.
- التركيز على الأولويات: يجب على الطلاب والأهل
التركيز على الأولويات، وذلك لتجنب تشتيت الانتباه.
-االتخلص من المشتتات: يجب على الطلاب والأهل
التخلص من المشتتات، مثل الأجهزة الإلكترونية والتلفزيون، وذلك للتركيز على المهام
التي يقومون بها.
-التحفيز: يجب على الطلاب والأهل إيجاد طرق
لتحفيز أنفسهم على تحقيق أهدافهم، مثل وضع المكافآت للطلاب أو تحديد الأهداف الشخصية
للأهل.
- تنظيم الوقت بشكل فعال يساهم في تحقيق النجاح
الدراسي والشخصي، لذلك يجب على الطلاب والأهل اتباع النصائح السابقة لتنظيم وقتهم
بشكل فعال.
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