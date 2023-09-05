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أفضل أنواع واقي الشمس لمقاومة حرارة الصيف

9/5/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واقي الشمس هو أحد المنتجات المستخدمة لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويعتبر جزءًا هامًا من روتين العناية بالبشرة، إذ يساعد في الوقاية من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس مثل حروق الشمس وتلف الجلد وظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، كما أنها تتسبب في فقدان البشرة مرونتها وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

أفضل أنواع واقي الشمس لمقاومة حرارة الصيف
يحتوي الواقي على مواد ومركبات كيميائية ونباتية تعمل على امتصاص وتفتيت الأشعة فوق البنفسجية الضارة قبل وصولها إلى الجلد، حيث تعمل على تشتيت وانعكاس الأشعة فوق البنفسجية بعيدًا عن الجلد، ومن الممكن أن تمتصها وتحولها إلى طاقة غير ضارة، لذا يجب استعماله بانتظام وبشكل صحيح للحفاظ على صحة البشرة والوقاية من الالتهابات الجلدية المختلفة.

وتتعدد انواع واقيات الشمس، سواء كريم أو جل أو رذاذ وغيرها، والتي تختلف في تركيبتها وعوامل حمايتها للشمس وفقاً للشركة المصنعة، وحسب نوع وطبيعة كل بشرة، حيث تحتاج بعض الأنواع مثل الجافة أو العادية أو الدهنية إلى حماية من أشعة الشمس أكثر من غيرها، لذا عند اختيار النوع المناسب، يجب أخذ نوع البشرة وحالتها في الاعتبار.

واقي الشمس حسب نوع البشرة
هناك بعض النصائح الهامة التي ينبغي مراعاتها عند اختيار واقيات الشمس المناسبة لنوع البشرة، إذ يفضل استخدام واقي شمس خفيف وغير دهني للبشرة الدهنية أو المعرضة لظهور حب الشباب، مع تجنب الأنواع التي تحتوي على مكونات كيميائية ضارة أو زيوت لأنها قد تتسبب في انسداد المسام وتكون الحبوب والبثور على البشرة.

أما بالنسبة للبشرة الجافة، فيُفضل استخدام واقي شمس ذو قوام كريمي غني بالمواد المرطبة لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وللبشرة الحساسة ينصح باستخدام واقي شمس خالي من العطور والمواد الكيميائية القاسية، لأنه قد يسبب تهيجًا للبشرة.

وتعتبر درجة حماية واقيات الشمس مؤشرًا هامًا لفعاليته، وتُعبر عادة برقم SPF (عامل حماية من الشمس)، إذ يُفضل استخدام واقيات الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أعلى لضمان الحصول على حماية جيدة من أشعة الشمس الضارة، مع تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والبقاء في الظل قدر الإمكان.

ويُنصح بارتداء ملابس واقية مثل القبعات والنظارات الشمسية والملابس الفاتحة اللون، عند الخروج في أشعة الشمس، بالإضافة إلى ذلك، يُفضل استخدام واقي شمس مقاوم للماء ليناسب السباحة أو أوقات الصيف الحارة، وأثناء التعرق بشكل مفرط، كما ينصح بتطبيق الواقي قبل التعرض لأشعة الشمس بحوالي 15 إلى 30 دقيقة، وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق الشديد، مع ضرورة وضعه على جميع أجزاء الجسم المكشوفة، خاصة الوجه والرقبة والأذرع والساقين.

أنواع واقيات الشمس

واقي شمس معدني
يحتوي هذا النوع على العديد من المركبات المعدنية مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، والتي تشكل حاجزاً وقائياً على سطح الجلد ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية، وتُعتبر الواقيات المعدنية آمنة للاستخدام، لأنها لا تؤدي إلى تهيج البشرة أو حساسيتها.

واقي شمس كيميائي
يتميز هذا النوع باحتوائه على مركبات كيميائية مثل الأوكسيبنزون، والأفوبنزون، والأوكتوكريلين، والتي تتفاعل مع أشعة الشمس فوق البنفسجية وتحولها إلى طاقة غير ضارة، وتساعد على امتصاص أشعة الشمس قبل الوصول إلى البشرة، وهي آمنة للاستخدام على الجلد وسهلة التطبيق وتتوفر بتراكيز مختلفة من عوامل الحماية لتناسب مختلف أنواع البشرة.

واقي شمس مقاوم للماء
يساعد هذا النوع على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة عند ممارسة الأنشطة المختلفة، خاصة عند التعرض للماء لفترة طويلة أو التعرق الشديد، لاحتوائه على مكونات ومواد مقاومة للماء والتي تحافظ على البشرة من الأشعة الضارة، عند السباحة أو السفر أو الرطوبة العالية وأيضاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

أفضل أنواع واقي الشمس

واقي شمس لاروش La Roche Posay Anthelios Ultra-Fluid Lotion SPF50
يتصدر واقي شمس لاروش بوزيه قائمة أفضل أنواع واقي الشمس، والذي يستخدمه العديد من الأشخاص ول العالم، إذ يحتوي على مركبات فعالة تساعد في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبالتالي تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، فهو يشكل حاجز واقي على البشرة لتعكس وتمتص الأشعة الضارة، ويقي من التصبغات والخطوط الدقيقة وحروق الشمس.

واقي شمس لاروش مصمم خصيصًا للاستخدام اليومي، وهو آمن للغاية ومناسب لجميع أنواع البشرة، ويأتي في عدة أشكال وأنواع وتركيزات مختلفة، حيث يمكن استعماله ككريم أو كحل أو كسائل حسب نوع البشرة، و يتميز بقوامه الخفيف غير الدهني، مضاد للماء والتعرق، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية أو عطرية، كما أنه لا يترك أي بقايا أو رواسب على البشرة.

واقي شمس نيتروجينا SPF 50 Neutrogena Sun Block
واقي شمس نيتروجينا من أبرز وأهم منتجات العناية بالبشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة، بفضل محتواه الغني بالمكونات الفعالة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، والتي تعمل كحاجز يحجب الأشعة فوق البنفسجية، مما يحمي من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر والخطوط الدقيقة على سطح البشرة، فضلا عن قدرته في تقليل خطر الإصابة بحروق الشمس وتلف الجلد.

ويتوفر واقي نيتروجينا في الكثير من أشكال وتركيبات، بما في ذلك الكريمات والجل والأقنعة، وجميعها ملائمة لكافة أنواع البشرة، فهو خالي تماماً من المواد العطرية والكيميائية التي من الممكن أن تضر بالبشرة، ويشتمل أيضاً على مرطبات تساعد في تغذية البشرة وترطيبها ومكافحة جفافها، لذا ينصح الخبراء باستعماله بانتظام لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة والحفاظ على صحتها وجمالها.

واقي شمس بيوديرما Bioderma Very High Protection Aquafluide SPF 50
يمنح واقي الشمس من بيوديرما البشرة حماية فعالة من اشعة الشمس الضارة، إذ يحتوي على مكونات هامة وطبيعية تساعد في امتصاص وتفتيت أشعة الشمس قبل أن تصل إلى البشرة، مما يقلل من خطر حروق الشمس وتلف الجلد، ويمنع ظهور التصبغات والتجاعيد والخطوط الدقيقة، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة سواء الحساسة أو الدهنية او المعرضة لظهور حب الشباب، كما متوفر أيضاً للأطفال ولذوي البشرة الجافة.

ويتميز واقي بيوديرما بأنه مقاوم للماء بدرجة كبيرة، ذو قوام خفيف وسهل الامتصاص على البشرة، ولا يسد المسام، وخالي من أي مواد كيميائية ضارة أو روائح عطرية مزعجة، ويساهم في الحفاظ على صحة البشرة وشبابها.

واقي شمس سيرافي كريم CeraVe Sunscreen SPF 50
يعتبر واقي الشمس سيرافي واحدًا من أفضل المنتجات المخصصة لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، لاحتوائه على مجموعة رائعة من المكونات المغذية و الملطفة للبشرة، والتي تحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجية المسببة لظهور الحروق والتصبغات، عن طريق امتصاص الأشعة قبل أن تصل إلى البشرة، وتكوين حاجز واقي لحمايتها من التلوث والعوامل البيئية الأخرى.

ويتوفر واقي سيرافي في عدة أشكال، بما في ذلك كريم، رذاذ ومرطبات غنية بعامل حماية من الشمس، ويمتاز بأنه آمن لكافة أنواع البشرة، ولا يتسبب في حساسيتها أو تهيجها، تركيبته خفيفة وغير دهنية يسهل امتصاصها وتوزيعها بسهولة على البشرة.

واقي شمس آفين Avene Sunblock SPF 50
يمتلك واقي الشمس من آفين العديد من الخصائص والمكونات الطبيعية التي جعلته من أفضل المنتجات الفعالة في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، فهو غني بالمرشحات الكيميائية والفيزيائية التي تعمل على امتصاص أشعة الشمس قبل أن تصل إلى البشرة، ويساعد في حمايتها من التلف الذي يسببه التعرض المطول والمباشر لأشعة الشمس، ويحتوي أيضاً على مضادات أكسدة قوية ومرطبات مناسبة لتغذية البشرة وحمايتها من الجفاف، بالإضافة إلى أنه يهدئ البشرة ويقلل الحكة والتهيج والاحمرار الناتج عن أشعة الشمس.

واقي آفين متوفر في أنواع متنوعة وتراكيز مختلفة، مثل الكريمات واللوشن والسبراي، وغيرها، ويعتبر آمنًا للاستخدام على معظم أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة، ويتميز بأنه خفيف وسهل الامتصاص على البشرة، ولا يترك أي أثر عليها، كما أنه مضاد للماء والتعرق، مما يجعله مناسبا أثناء السباحة.

واقي شمس لاروش
واقي الشمس لاروش هو أحد أشهر وأفضل منتجات العناية بالبشرة والخاصة بالحماية من أشعة الشمس، والذي يتميز بالعديد من المميزات التي جعلته مفضل لدى الكثير من الأشخاص، وخيارًا ممتازًا للحفاظ على صحة البشرة وحمايتها من أضرار الشمس.

ويتميز واقي شمس لاروش بالآتي:
●يمنح البشرة حماية فائقة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبالتالي منع حروق الشمس وتلف البشرة والتصبغات.

●يقي البشرة من التأثير الضارة للعوامل البيئية المختلفة خاصة التلوث والأتربة وأشعة الشمس.

●يمتلك تركيبة خفيفة على البشرة وغير دهنية، فهي تمتصه بسرعة ولا يترك أي طبقة زائدة غير مرغوب فيها.

●يلائم جميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الدهنية والحساسة.

●واقي شمي لاروش متوفر بعوامل حماية مختلفة، مثل SPF 30 و SPF 50+، مما يسمح للأشخاص باختيار المستوى المناسب من الحماية وفقًا لاحتياجاتهم.

●يحتوي واقي لاروش على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد في مكافحة الجذور الحرة المسببة لتلف خلايا البشرة.

●يقاوم واقي لاروش الماء والعرق بدرجة كبيرة، وبالتالي يناسب الأوقات شديدة التعرق أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو السباحة.


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