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في الأسبوع الأول للعودة للمدراس.. نصائح للاهل للتأقلم وترتيب الأولويات

9/5/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



العودة إلى المدرسة بعد بضعة أشهر من المرح والاسترخاء ليست سهلة أبدًا، لكن الأطفال ليسوا الوحيدين الذين يعانون من ذلك، حيث يجد الآباء أيضًا صعوبة عندما يعود أطفالهم إلى المدرسة، ويعاني الكثيرون من مشاعر تتراوح من الحزن إلى القلق وحتى الاستياء.

لحسن الحظ، فإن الاستعداد الجيد قبل بضعة أيام يمكن أن يجعل العودة إلى روتين المدرسة العادي أقل إرباكًا لكل من الآباء والأطفال. فيما يلي بعض النصائح المفيدة للعودة إلى المدرسة والتي ستجعل الانتقال أكثر سلاسة.

شجع الأطفال على تحديد الأهداف وتحمل المسؤولية


إن تشجيع الأطفال على تحديد الأهداف وتحمل المسؤولية عن العام الدراسي القادم هو طريقة رائعة للدخول فيها في الإطار الذهني الصحيح. تظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يشاركون في تحديد أهداف التعلم هم باستمرار أكثر حماسًا ويأخذون التعلم بجدية أكبر.

بالطبع، ما يعنيه هذا سيعتمد على عمر طفلك، لأن ما قبل المدرسة لن يكون قادرًا على تحمل نفس القدر من المسؤولية مثل التوجه إلى المدرسة الابتدائية أو الثانوية. ولكن حتى الأطفال الأصغر سنًا يمكن إعطاؤهم أهدافًا بسيطة للتركيز عليها، حتى لو كانت مجرد تعبئة حقيبتهم قبل النوم كل ليلة.

مع الأطفال الأصغر سنًا، يمكنك الاسترخاء في المناقشة من خلال قراءة كتب عن المدرسة والحديث عن حقيقة أنهم سيعودون قريبًا. اكتشف ما سيعملون عليه وما إذا كان هناك أي شيء محدد يرغبون في تحقيقه، ثم اعمل معًا لوضع قائمة بالخطوات التي سيحتاجون إلى اتخاذها للوصول إلى هذه الأهداف.

الانخراط في مناهجهم الدراسية

إذا كنت ترغب في مساعدة طفلك في تحديد أهداف التعلم المناسبة، فمن المهم المشاركة في مناهجهم الدراسية وأن تكون على دراية بما سيتعلمه ومن المتوقع أن يتقنه.

يتعامل معظم الأطفال مع مستوى معين من التوتر أو القلق بشأن المدرسة. وجدت إحدى الدراسات الاستقصائية أن 53 في المائة من الآباء يستشهدون بالواجبات المدرسية والواجبات المدرسية باعتبارها أكبر محرك للتوتر لدى أطفالهم. ولكن عندما يدرك الآباء ما سيتعلمه أطفالهم، فإنهم يكونون أكثر قدرة على تقديم الدعم وإدارة التوتر قبل بدء المدرسة مرة أخرى.

من الجيد دائمًا التحدث إلى طفلك حول ما يتعلمه، ولكن إذا استطعت، فحاول التحدث مع مدرس طفلك أيضًا. سيمنحك هذا فرصة لمعرفة ما يمكنك القيام به لدعم طفلك في المنزل وأيضًا أن تكون على دراية بأي مجالات محددة قد يحتاج إلى العمل عليها.

كن منظمًا


كلما زادت تنظيمك، كان من الأسهل أن يكون أسبوعك الأول في العودة إلى المدرسة، لذا خذ الوقت الكافي للتخطيط لروتينك الصباحي مسبقًا. قد يشمل ذلك معرفة الوقت الذي تحتاجه للاستيقاظ، وما ستعده لتناول الإفطار وتحضير بعض الملابس في الليلة السابقة.

كما يمكن أن يتم أيضًا إعداد وجبات الغداء بشكل أفضل في الليلة السابقة، ويمكنك حتى إشراك الأطفال من خلال سؤالهم عما يرغبون في تناوله ومعرفة ما إذا كانوا يرغبون في مساعدتك في تقطيع الخضار وإعداد السندويشات وتنظيم المطبخ بمجرد الانتهاء.

الاستمتاع بهذه المرحلة

قد لا تكون أيام الدراسة ممتعة مثل العطلات، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون وقتًا كئيبًا أو مملًا. ابحثوا عن طرق للحفاظ على الأشياء ممتعة، سواء كان ذلك لدعم التقاليد العائلية، مثل الإفطار العائلي والقراءة أو مشاهدة مسلسل تلفزيوني معًا، أو البحث عن الأنشطة اللامنهجية التي سيستمتع بها الأطفال، مثل السباحة أو كرة القدم أو الموسيقى والفن.

يمكن أن يساعدهم الذهاب للتسوق لشراء لوازم مدرسية جديدة معًا والسماح للأطفال باختيار أقلامهم ودفاتر الملاحظات واللوازم المدرسية الأخرى على التحمس للعودة إلى المدرسة، حتى لو كان ذلك يعني أن رحلة التسوق قد تستغرق وقتًا أطول قليلاً.

ضع في اعتبارك أيضًا أن الأطفال غالبًا ما يسارعون إلى التقاط مواقفنا تجاه الأشياء، لذا حاول التحدث بشكل إيجابي عن المدرسة والتأكيد على الجوانب الإيجابية لها، مثل أصدقائهم ومعلميهم أو الأشياء الرائعة التي سيكون لديهم فرصة لتعلمها وتجربتها.

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