ليس من المستغرب أن يحتاج الآباء إلى بعض المساعدة في فهم معنى“الأكل الصحي"، والخبر السار هو أن الأهل ليسوا بحاجة إلى شهادة في التغذية لتربية أطفال أصحاء.



ويمكن أن يساعدك اتباع بعض الإرشادات الأساسية على تشجيع أطفالك على تناول الطعام بشكل صحيح والحفاظ على وزن صحي.



قواعد رئيسية للعيش بها:



- الآباء من يتحكم في خطوط التموين:



أنت تقرر الأطعمة التي تشتريها ومتى تقدم لها. على الرغم من أن الأطفال سوف يضايقون والديهم للحصول على أطعمة أقل تغذية، يجب أن يكون البالغون مسؤولين عند تحديد الأطعمة التي يتم تخزينها بانتظام في المنزل.



- لن يجوع الأطفال وسوف يأكلون ما هو متوفر في الخزانة والثلاجة في المنزل:



إذا لم تكن وجبتهم الخفيفة المفضلة مغذية تمامًا، فلا يزال بإمكانك شرائها من حين لآخر حتى لا يشعروا بالحرمان.



من الأطعمة التي تقدمها، يختار الأطفال ما سيأكلونه أو ما إذا كانوا سيأكلون على الإطلاق. يجب أن يكون للأطفال رأي في هذه المسألة. حدد مواعيد الوجبات والوجبات الخفيفة بانتظام.



من بين الاختيارات التي تقدمها، دعهم يختارون ما يأكلونه وكمية ما يريدونه. قد يبدو هذا وكأنه الكثير من الحرية. ولكن إذا اتبعت الخطوة 1، فسيختار أطفالك فقط من الأطعمة التي تشتريها وتقدمها.





- توقف عن قاعدة " تناول كل ما في صحنك" :



دع الأطفال يتوقفون عن الأكل عندما يشعرون أنهم اكتفوا وشعروا بالشبع.



حيث نشأ الكثير من الآباء في ظل قاعدة " تناول كل شيء في صحنك"، لكن هذا النهج لا يساعد الأطفال على الاستماع إلى أجسادهم عندما يشعرون بالشبع.



عندما يلاحظ الأطفال مشاعر الامتلاء ويستجيبون لها، فمن غير المرجح أن يفرطوا في تناول الطعام.



- أعد كتابة قائمة الطعام:



من يقول أن الأطفال يريدون فقط أكل النقانق والبيتزا والبرغر والمعكرونة والجبن ؟ عند تناول الطعام بالخارج، دع أطفالك يجربون أطعمة جديدة وقد يفاجئك باستعدادهم للتجربة. يمكنك البدء بالسماح لهم بتجربة القليل مما طلبته أو طلب مقبلات لهم لتجربتها.



المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية:

تضيف المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة الأخرى سعرات حرارية إضافية وتعرقل التغذية الجيدة. الماء والحليب أفضل المشروبات للأطفال. يكون العصير جيدًا عندما يكون 100٪، لكن الأطفال لا يحتاجون إلى الكثير منه - 4 إلى 6 أونصات في اليوم يكفي لمرحلة ما قبل المدرسة.



- لا تعبر عن حبك لطفلك بالطعام:

الطعام ليس حبا، بل ابحث عن طرق أفضل لقول ((أنا أحبك)). عندما يتم استخدام الأطعمة لمكافأة الأطفال وإظهار المودة، فقد يبدأون في استخدام الطعام للتعامل مع التوتر أو المشاعر الأخرى. قدم العناق والثناء والاهتمام بدلاً من الطعام.



- الأطفال يفعلون ما تفعله أنت كن قدوة وتناول طعامك بصحة جيدة:



عند محاولة تعليم عادات الأكل الجيدة، حاول أن تكون أفضل مثال ممكن. اختر وجبات خفيفة مغذية، وتناول الطعام على المائدة، ولا تتخطى الوجبات.



- حدد وقت التلفاز والكمبيوتر:



عندما تفعل ذلك، ستتجنب تناول الوجبات الخفيفة الزائدة عن الحد وتشجع النشاط البدني. أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يقللون من مشاهدة التلفزيون قللوا أيضًا من نسبة دهون الجسم.



عندما يكون وقت التلفزيون والكمبيوتر محدودًا، سيجدون أشياء أكثر نشاطًا للقيام بها. والحد من "وقت الشاشة" يعني أنه سيكون لديك المزيد من الوقت لتكون نشطًا معًا.



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