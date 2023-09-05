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انطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي الـ13 للكتاب

9/5/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف إن نحو 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية ستشارك في معرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب من عدة بلدان؛ وهي: الأردن، مصر، لبنان، المغرب، سوريا، العراق، الكويت، الإمارات، تونس، السعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية؛ مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا، واستضافة أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية، بالإضافة إلى أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز والجمعيات الأهلية.

وأضاف أبو سيف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الثقافة لإطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب اليوم في البيرة، أن المعرض يضم فضاءات ثقافية متنوعة في مجال السينما والدراما وثقافة الطفل والحركة الأسيرة والأدب والتراث والصحافة الفلسطينية، والقدس والمرأة الفلسطينية وغيرها من العناوين، حيث يشارك فيها نخبة من الكتاب والأدباء والفنانين والمثقفين والتربويين، فضلاً عن مشاركة ضيوف عرب وعددهم 95 كاتباً وأديباً وشاعراً، إذ تحمل قاعة الندوات اسم الراحلة الكبيرة سلمى خضرة جيوسي التي أسهمت عبر كتاباتها المتنوعة في إثراء المكتبة العربية والفلسطينية بذخائر ومراجع ومؤلفات سيظل علامة فارقة في ثقافتنا، أما العام الماضي فحملت القاعة اسم الكبير غسان كنفاني ونحن نستذكر بذكرى استشهاده الخمسين.

وأشار إلى أن زاوية توقيع الكتب تحمل اسم الشاعر زكريا محمد الذي رحل عن عالمنا قبل أسابيع تاركاً إرثاً إبداعياً يستحق الاحتفاء والإشادة، وأضاف أن هذا العام تم استحداث زاوية للفن التشكيلي "ممشى الفن"، حيث سيتم كل يوم افتتاح معرض فني لأحد الفنانين والفنانات الفلسطينيين، بالإضافة لفضاء الأطفال الذي يشمل 70 فعالية، على مدار عشرة أيام، والمسرح والفن الذي تنطلق فعالياته عقب نهاية كل يوم من المعرض في الساحات الأمامية للمعرض.

وأكد أبو سيف أنه للمرة الثانية على التوالي يتم تنظيم هذا المعرض رغم كل الظروف والصعوبات لأن فلسطين تستحق، ولأن الثقافة الفلسطينية التي أتحفت الثقافة والإنسانية والعربية بدرر وجواهر وإبداعات منقطعة النظير في كل الحقول تستحق ومبدعوها والعاملون فيها التقدير والامتنان.

وتابع أن مواصلة تنظيم هذا المعرض سنوياً، يشكل جزءاً من رؤية القيادة الفلسطينية الحكومية للثقافة كحق للمواطن وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال إقرار قانون رعاية الثقافة بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما نستضيف هذا العام كوكبة من الكتاب والمثقفين العرب وكوكبة أخرى من قطاع غزة وأساتذة من جامعات وشعراء وروائيين وباحثين وفنانين مسرحيين ومؤسسات ثقافية.



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