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مقتبس عن قصة حقيقية أرعبت الشارع المصري.. نبذة عن مسلسل“سفاح الجيزة”

9/5/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إذا كنت من محبي المسلسلات الدرامية التي تحكي قصصاً حقيقية، فإن "سفاح الجيزة" يعتبر خياراً مناسباً لك؛ لأنه يكشف خبايا جرائم قتل متتالية، تمت على يد رجل مصري، عرف بطيبة قلبه، وقربه من عائلته وأصدقائه بشكل كبير.

هذا العمل، الذي يتم عرضه عبر منصة "شاهد"، لاقى تفاعلاً كبيراً من طرف الجمهور، الذي عبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابه بهذا النوع من المسلسلات التي تصور الواقع، وتكشف خبايا قصص مثيرة، بعيداً عن تلك التي تعتمد على الكوميديا.






مواعيد عرض وطاقم عمل "سفاح الجيزة"
يتم عرض حلقتين من مسلسل "سفاح الجيزة" مساء كل يوم خميس، عبر منصة "شاهد"، ويؤدي دور البطولة الممثل المصري أحمد فهمي، بدور "جابر"، وهو الشخص المسؤول عن جرائم القتل كاملة في المسلسل.

وقام بتأليف المسلسل محمد صلاح العزب، فيما تعود مهمة الإخراج لهادي الباجوري، أما عملية كتابة السيناريو والحوار فقد كانت من نصيب إنجي أبو السعود، وعماد مطر.

أما بالنسبة لبقية أبطال العمل، فهم كل من: ركين سعد، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وجيهان الشماشرجي.

قصة المسلسل
تدور قصة مسلسل "سفاح الجيزة"، حول "جابر"، وهو شخصية غامضة بعض الشيء، لكنه في الوقت نفسه يتسم بعدة صفات حميدة، أبرزها أنه يمثل صورة الابن البار بوالديه، والجار المحبوب من طرف جميع أهالي الحي الذي يعيش به.

لكن في الوقت نفسه، لجابر جانب مظلم ومخيف، إذ إنه يقوم بارتكاب العديد من الجرائم، من خلال تقمصه شخصيات مختلفة، وتغيير اسمه الحقيقي، لكيلا يتم التعرف على هويته، بعد إقدامه على جريمة قتل ما.

إذ إن الحلقات الأولى التي تم عرضها، في منصة "شاهد"، تكشف الأسماء المستعارة الأخرى التي يستعملها بطل القصة "جابر"، الأول هو "محيي" الذي تعرفه به إحدى زوجاته، و"يوسف" وهو الاسم الذي يعرفه به الأشخاص الذين يعملون معه في مشغل الخياطة.

ومن خلال "سفاح الجيزة"، المستوحى من قصة حقيقية، يتم تسليط الضوء على التناقضات التي يشهدها المجتمع، وكيف يمكن لبعض الأشخاص تزييف الحقائق، بطريقة يمكن وصفها بأنها مخيفة، ومضللة بشكل كبير.

تصريحات مؤلف المسلسل
أكد مؤلف المسلسل محمد صلاح العزب، في لقاء له في أحد البرامج التلفزيونية، أنه لم يقم بزيارة قذافي فراج عبد العاطي (سفاح الجيزة الحقيقي) في السجن، لأن قصة مسلسله مستوحاة منه فقط، وليست نسخة طبق الأصل عن الجرائم التي ارتكبها، أو عن شخصيته الحقيقية.

وأضاف أنه قام بإضافة العديد من التفاصيل من وحي الخيال، والتي لا تمثل ما كان عليه قذافي في الحقيقة، لذلك اختار لشخصيته الرئيسية اسماً مختلفاً، ومجرى أحداث حسب الحبكة الدرامية التي يريد تقديمها.

وأضاف صلاح العزب أن السفاح الحقيقي قد حكم عليه بالإعدام، ولم يتم تطبيق الحكم عليه، بعد أن قدم طعناً للمحكمة، لذلك فإن الجميع ما زال ينتظر الحكم النهائي.

القصة الحقيقية لـ"سفاح الجيزة"
هزت محاكمة "سفاح الجيزة" الشارع المصري، بعد أن تم الكشف عن الجرائم التي قام بها، من بينها جرائم قتل ونصب، ابتداءً من سنة 2015.

وقد قام قذافي فراج عبد العاطي بقتل 4 أشخاص، من بينهم زوجته (ف.ز)، وصديقه المقرب، وأحد الصائغين الذين كان يتعامل معهم، الذين اختفوا في ظروف غامضة، ولم يتم العثور عليهم.

وكان قذافي يعيش في محافظة الجيزة، كما أنه كان يتنقل في بعض الأحيان إلى مدينة الإسكندرية، وكان يقوم بالتخفي، وانتحال شخصيات أخرى، منها وهمية، ومنها تمثل أحد معارفه.

ومع اختفاء الصائغ، الذي كان آخر ضحاياه، بدأت الشكوك تتبادر حول هذا الشخص، ليتم الإطاحة به من طرف الشرطة، لتشهد محاكمته، التي تمت سنة 2021 ظهور العديد من التفاصيل والخبايا المتشابكة.

ليتم الحكم عليه بعد ذلك بالإعدام، وهو الحكم الذي لم يطبق حتى الساعة، بسبب طعنه فيه، في انتظار المحاكمة المقبلة. -وكالات



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