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مجلة أفكار تحتفي بالمؤرخة هند أبو الشعر

9/5/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان – صدر عن وزارة الثقافة؛ العدد "415"، من المجلة الشهرية "أفكار"، وتتضمن مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.
استهل العدد الكاتب كايد هاشم بافتتاحية بعنوان "د.هند أبو الشعر؛ حضور التاريخ في التكوين"، يقول فيه: "توضح لنا جذور العلاقة التشابكية الأزلية بين الإنسان والتاريخ مدى قوة حضور التاريخ وأهمية تنمية الحس التاريخي ضمن أبعاد الوجود الإنساني ودور كليهما في الحفاظ على الكيان والهوية للفرد والجماعة، وكذلك في فهم الإنسان لعالمه ماضيا وحاضرا ومستقبلا وبناء شخصيته وثقافته.
ويضيف، "التاريخ يعد وعاء لحصيلة الخبرة الإنسانية بمختلف أشكالها وأنواعها على مر الزمان، ومصدراً للقيم الثقافية، وسجلاً لتطور الأفكار وتاريخ المعتقدات، وميدانا للتواصل بين بني البشر والأجيال. فلا يمكن للكائن البشري، أن يحيا وتنمو شخصيته في الوسط السوي والطبيعي من دون هذا الحضور والحس التاريخي وضرورته لوعي هذا الكائن وإدراكه العقلي وتطوره الفكري ونضوجه الوجداني، مما يشترك فيه مع الإدراك والوجدان الجمعيين والتفاعل من خلال ذلك مع دوائر محيطه الحياتي والإسهام في استدامة حيوية هذا المحيط".
ويضيف هاشم، ليس البعد التاريخي هنا بعداً منفصلا عن فضاء الإبداع الأدبي والفن التشكيلي في تجربة د.هند أبو الشعر، ولا سيما في "اتكائها" قصصياً على التاريخ - بحسب التعبير الذي تراه الأدق والأوضح دلالةً على خصوصيّة الوشيجة بين الأدب والتاريخ في تجربتها الإبداعية، بعيداً عن مفهوم توظيف التاريخ.
وقد التفت إلى نماذج من أدبها القصصي أساطير من النقاد الأردنيين والعرب، أبانوا طبيعة التقنية التي استخدمتها لهذا الاتكاء واستلهام قضايا التاريخ الكبرى في السياق القصصي، وفي مقدمة هؤلاء النقاد أ.د.إحسان عباس، و أ.د.شكري عزيز الماضي، وأ.د.نبيل حداد، وغيرهم.
ويتابع هاشم حديثه عن أبو الشعر قائلا: "إن هذه اللمحات المكثفة والمجملة حول النتاج البحثي التأريخي والنتاج الإبداعي تنطوي في أبعادها على مداخل ومراحل من التكوين وأولياته؛ اتسمت بقوّة حضور الأثر والبعد التاريخي في تجلياتها، وكأنها وهي تعمل على تنمية الوعي والحس بالتاريخ لدى أبو الشعر، لتشكل معالم أساسية لا تخفى على عارفيها وتميز شخصيتها".
ويتحدث هاشم عن طفولة أبو الشعر قائلا: "إن تنقل عائلة أبو الشعر في طفولتها وصباها بين مدن ومناطق عدة في وطنها، وتعرفها إلى هذه الأماكن بناسها ومعالمها وتاريخها وأحوالها وألوان الحياة فيها، جعل صورة الأردن وتطوره وقضايا مجتمعه على مختلف الصعد حاضرة دوماً في وجدانها وذاكرتها ومدارات متابعتها؛ ابتداء من عجلون، مرورا بالمفرق وإربد والحصن والزرقاء، حيث بدأت موهبتها الأدبية بالتفتح والظهور، ثم عمان والانطلاقة الأوسع في ميدان الثقافة مع التدرج في مراحل الدراسة الجامعية بالجامعة الأردنية حتى الحصول على شهادة الدكتوراه، ولا ننسى حضور القدس وارتباط العائلة بها وخاصة من الأفراد الذين تعلموا وعملوا وأقاموا فيها".
ويزيد هاشم في حديثه عن تشكل الحياة الأكاديمية لأبو الشعر فيقول: "إنها بدأت في الجامعة الأردنية؛ طالبة ثم أستاذة وباحثة وعميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة آل البيت ومديرة لمكتبة الجامعة الأردنية، أهم مداخل التكوين الثقافي والعلمي لها بوصفها مؤرخة أكاديمية اتسمت بغزارة الإنتاج وأصالته المنهجية وروحه النقديّة الموضوعية".
وتضمن العدد ملفا بعنوان: "الكاتبة والأكاديمية هند أبو الشعر: نبع علمي وأدبي لا ينضب". تضمن المواد الآتية: "تقديم: هند أبو الشعر: حكاية التاريخ وأيقونة الأدب". د. أمجد الزعبي. "الدكتورة هند أبو الشعر.. مسيرة وإنجاز". منار أحمد. "هند أبو الشعر أيقونة التاريخ". د.شهناز عيسى موسى. "هند أبو الشعر الإنسانة والباحثة المتميزة. "مسيرة تجربة بحثيّة مُشتركة" د. عبدالله مطلق العساف. "أ.د. هند أبو الشعر في إنتاجها الأدبي". محمد المشايخ.
وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالمية كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية". العدد من إخراج المصممة هزار مرجي، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للمؤرخة والفنانة التشكيلية د. "هند أبو الشعر".



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