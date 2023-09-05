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اختتام أول معرض للكتاب العربي في برلين بمشاركة 66 دار نشر

9/5/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة - اختتم في البيت الثقافي العربي "الديوان" التابع لسفارة قطر في برلين، معرض الديوان للكتاب العربي بمشاركة 66 دار نشر من مختلف الدول العربية والأجنبية والذي استمر على مدار 3 أيام.
وتم أثناء المعرض إقامة مناظرة ما بين الكتاب الورقي والإلكتروني، تلتها ندوة نقاشية وتقديم النسخة الألمانية من كتاب "جسور لا أسوار" لوزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، إضافة إلى ندوة حول طرابلس المدينة اللبنانية بعيون الزائر والمقيم.
كما أقيم حفل توقيع لإصدارات جديدة لعدد من الكاتبات العربيات، إلى جانب ندوة حول دور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز التفاهم الثقافي بين المجتمعات الألمانية والعربية، ووصلة موسيقية، ثم ندوة حول المخطوطات العربية بالعاصمة برلين، وندوة حول دوافع الترجمة من اللغة العربية أو إليها.
وفي اليوم الثالث والأخير، تم تنظيم حفلات لتدشين وتوقيع كتب لعدد من الكتاب العرب إلى جانب عدد من الندوات الثقافية أبرزها ندوة حول أهمية معارض الكتب ونشر الكتب، وحول الاحتفاء بـ 160 عاما على إنشاء دار صادر للنشر، وحول إسهام تعلم العربية في انتشار الكتاب العربي، إضافة إلى ندوة حول نشأة الكتاب العربي.
وفي كلمته بافتتاح المعرض، أشاد سفير قطر لدى ألمانيا الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني بتجربة أول معرض للكتاب العربي في برلين بمشاركة أكثر من 60 دار نشر من مختلف دول العالم العربي وألمانيا، وأبرز أن كلمات مثل "الأدب العالمي" أو "التقاء الثقافات" أو "المناقشات بين الثقافات"، لا تمثل بالنسبة لزوار المعرض والمشاركين فيه مجرد مصطلحات فقط، بل أصبحت واقعا تتم معايشته بشكل شخصي، منوها إلى أن المعرفة المتبادلة بين الثقافات تولد فهما مشتركا يحقق العلاقات السلمية بين الشعوب، وتؤسس علاقات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وتم خلال المعرض، إطلاق مبادرة مشروع "طموح" لترجمة الكتب العربية إلى الألمانية، بمشاركة دار "لت" للنشر، تحت اسم مكتبة الديوان، حيث ستتم ترجمة كتب أدبية وفلسفية وسياسية، وكذلك باختصاص علم الاجتماع من اختيار لجنة عربية ألمانية مختصة، وستترجم وتطبع على نفقة البيت الثقافي العربي (الديوان).
ومن الجدير بالذكر، أن "الديوان" أنشئ في تشرين الثاني(نوفمبر) 2017، من قبل قطر بهدف تعزيز التواصل والتفاهم بين العرب والألمان، من خلال نشر الثقافة العربية وإطلاع المتلقي الألماني والأوروبي بشكل عام على الدور الثقافي الحضاري والإنساني للعرب في مختلف العصور.
ويعمل البيت الثقافي العربي- من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية- على إيجاد حالة من الحوار والتفاعل بين الجالية العربية والجمهور الألماني، حيث تغطي فعالياته جزءا كبيرا من عناصر التبادل الثقافي، من معارض فنية وفوتوغرافية ومسرح وموسيقى وأفلام. -(الجزيرة نت)



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