Wednesday, 06 September 2023 01:58 GMT

شومان تعلن الفائزين بجائزة أدب الأطفال 2023

9/5/2023 2:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، أسماء الفائزين الثلاثة بجائزتها لأدب الأطفال، لدورة العام 2023، والتي اختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة".
وحلت الشاعرة آسيا أحمد حسين عبداللاوي" من الجزائر، في المرتبة الأولى، عن مجموعة قصائدها المعنونة "همس الكائنات"، فيما فاز بالمرتبة الثانية الشاعر "محمد باقر"، جميل شغاتي الحسين من العراق، عن مجموعة قصائده المعنونة "أشجار تلون الحياة"، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سورية، عن مجموعة قصائده المعنونة "إنا نحب الأرض".
صاحبة المركز الأول، من الجزائر، حاصلة على شهادة الماجستير في تعليم اللغة الفرنسية، وهي شاعرة غنائية وكاتبة في أدب الطفل، لها عشرات الأغنيات للأطفال باللغة العربية الفصيحة، ونشرت في مجلات عربية عدة، وبعض قصائدها نشرت على قناة "سبيستون" وفي قنوات أخرى، ولها كتابان للأطفال في مجال القصة.
أما صاحب المركز الثاني، فحاصل على شهادة دبلوم وبكالوريوس في اللغة العربية وآدابها. وهو عضو اتحاد الأدباء العراقيين، وحاصل على جوائز عربية، ونشرت له قصائد وقصص في مجال الأطفال في صحف ومجلات عراقية، ويعمل محرراً لدور نشر عراقية وعربية.
صاحب المركز الثالث، شاعر يكتب الشعر والقصة القصيرة وشعر الأطفال حاصل على جوائز محلية عدة، وعربية في مجال الشعر، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية.
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، وجهت التهنئة للفائزين الثلاثة في دورة العام الحالي، وأكدت أهمية هذه الدورة كونها تعيد الاعتبار للشعر والبيئة. وبينت أن مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، تشدد على تأكيد أدواتها في التوعية، والتي بالضرورة ينبغي أن تكون مختلفة عن أدوات الجهات الأخرى، كونها مؤسسة تنتمي إلى السياق الثقافي والمعرفي، ما يحتم عليها اعتماد طرق مبتكرة في سبيل تحقيق التوعية.
وأكدت قسيسية: "سعداء بحصيلتنا من الأشعار التي أبدعها المشاركون في المسابقة، ونتمنى أن تأخذ مكانها في وجدان الأطفال، وأن يصل صداها إلى أعماق قلوبنا وأن يشعل فينا شرارة التفكير والعمل من أجل الحفاظ على هذا الكوكب".
واختتمت بالتأكيد، "دعونا نعيش هذه التجربة الشعرية والبيئية معًا، ملهمين بقوة الكلمات وعظمة الطبيعة".
الهيئة العلمية للجائزة، أكدت أن التنبيه إلى المخاطر البيئية التي تهدد كوكبنا ووجودنا، من خلال الشعر، قد يمثل طريقا قصيرا إلى وجدان الإنسان العربي، كما أنه طريقة مثلى لكي يستلهم منها الطفل المعنى النهائي بشكل غير مباشر، ما يحفر المعنى عميقا في روحه، لذلك تم اختيار موضوع "البيئة في مجال الشعر" الموجّه للأطفال من الفئة العمريّة من 9-12 لتكون موضوع جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال للعام 2023.
من جهتها، بينت لجنة التحكيم، أن معظم المشاركين في المسابقة قدموا محاولات إيجابية وتجريبية للاقتراب من خواص قصيدة الطفل والحصيلة اللغوية للمرحلة العمرية المستهدفة. كما أن هناك مشاركات جعلت الرسالة مضمنة كإيحاء، ضمن تعبير شائق وطريف، من خلال لغة بسيطة وسهلة تراعي الفئة العمرية المستهدفة، ما يضمن وصولها إلى الطفل.
وتقدم للجائزة 492 طلبا من 12 دولة عربية، و5 دولة غير عربية، فيما توزعت الدول الأكثر مشاركة، على: مصر 28 %، الأردن 17%، سورية 16 %، الجزائر 10%، تونس والعراق 6 % لكل دولة، المغرب واليمن 5 % لكل دولة، فلسطين 4 %، فيما شكلت باقي الدول نسبة 1 % من المشاركات لكل من: لبنان، السودان، والسعودية.
وتعمل مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، منذ العام 2006 على تنظيم الجائزة سنويا للأدباء في العالم العربي والعالم، للاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي، والمساهمة في نهوض المجتمعات في العالم العربي من خلال الفكر القيادي والفنون والابتكار.
وتمنح الجائزة مرة كل عام في مجال أدب الأطفال، وفي واحدة من الفنون الأدبية الآتية: "القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي للأطفال"، وتتألف من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز به ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، إضافة إلى مبلغ مقداره (18) ألف دينار، موزعة على: المرتبة الأولى: (10) آلاف دينار، المرتبة الثانية: (5) آلاف دينار، والمرتبة الثالثة: (3) آلاف دينار.



MENAFN05092023000072011014ID1107011127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث