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كيف تتعامل مع الناجين من محاولات الانتحار؟

9/5/2023 2:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قد يكون من الصعب معرفة كيفية التعامل مع شخص عزيز حاول الانتحار.
وأوضحت الدكتورة كريستين يو موتير، كبيرة المسؤولين الطبيين لدى المؤسسة الأميركية للوقاية من حالات الانتحار، أن المشكلة تكمن عندما يدفع الخوف الأحباء إلى تجنّب التعامل مع الناجين من محاولات الانتحار.
ومع ذلك، يمكن أن يساعد تعلّم كيفية القيام بذلك بتوفير نظام الدعم للناجين من الانتحار، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
ولفتت موتير في رسالة بالبريد الإلكتروني، إلى أن "محاولة الانتحار في جوهرها تعد أزمة صحية تهدد الحياة، ويمكن أن تكون أساليب الدعم التي نستعين بها خلال حالات أخرى من الأزمات الصحية مناسبة في هذه الحالة أيضًا".
ويُعد الانتحار أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة، مع نحو 50 ألف حالة وفاة في عام 2021، وفقا لما ذكرته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ومن جهته، أشار الدكتور كين داكوورث، وهو كبير المسؤولين الطبيين لدى التحالف الوطني للأمراض العقلية، إلى أن معدل محاولات الانتحار يُعد أعلى عدة مرات من حالات الوفاة. وأكدت موتير أنه عقب محاولة الانتحار، من المهم بشكل خاص أن يحصل الناجي على الدعم.
وأضافت: "تُعتبر الأشهر الستة الأولى بعد محاولة الانتحار أو دخول المستشفى حاسمة بشكل خاص لتعافي الناجي، ويظل خطر الانتحار مرتفعًا طوال العام الأول بأكمله".
ورغم أن الوضع قد يبدو صعبًا، إلا أن هناك موارد وأساليب متاحة لتوفير الدعم للناجين من الانتحار.
وقالت موتير: "خلال أزمتهم مع الصحة النفسية، ربما اعتبر (الناجي) نفسه وحيدًا تمامًا، أو عبئًا على من يحبونه، لذا فإن إحدى أقوى اللفتات في هذا الوقت تتمثل بالتواجد وتوفير الدعم المستمر".
ذات مرة، قالت إحدى الناجيات لداكوورث، أنّها تشعر وكأنها "ضحية احتراق عاطفي"، وأن كل جزء منها كان مكشوفًا.
وقال داكوورث إن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة تتمثل في جعلها تشعر بتحسن، ولكن الأمر سيكون صعبا للغاية.
وأوضح أن ما يجعل عواقب محاولة الانتحار صعبة بشكل خاص هو الشعور بالعار الذي يرافق الناجين غالبا.
وأشارت الدكتورة أنيتا إيفريت، مديرة مركز خدمات الصحة العقلية التابع لإدارة خدمات إساءة استعمال المواد المخدرة والصحة العقلية، إلى أنه من المهم إجراء المحادثات حول الانتحار من دون إصدار أحكام. وأضافت إيفريت أنه إذا كان لديك وصمة عار تحيط بالاضطرابات النفسية والانتحار، فتحقق من هذا الشعور، وابحث عن طريقة لحله.
ولفت داكوورث إلى أنه حتى من دون أي وصمة عار، قد تكون هناك مشاعر قوية حول الانتحار مثل الغضب، أو الخوف، أو الحزن، أو الارتباك.
وبينما قد تشعر أنها أسئلة طبيعية، حاول تجنب مواجهة الناجي من محاولة انتحار بأسئلة مثل "ألست جيدًا بما يكفي للبقاء على قيد الحياة من أجلي؟".
وبدلًا من ذلك، ينصح داكوورث بمحاولة "البقاء ثابتًا، وعدم البدء بإعطاء نصائح وعدم إبداء مشاعر التألم".
كيفية التحدث عن الانتحار
إذا كنت تخشى من المحادثات حول الانتحار، أوضحت إيفريت أنه قد يكون من المفيد إجراء محادثات مباشرة مع الناجي حول كيفية المضي قدمًا.
وتتضمن الأسئلة التي يمكن أن تساعد ما يلي: كيف تريدني أن أتعامل مع هذا الأمر؟ ما هي أفضل طريقة يمكنني من خلالها تقديم المساعدة؟ هل تريد مني التدخل عندما تبدو وكأنك تعاني؟
وقد لا يعرف الناجي من الانتحار كيفية الإجابة على تلك الأسئلة على الفور، ومع ذلك تتمثل أهميتها في توضيح أنك تثق في هذا الشخص ليتولى مسؤولية التعافي وأنك موجود لتقديم الدعم إليه خلال هذه العملية، حسبما ذكره داكوورث.
وقال داكوورث: "الفكرة هي أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بالعجز إلى حد ما. لذا عليك أن تذكرهم أنك تريد دعمهم بالطريقة التي يريدون أن يتم دعمهم بها".
وأكد داكوورث أن العلاج، وخاصة العلاج السلوكي الجدلي، وهو عبارة عن وسيلة علاج نفسي تركز على تغيير نمط غير فعال وزيادة الضبط العاطفي المعرفي، ثبت أنه يقلل من خطر الانتحار، موضحًا أنه بعد الحصول على إذن من الناجي، يمكنك المشاركة في أي جزء من خطة العلاج التي قد تكون مفيدة.



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