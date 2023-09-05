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مع بداية العام الدراسي.. كيف يكون الطالب صداقات آمنة تحميه من العزلة؟

9/5/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






لم يكن الأسبوع الأول في العام الدراسي الجديد سهلا على شهد (14 عاما) التي انتقلت إلى مدرسة جديدة تجهل مرافقها ومعلماتها وكذلك لا تعرف أحدا من طالباتها، الأمر الذي جعلها تتمنى أن تبقى العطلة الصيفية حتى نهاية العام.
انتقال شهد إلى مرحلة تعليمية جديدة ومدرسة جديدة، هو ما كان يشغل بالها، خصوصا في كيفية أن تبقى من دون أصدقاء، فهي لا تعرف أحدا.
"أخاف أن ينتهي الفصل الدراسي وأنا من دون أصدقاء.. أنا لا يحبني أحد من البنات أو يرغبن في التعرف إلي"؛ هذه الهواجس شغلت شهد قبيل العام الدراسي وحملتها طوال الأسبوع الأول في الدوام المدرسي، وهو ما جعلها تلزم مقعدها خوفا من أن تقول لها إحدى زميلاتها "لا أرغب بمزيد من الصديقات".
لازمت شهد مقعدها طوال الأسبوع برفقة كتبها وقرطاسيتها، لم تتجرأ حتى على القيام من مقعدها والتجوال كباقي زميلاتها، اكتفت بأن ترمق من حولها بنظرات ودون أن تشعر كانت ترتسم ابتسامة على وجهها بسبب ضحك زميلاتها، متسائلة هل ستتمكن يوما من الجلوس برفقتهن وسماع أحاديثهن؟
حال شهد كحال العديد من الطالبات والطلاب الذين يختبرون في بداية كل عام دراسي مدارس جديدة، معلمين وطلبة جددا، والكثير من المشاعر المتضاربة التي تجعلهم لا يرغبون في الذهاب إلى المدرسة أو يفقدون شغف الدراسة في أحيان أخرى.
"ما صدقت وأنا يصير عندي أصدقاء وهلا بدي أتعرف على ناس جداد"، هكذا عبر خالد عن مخاوفه الجديدة بعد أن اضطر للانتقال إلى شعبه جديدة في مدرسته لم يرافقه إليها أحد من أصدقائه.
أصدقاء خالد لم يكونوا بالنسبة إليه مجرد رفقاء صف أو زملاء دراسة، هم إخوته، على حد وصفه، ويذهب للمدرسة بحماس لأجلهم وانفصاله عنهم بالنسبة له صعب، وأصبح الصف لا يطاق ومشاعره السلبية تجاه الشعبة الجديدة التي انتقل إليها لاحظها زملاؤه، الأمر الذي خلق سوء تفاهم فيما بينهم منذ بداية العام.
في حين أن الحال مختلف تماما مع مثنى أحمد في الصف الرابع الذي يعيش حالة من القلق الكبير بألا يحظى بأصدقاء، خصوصا وأنه يحمل في ذاكرته تجربة سيئة في تكوين أصدقاء في العام الماضي.
وتصف والدة مثنى حالة العزلة التي كان يعيشها طفلها طوال العام الدراسي الماضي، فلم يكن يتشارك اللعب مع أحد في الصف ولا حتى الطعام، وكان يلعب مع أصدقاء افتراضيين في البيت وحده، وكان يطلق عليهم أسماء طلبة في صفه ربما كان يتمنى أن يصادقهم.
وتلقي والدة مثنى باللوم على معلمة ابنها التي لم تنتبه طوال العام لعزلته، وفي كل مرة كانت تتقدم بلفت نظرها كانت تكتفي بقول "ابنك انطوائي".
التربوي الدكتور عايش النوايسة، يلفت إلى أنه في بداية العام الدراسي يعاني الأطفال في الصفوف الثلاثة الأولى وكذلك المتوسطة في حالة الانتقال من مدرسة إلى أخرى أو من صف إلى آخر.
وتختلف أنماط الطلاب من شخص إلى آخر، بحسب النوايسة، فمنهم الاجتماعيون، ومنهم الانطوائيون بسبب طبيعة التربية في البيت ومدى الثقة بالنفس، مما يؤثر على الاندماج مع المجموعات الجديدة.
ويقع هذا الأمر على عاتق المدرسة والإرشاد التربوي، وفق النوايسة، ومن خلال توفير برنامج في بداية العام يقوم على ركيزتين؛ الأول تعريفي لتعزيز العلاقات بين الطلاب أنفسهم في الصفوف والتعريف في المدرسة ومرافقها خصوصا اذا كان الطلبة جددا. أما الركيزة الثانية، فيرى النوايسة أنها تتعلق بالتواصل مع المعلمين، وبالتالي يكون هنالك حصص داعمة للأطفال لمحاولة دمجهم مع زملائهم بعيدا عن الممارسات السلبية، ومعرفة إن كان الطالب يعاني من مشكلات نفسية أو اجتماعية.
ويقول النوايسة "على المدرسة أن تكون على دراية ما إذا كان الطالب لديه مشاكل في التعامل مع الآخرين أو تكوين صداقات مع أقرانه لتلافي أي مشكلات لاحقة"، وبالتالي لابد من أن يكون التوجيه منذ بداية العام.
ويؤكد النوايسة ضرورة أن يكون هناك حلقات ومجموعات متجانسة حتى في العمليات التدريسية والتعلم التعاوني في الصفوف التي تقوم على تذويب المسافات بين الطلاب، وبالتالي تعرفهم على بعضهم بعضا بشكل أكبر.
وعلى الأهل إعطاء الانطباعات الإيجابية للمدرسة والأصدقاء منذ اليوم الدراسي الأول، وتشجيع الأبناء على أن البيئة التعليمية مرحة مليئة بالعلم والمعرفة والعلاقات الاجتماعية الطيبة.
إلى ذلك، يجب على الإرشاد التربوي، وفق النوايسة، أن يكون لديه برنامج توعوي مرتبط بالجوانب الوقائية وعمليات الاندماج النفسي والاجتماعي للطالب مع زملائه وأقرانه.
وتتفق في ذلك اختصاصية الإرشاد النفسي هالة القيسي، مؤكدة دور المرشد التربوي في المدارس في بداية كل عام من خلال تحضير حصص إرشادية للطلاب، ويتم تكثيفها للطلبة في الصفوف الأولى بشكل خاص.
ويمنح المرشد التربوي في المدرسة، بحسب القيسي، اهتماما كبيرا لطلبة الصفوف الأولى ليتمكن الطلبة من الانخراط في بيئة المدرسة، والبدء بتمرين كسر الجليد ليتقبل الطالب المدرسة والمعلمين.
وفي خطوة أخرى، يقوم الإرشاد بإعطاء حصص للطلبة يعزز بها قنوات الاتصال مع الطلبة وفتح مجال للحوار معهم وكسر حاجز الخوف لديهم من خلال اللعب والأنشطة التفاعلية التي تمكنهم من الاندماج الحقيقي مع الزملاء بالصف، وبالتالي يصبح لدى الطالب ميول وتفاعل مع الآخرين، مما يساعده على اختيار رفقاء له تجمعهم صفات مشتركة، وفق القيسي.
ويختلف التكنيك، بحسب القيسي، مع الطلبة الكبار؛ حيث يتم وضع عدد من الحصص الإرشادية لهم خلال الأسبوع وتبادل أطراف الحديث ليشعروا بأن هناك من يهتم بشؤونهم ويخاطبهم بلغة قريبة.
وتقول القيسي "يجب أن يكون الحوار مناسبا للفئة العمرية، فالأطفال يستوعبون من خلال اللعب في حين الصفوف المتوسطة يحتاجون مزيجا من اللعب والحوار، والكبار يحتاجون لخطاب العقل والعاطفة"، ليتمكنوا من الانخراط في البيئة المدرسية وتكوين قاعدة من العلاقات الاجتماعية الجيدة مع أقرانهم.
ومن أهم المواضيع التي يتم التركيز عليها خلال هذه الجلسات الإرشادية تكوين الأصدقاء، وأن على الشخص أن يختار الصديق الذي يشبهه والتركيز على هذا الجانب حتى لا يدخل الطالب في حالة من العزلة التي ستنعكس سلبا على نفسيته وتقبله للمدرسة.
وأكدت الكثير من التجارب أن الأصدقاء هم السبب الرئيسي لانجذاب الطلبة إلى المدرسة والحافز الأساسي لذهابهم هناك لأنه المكان الذي يجمعهم.
ولتلافي وقع الطلبة في حالة من العزلة، يبدأ الإرشاد التربوي بدمج الطلبة الذين يتشاركون في الصفات بمجموعات تفاعلية ووضعهم في أدراج متقاربة، كذلك من يمتلكون هوايات فنية كالرسم والرياضة كذلك، فيتم جمعهم ليكون بينهم شيء مشترك ليتقربوا من بعضهم بعضا، وبالتالي ينخرطون في العلاقات الاجتماعية.
غير أن الموضوع مع طلبة الصفوف الثلاثة الأولى لا يحتاج إلى كل هذا التعقيد، وإنما يحتاجون إلى مزيد من اللعب والترفيه بسبب تخوفهم الدائم من المدرسة وعدم رغبة في الذهاب، لذا لا بد من خلق جو تفاعلي ودمجهم مع بعضهم بعضا عن طريق مجموعات لعب تمكنهم من التعرف إلى بعضهم بعضا.
وتؤكد القيسي أن الصديق بالنسبة للطالب هو السبب الرئيسي لحب المدرسة، وهو الشيء الذي يشده إليها، فيرغب بالذهاب يوميا لرؤيته لأن المدرسة هي المكان الوحيد الذي يمكن للطالب رؤية صديقه فيه.
يقول الدكتور مايكل وايتهيد، معالج الزواج والأسرة، لموقع "فيري ول فاميلي" (VeryWellFamily) ونشر على موقع "الجزيرة نت"، إن صداقات الطفولة مهمة لأنها توفر للأطفال الرفقة والدعم والتفاعل الاجتماعي والشعور بالراحة والأمان على مستوى الأقران وفرصة استكشاف من هم خارج نطاق أسرهم.
وتظهر الأبحاث أن وجود مجموعة قوية من الأصدقاء يساعد الأطفال على الشعور بالرضا عن أنفسهم. على وجه التحديد، فإن الفوز بالصداقة يعزز تقدير الذات ويكسب الطفل مشاعر إيجابية حول مدرسيهم وزملائهم في الفصل.
بعض الأطفال الانطوائيين يجدون صعوبة في التواصل مع الأقران، ومن ثم تكوين صداقات، وسيكون من الأفضل مراجعة الوالدين آداب السلوك الاجتماعي لدى أطفالهما قبل كل لقاء.
الى ذلك، يجب على الوالدين البحث عن أصدقاء محتملين بين الأطفال الذين يشاركون ابنهما الاهتمامات نفسها، مثل كرة القدم أو الأنشطة الرياضية والفنية أو الرحلات أو أي شيء آخر يحب طفلك القيام به.



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