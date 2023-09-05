توجه لوضع ورقة موقف رسمية بشأن مفاوضات قمة المناخ 28

تضع وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة ورقة موقف رسمية تحدد فيها توجه وموقف الأردن بشأن مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المُناخ (كوب 28)، الذي سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الإمارات العربية المتحدة.



وإلى جانب تلك الورقة فإن "هنالك أوراقاً أخرى ستوضع من قبل الوزارات المعنية في قضايا تغير المُناخ في المملكة"، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.



ومن المتوقع حضور 70 ألف مشارك في المؤتمر، بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة حول عالم، الى جانب مسؤولين حكوميين، وقادة دوليين من قطاع الصناعة، وممثلي القطاع الخاص، وأكاديميين، وغيرهم، بحسب تقديرات رسمية إماراتية.



ولفت الخشاشنة لـ"الغد" الى أن "الوفد الحكومي الأردني المشارك في أعمال القمة سيضم عدداً من الوزراء المعنيين بتغير المُناخ، مثل المياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، والزراعة، والصحة، والتخطيط والتعاون الدولي".



وكانت حددت الإمارات العربية المتحدة ملامح أجندة عمل القمة الشهر الماضي، والتي ارتكزت على عدة محاور مثل ربط الصحة والإغاثة بالتعافي والسلام، والتمويل والتجارة بالمساواة بين الجنسين والمساءلة، كما تطرقت لأول مرة الى الشباب لتحسين سبل عيشهم في قلب العمل المناخي.



وفي هذا الاتجاه تحديداً أكد الخشاشنة أن "هنالك مجموعة من الشباب ستشارك ضمن الوفد الرسمي الأردني في القمة، في وقت عقد فيه اجتماعات مع ممثلين عن هذه الفئة للاستماع لآرائهم وتطلعات بشأن العمل المناخي في المملكة".



وأما الاهتمام الأردني بالمجال الصحي فيكمن في أن "هنالك تركيزا دوليا على الأوبئة الناشئة عن الجفاف، والتي تتطلب تسليط الضوء عليها في قمة المُناخ، مع إيجاد حلول سريعة لمواجهتها"، بحسبه.



ذلك الأمر "دفع بوزارة الصحة لإعادة تطوير استراتيجيتها المتعلقة بالمُناخ وقبل التئام القمة"، تبعاً للخشاشنة.

وتوقع بأن "تُركز المفاوضات على مترابطة الزراعة والصحة والبيئة الحضرية والنقل الحديثة".



ومن بين التحضيرات الأخرى، التي تقوم بها الوزارة لغايات المشاركة في القمة، أجملها الخشاشنة بـ"متابعة سير العمل بالانضمام الى المبادرات التي أطلقت في قمم المُناخ السابقة، مع متابعة تلك التي ستطلق على هامش قمة المناخ المقبلة كوب 28".



وانضم الأردن إلى 21 مبادرة أطلقت على هامش قمة المناخ (كوب 27)، بعد صدور موافقات للانخراط فيها من قبل مجلس الوزراء.



وبشأن مشاركة الجهات الدولية الشريكة لوزارة البيئة، أشار الخشاشنة الى أن "ثمة نقاشات دائرة حالياً مع عدد من الجهات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، والسفارة الأميركية في عمان، لغايات التنسيق معها بشأن المفاوضات، والمشاركة الفاعلة في أعمال القمة".

كما أن "الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الأردن بهدف إطلاق مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين في الجناح الخاص بهم، لدى تحديد الموعد الرسمي لهذا الحدث".



ولا يقتصر الأمر على ذلك، ولأول مرة "سيتبنى الأردن رسائل إعلامية موحدة ستطلق خلال قمة المُناخ، وعبر مختلف الوسائل الإعلامية المحلية، والدولية، والعربية، لتوضيح موقف المملكة بشأن المفاوضات"، كما ذكر الخشاشنة.



وكانت أطلقت "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" في عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.

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