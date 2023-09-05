التدخين يضع صحة ونمو الأفراد والمجتمعات في دائرة الخطر

هل يعتبر التدخين من العوامل المؤثرة على الإنجاب؟ وهل يتأثر الاطفال والنساء المدخنات على المديين المتوسط والبعيد، بأمراض يسببها مثل: العقم او التشوهات الخلقية للأجنة والأطفال؟



خبراء ومختصون وأبحاث ودراسات عالمية، كشفت عن مدى الضرر الذي يخلفه التدخين على صحة ونفسية الأفراد والمجتمعات، ومآلات هذه الأضرار التي تتسبب بالكثير من المعوقات التي تنهض بالأسرة، وتحميها من الامراض.



فالتدخين وفق هؤلاء، يتسبب بتأخر الإنجاب، بالرغم من انه ليس سببا مباشراً للعقم، كما يلعب دورا غير مباشر في تأثيراته الكارثية على الخصوبة، والتسبب بالعجز عن الإنجاب، والوصول الى سن اليأس في عمر مبكر، إذ إن النساء المدخنات يبلغن سن اليأس قبل غير المدخنات، وفق دراسات وابحاث علمية.



اختصاصي الامراض الصدرية والتنفسية د. محمد حسن الطراونة أكد ان التدخين من العوامل المؤثرة في تأخر الإنجاب، لما يحتويه من مواد سامة، تلعب دوراً غير مباشر في التأثير على الخصوبة والقدرة على الإنجاب، وبلوغ سن اليأس في سن مبكر.



وأشار الطراونة الى إجراء دراسات عديدة على هذا الصعيد، كان من نتائجها: أن النساء المدخنات يبلغن سن اليأس قبل غير المدخنات.



وقال ان "نسبة الأشكال غير الطبيعية للحيوانات المنوية لدى المدخنين، تفوق نظيرتها لدى غير المدخنين، بخاصة تشوهات الرأس، فضلا عن زيادة عدد الكريات الحمراء والبيضاء في السائل المنوي، ما يدلل على وجود التهابات في المجاري التناسلية، والتي تؤثر بدورها على نقل الحيوانات المنوية في الأنابيب الناقلة".



واضاف "بالنسبة لتأثير التدخين على خصوبة الرجل، فقد أجريت أبحاث ودراسات عديدة على السائل المنوي لرجال مدخنين وغير مدخنين، أثبتت حجم التأثير السلبي للمواد السامة في التبغ على الحيوانات المنوية، وبالتالي تأثيرها الشديد على الخصوبة، كما أثبتت دراسات أخرى على الحيوان والإنسان معا، ان التدخين، وإن كان بمعدل متوسط، يؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية، والمقاسة بعددها في السائل المنوي، إذ وجد بأن عددها لدى المدخنين أقل منه عند غير المدخنين وبمعدل 13 الى 17 %، لكن هذا النقص يمكن تفاديه في حال التوقف عن التدخين".



وبين الطراونة، انه يعمل على زيادة فرص الإجهاض، مشددا على انه عندما نركز الحديث على عدد الحيوانات المنوية، فإننا لا نهدف فقط الى رفع فرص الحمل بزيادة خصوبة الرجل، وإنما كذلك تقليل فرص الاجهاضات والمشاكل المصاحبة للمواليد، بحيث وجد أنه إذا كان عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي (المني) أكثر من (80) مليونا، فإن فرصة حدوث مشاكل لدى المواليد تتقلص من 6 % لمن لديهم عدد أقل من ذلك إلى 1 %، كما أن فرصة الإجهاض تصبح 6 % في حين تكون 12 % لدى البقية.



مساعد رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ ورئيس الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين د. بسام الحجاوي، قال ان انتشار التدخين في الأردن يتسبب بوفاة 9 آلاف شخص سنوياً، مع توقعات بارتفاع العدد مستقبلاً، في ظلّ اتساع ظاهرة التدخين بأشكاله كافة، بخاصة تدخين السجائر الإلكترونية والنرجيلة، وعدم جدية السلطات الرسمية بمحاسبة المخالفين لمنع التدخين في الأماكن العامة.



وقال الحجاوي، ان عوامل الخطر تكمن في ان التدخين سبب لأمراض لها علاقة به، كأمراض القلب والشرايين والسرطان، وتحديدا أمراض الرئة والأمراض التنفسية"، مبينا ان انتشار التدخين بين البالغين يصل الى 41 % (58 % ذكور و23 % إناث)، فضلا عن تفشي السجائر الإلكترونية وتصل نسبة انتشارها لـ16 % بين الذكور و11 % بين الإناث.



واعتبر أن انخفاض التدخين في الأردن لن يتحقق إلا بالالتزام التام بالقوانين والتشريعات لمكافحته، والتي جرى وضعها بالتشاور مع عدة جهات معنية ومنظمات دولية، لكن القوانين غير مطبقة.



وكانت دراسة جديدة، أفادت بأن تدخين الذكور في سن المراهقة المبكرة، يؤدي لإلحاق تلف في جينات أطفالهم المستقبليين، بحيث يزيد فرص إصابتهم بالربو والسمنة وضعف وظائف الرئة.



الدراسة التي نشرت على موقع مجلة "كلينيكال إبيجينيتكس"، المتخصصة في علم الوراثة، تعد أول دراسة تكشف عن الآلية البيولوجية وراء تأثير تدخين الآباء في سن المراهقة المبكرة على أطفالهم، إذ وجد الباحثون فيها تغيرات في 19 موقعا عينت لـ14 جينا في أطفال الآباء الذين بدأوا التدخين قبل سن الـ15 عاما.



الخبير التربوي عايش النوايسة، اشار الى خطورة التدخين على الاجيال، لافتا الى أننا حاليا نشهد تطورات في التدخين، بحيث لم يعد يقتصر على التدخين التقليدي، ودخلت فيه وسائل الكترونية، موضحا ان هناك تقارير طبية لمنظمة الصحة العالمية وجهات طبية أخرى محايدة، تتحدث عن آثاره السلبية الكبيرة، أكان تقليديا او غير تقليدي.



ونوه للاثر الكبير والخطر الذي يخلفه التدخين على الصحة النفسية للاطفال، فضلا عن تأثيراته على رئاتهم، مشيرا الى أن الاعراض تظهر مستقبلا عليهم، اي كلما تقدموا في العمر، بحيث نلاحظ الآن أن حجم الاطفال المدخنين كبير، وبالتالي هو نقيض الصحة، بحيث يعمل على تناقص البناء الصحي والجسماني لهم.



وأضاف، ان التدخين يسبب امراض الرئة والسرطان والربو، وله تأثيرات حادة على نمو الدماغ، وبالتالي، فمن الطبيعي أن يكون له تأثير على العمليات التي تتعلق بالانجاب والاطفال، مبينا أن الكثير من الدراسات والابحاث، تفيد بحجم الاثر السلبي الكبير الذي يخلفه التدخين على عمليات الانجاب.



وشدد على ضرورة تطوير وسائل التوعية، للحد من التدخين التقليدي، وحظر التدخين الالكتروني بشكل قطعي عن طريق قوانين رادعة، كما هو الحال في تأثير آفات المخدرات والحشيش المدمرة، والتي يحاسب عليها القانون.

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