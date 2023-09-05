غوشة: العمل الهندسي في الأردن لا يواكب تطورات التحديث

قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة إن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة ونقابة المهندسين في موضوع ممارسة المهنة.



وأضاف غوشة في تصريح لـ"الغد" أن صلاحيات الهيئة "غير كاملة" وذلك يعود لأن كافة القرارات يجب الموافقة عليها من قبل مجلس نقابة المهندسين.



ولفت إلى أن أي قرار يقوم باتخاذه مجلس الهيئة يجب أن يمر على مجلس النقابة أولا، ما يؤخر اتخاذ العديد من القرارات خصوصا في ظل التطور العالمي الحاصل بملف ممارسة المهنة الذي يجب النظر فيه تقنيا وفنيا ومهنيا.



وأكد أن نقابة المهندسين هي نقابة تُعنى بشؤون الهيئة العامة فيها، فيما تعنى هيئة المكاتب بالعمل الاستشاري وتضم أصحاب المكاتب.



واعتبر أن هناك تناقضا بين أن تكون ممثلا لصاحب العمل وأن تكون ممثلا لمستخدم العمل الذي هو المهندس.

وأضاف غوشة: "من هذه النقطة ظهر مسمى المهندس المقيم وصلاحياته"، منوها بأن الأصل أن تكون قرارات الهيئة هي قرارات نافذة ولا تحتاج لأخذ موافقة مجلس نقابة.



وأوضح أنه "حينما صدرت مجالات ممارسة المهنة بالعمل الاستشاري لم تكن هناك تطورات تكنولوجية كبيرة حاصلة في العالم ولا أبنية ذكية ولا عمارة مستدامة أو بناء أخضر"



وأكد أن جميع هذه الملفات يجب إعادة العمل فيها ضمن ملف ممارسة المهنة وتطبيقها وتطويرها ووضعها قولا واحدا من خلال التشريعات النافذة للعمل الاستشاري.



ولفت إلى أن هذه المشاكل تكمن في جسم النقابة، بالإضافة إلى أن هناك مشاكل أخرى تخص الحكومة خصوصا في موضوع التدقيق الإلكتروني.



وطالب غوشة بضرورة إعادة النظر في تصنيف المكاتب المؤهلة، منوها بأن هنالك نحو 1400 مكتب مسجل في النقابة.

واعتبر أن عدد المكاتب المؤهلة في دائرة العطاءات الحكومية قليل خصوصا أنه لا يتجاوز 50 مكتبا.



ودعا إلى ضرورة توسيع القاعدة لتشمل عددا أكبر من هذه المكاتب، خاصة أن العديد منها متميزة وتقوم بتصدير أعمالها إلى خارج الأردن، ويجب الاستفادة من هذه المؤسسات الهندسية خاصة المكاتب الناشئة التي لديها رؤية ابتكارية وتعطي إضافة وتقدم عدة خدمات في الدول العربية المجاورة.



وأشار غوشة إلى أنه بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع اسعار النفط، شهدت المنطقة ثورة عقارية وإنشائية ضخمة، حيث أكدت هيئة التنبؤ بالتشييد الأميركية أنه من المتوقع عودة رأس المال والتدفقات الاستثمارية في قطاع الانشاءات والعقارات.



وشددت الهيئة الأميركية على أن الاستثمارات ستتجاوز 5.8 ترليون دولار بحلول العام 2030 أي أن العالم سيكون مقبلا على فترة انتعاش كبير بسبب وجود فائض نقدي كبير لدى العديد من المستثمرين، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وسيذهب جزء من هذا الفائض للقطاع العقاري.



وقال إنه لا بد من أن تكون للأردن حصة من هذه الاستثمارات إذا تم التحضير جيدا، أي أن التحضير لهذه المرحلة يجب ان يكون بعدة مستويات تشريعية ومؤسساتية ونقابية ومهنية، وبالتالي فإن تنظيم ممارسة المهنة هو من أهم الأولويات.



وبين أن الأردن خلال الـ20 عاما الماضية، شهد ما يشبه ثورة عمرانية وحضرية تمثلت بالارتفاع الكبير بعدد رخص البناء والطلب على المساكن والمنشآت المختلفة نتيجة تضاعف عدد السكان لأسباب داخلية وخارجية مرتبطة بالأزمات الإقليمية المحيطة بالمملكة.



ولفت غوشة إلى أنه في قراءة أولية "نجد أن عدد السكان قد قفز بنسبة 36 % في آخر 10 أعوام ليصل إلى نحو 11.2 مليون نسمة، ونتج عن ذلك ضغط هائل على البنية التحتية والفوقية وفرص العمل والمواصلات والنقل".



وحول قطاع الإنشاءات، أكد أنه حقق نموا بمقدار 3.2 % العام الماضي متقدما على العديد من القطاعات، حيث جاء بالمركز الثاني بين العديد من القطاعات، وساهم بارتفاع النمو الاقتصادي.



واستنادا لأرقام البنك المركزي، فإن القطاع الإنشائي يحتل المركز الأول من حيث التسهيلات الائتمانية (8 مليار دينار).

وأكد غوشة أن منظومة التراخيص في المملكة بحاجة إلى إعادة النظر بها من حيث الوقت والزمن اللازم لإتمام العمل مقارنة بالوقت والإجراءات لكل من السعودية ومصر والمغرب والامارات.



وتحدث عن صدور 3 تشريعات مهمة خلال الأسابيع الماضية ولها علاقة كبيرة مع قطاع الانشاءات والإسكان، وهي قانون الملكية العقارية، وقانون الاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



ومن هنا، أضاف غوشة، ثمة "حاجة لتهيئة البيئة الاستثمارية لهذا القطاع والبدء بتطوير منظومة التراخيص وتصنيف مشاريع التراخيص استنادا لمستوى الخطورة وتجميع كافة الاشتراطات الترخيصية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية العقارية ذات القيمة المضافة، وضمن معايير محددة بالموافقات الفنية والمنصوص عليه بالقوانين والأنظمة دون الحاجة لمراجعة كل واحدة من تلك الجهات على حدة".



وشدد على أن كل ذلك يتطلب تطوير أنظمة التدقيق وممارسة المهنة وإيجاد مجالات جديدة لتتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات السوق الهندسي والتطور التقني والسلامة العامة والأبنية الذكية، ومدى قدرة القطاع على التكيف مع مفهوم المدن والمنشآت المرنة.



وأكد غوشة أهمية التقيد بمتطلبات التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، وضرورة اتباع أفضل الممارسات للبيئة المستدامة من حيث الطاقة والمياه والاقتصاد الأخضر في ظل التحولات العالمية للمناخ وانعكاس ذلك على قطاع الإنشاءات.

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