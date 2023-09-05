رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي أمس، حفل افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول للزراعة التكنولوجية بعنوان "الزراعة المبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي" والذي تنظمه كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية بمشاركة أكثر من 200 باحث ومحاضر من 23 دولة عربية وأجنبية.



ويهدف المؤتمر الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري وعدد من سفراء وممثلين عن الدول الشقيقة والصديقة ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات، إلى تعزيز الشراكات المحلية والعالمية بين المنظمات والمؤسسات الحكومية وعلى الأصعدة كافة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي من خلال العمل التكاملي المشترك، والإسهام في بناء أطر السياسات العامة اللازمة لاتخاذ القرار القائم على الأدلة العلمية.



وقالت الأميرة بسمة في كلمة لها: "ندرك جميعاً أن تحقيق التوازن بين الزراعة التقليدية والتكنولوجية يعد تحدياً مهماً يتطلب تكامل الجهود وتبادل الخبرات، ولذا فإن استثمارنا في الأبحاث والتطوير وتبني التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال سيساهم بشكل كبير في تعزيز إمكانيات هذا القطاع وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا".



وأضافت سموها أن كل هذا يتطلب منا أن نعمل معاً من أجل توفير بيئة مشجعة للابتكار وتطوير تقنيات جديدة لتحقيق مستقبل زراعي مزدهر وأمن غذائي دائم.



بدوره، أكد الدكتور العجلوني أن الجامعة حريصة على الاستجابة للتوجيهات الملكية بضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائى الكمي والنوعي من خلال التشجيع على التحديث والابتكار في هذه المجال، والتوسع باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، والعمل على إيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.



وأضاف أن مؤسسات التعليم العالي مطالبة بضرورة الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وحل مشكلات القطاع الزراعي من خلال تعزيز الشراكات والانفتاح على جميع الجهات ذات العلاقة، وتوجيه البحث العلمي وطرح البرامج الأكاديمية التي تسهم بإيجاد الأجيال القادرة على إيجاد الحلول الابتكارية والرقمية.



بدوره، أشار مندوب المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الادنى وشمال أفريقيا ممثل المنظمة في الأردن المهندس نبيل العساف إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تدعم جهود الأردن لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية منذ العام 1979.



وأضاف العساف أن دعم الفاو في الأردن يرتكز على أربعة مجالات رئيسية هي: تحسين إدارة المياه وكفاءة الري، وتعزيز الصمود وسبل عيش الفئات الضعيفة والمجتمعات الريفية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل وبشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتحقيق هذه الأهداف.



بدورها أشارت عميد كلية الزراعة التكنولوجية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتورة أمل العبادي إلى أن انعقاد المؤتمر جاء في وقت يواجه فيه الأردن وبقية دول العالم تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت على الأمن الغذائي العالمي وخاصة تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والازدياد السكاني وارتفاع الطلب على الغذاء وشح المياه، بالإضافة إلى الأزمات العالمية التي أثرت على القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاع النقل وأثره على سلاسل التزويد.



وبينت العبادي أن الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي يظل أمراً أساسياً لدى العديد من الدول، ولذا فإن المؤتمر يعقد بدعم ومشاركة 23 مؤسسة دولية ومحلية من تلك المهتمة بتطوير وتنمية المجتمعات المحلية والقطاع الزراعي والأمن الغذائي.



ويشكل المؤتمر الذي يعقد على مدار أربعة أيام فرصة للمشاركين للاطلاع وتبادل أحدث الممارسات والتطبيقات التكنولوجية والمعرفية الحديثة وأثرها من خلال تناولها ضمن أربعة محاور هي: الإنتاج النباتي ووقاية النبات، والإنتاج الحيواني وتربية النحل، والتغير المناخي والاستخدام المستدام للمياه، بالإضافة الى التغذية وتكنولوجيا إنتاج الأغذية، يتم خلالها عرض ومناقشة عدد من الأوراق العلمية والبحثية لعدد من الباحثين المحليين والدولين من إحدى وعشرين دولة أجنبية وعربية.



وعلى هامش المؤتمر افتتحت سمو الأميرة بسمة بنت علي معرض الزراعة المبتكرة لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات التي تعنى بالقطاع الزراعي وتطويره.

اقرأ المزيد :

الأمن الغذائي والطموح الأردني

