تخالف ممارسات معظم المؤسسات الرسميّة الحكومية آليات الإفصاح عند طلب المعلومات والبيانات أو عند تصفح المواقع الإلكترونيّة التابعة لها.

يأتي ذلك رغم أنّ الأردن كان من أوائل الدول العربيّة التي أقرت قانوناً يضمن حق الحصول على المعلومات ويوجب توفيرها وانسيابيتها للمواطنين، ورغم إقرار بروتوكول إجراءات لإنفاذ مواد هذا القانون منذ سنوات، إلّا أنّ الواقع الفعلي لا يعكس ذلك.



فالقانون المقر منذ العام 2007 لم يتضمن في مواده ما يلزم المؤسسات الرسمية الإفصاح عن المعلومات والبيانات، إلّا أنّه تضمن تشكيل مجلس معلومات يضم كلاً من وزير الثقافة، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام المجلس الأعلى للإعلام، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، والمفوض العام لحقوق الإنسان، وهو يتولى مهام وصلاحيات من ضمنها "تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون"، و"النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".



ويرى مسؤولون وقانونيون وإعلاميون أنّ فكرة قانون "ضمان حق الحصول على المعلومة" جاءت ضمن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنّ أحد المبادئ الأساسيّة لضمان فاعليّة هذا الحق هو الحاكميّة الرشيدة، والشفافيّة التي يجب أن تتمتع بها الحكومات الديمقراطيّة، وهو عكس مبدأ السريّة التي تتناقض مع فكرة الدولة المدنيّة الحديثة.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قال لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، منتصف الشهر الماضي، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.



وفي الوقت الذي ثارت تساؤلات كثيرة حول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، واعتبار أن آلياته لم تساهم في مواجهة سرية وحجب المعلومات، بدلا من أن يكون قانونا يضمن للمواطن حق الحصول على المعلومات، قال خبراء لـ"الغد" إن عدم وجود مؤسسية في إدارة المعلومات والبيانات هو سبب رئيسي لعدم توفير المعلومات من قبل المؤسسات الرسمية.



وكانت حكومة الدكتور عمر الرزّاز، سحبت في نهاية العام 2018، مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النوّاب، على أن تتمّ إعادته إلى المجلس خلال ذات الدورة العاديّة في ذلك الوقت، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.



وبررت الحكومة قرارها حينها بأنها تسعى إلى تسهيل حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأيّ النزاهة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات.



وفي السياق أشار أمين عام وزارة تطوير القطاع العام السابق الدكتور عبدالله القضاة الى أنّ كل مؤسسات الدولة لديها قواعد بيانات، إلّا أنّ تغيير الوزراء والمدراء والأمناء العامين للمؤسسات والوزارات باستمرار هو أحد الأسباب الرئيسيّة لعدم "وجود مؤسسية في إدارة المعلومات والبيانات" ما يؤدي الى حالة من الإرباك في هذا المجال.



وأكد أنّ الأصل أن تكون هناك تعليمات لإدارة المعلومات وتصنيفها وإدامتها وتمكين المواطن من الإطلاع عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هناك معلومات غير قابلة للنشر، فيما المعلومات الأخرى لا بدّ من إدارتها بشكل صحيح.



ولفت إلى عائق آخر هو عدم التنسيق ما بين مؤسسات الدولة المختلفة وعدم وجود تشاركيّة في المعلومات والبيانات بحيث يتم ضمان تدفق المعلومات بشكل منظم ومصنف وموثق، واتاحتها للمواطن ضمن ما تسمح به التشريعات.



ودعا القضاة الى ضرورة إيجاد وحدات حكوميّة لما أسماه بـ"الذاكرة الوطنيّة والمؤسسيّة"، موضحا بأنّ مؤسسات الدولة تعاني ضعفاً في الذاكرة المؤسساتيّة وهذا يؤدي الى ضعف في الذاكرة الوطنيّة، مقترحاً بأن تكون هناك برامج تدريبيّة متخصصة أو تخصيص جائزة من جوائز مركز الملك عبدالله لهذا الغرض لتشجيع المؤسسات على توفير وإدارة بياناتها.



من جهته أشار مدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي محمد قطيشات، الى أن فكرة قانون "ضمان حق الحصول على المعلومة" جاءت ضمن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو إعلان يقوم على مبادئ تضمن فعاليّة استخدام هذا الحق من جميع الأطراف سواء من الذي يحوز على المعلومة أو الذي يطلبها.



وأضاف أنّ أحد المبادئ الأساسيّة لضمان فاعليّة هذا الحق هو مبدأ "الحد الأقصى للمكاشفة" وهذا المفهوم يقوم على فكرة الحاكميّة الرشيدة، وعلى فكرة الشفافيّة التي يجب أن تتمتع بها الحكومات الديمقراطيّة، على عكس السريّة التي تتناقض مع فكرة الدولة المدنيّة الحديثة، مع استثناء السريّة المقبولة دولياً ومحليّاً لحفظ الأسرار الحقيقيّة للدولة.



وبيّن قطيشات أنّ هذا المبدأ يقوم على الانسياب الطبيعي للمعلومات من الجهات الحكوميّة والمؤسسات العامة أو الرسميّة أو الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أسهماً حيث تمّت ترجمة هذا المبدأ في نص قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وأشار الى أنّ على الجهات التي تحوز على المعلومة أن تنشر معلوماتها دون الحاجة الى طلب.



وتابع: "هو عمل مؤسسي ممنهج، بحيث لا يوقف إعمال هذا المبدأ اي موروث ثقافي لدى المسؤولين أو الموظفين الذين يعتبرون أنفسهم حرّاساً على المعلومات ومالكين لها في حين أنّ عملهم في الأصل أن يعطوا المعلومات لطالبيها أو للمواطنين عند طلبها".



بدوره اعتبر الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أنّ الحكومات في الأردن لا تلتزم بالإفصاح عن المعلومات رغم أنّ العالم تجاوز هذا المصطلح منذ زمن، لينتقل الى "انسيابيّة المعلومات" التي باتت تعتبر حقا للمواطن على الدولة توفيرها بأقل وقت وكلف وجهد ممكن.



ويرى القضاة أنّ قانون "حق الحصول على المعلومة" وبالرغم من عنوانه الجميل إلّا أنّ مضمونه "عرفي"، ولم يحقق الهدف الذي أوجد من أجله ولم ترتق هذه التعديلات للمستوى المطلوب".



وأضاف القضاة أنّ هذا القانون الذي من المفترض أن يعطي حق الحصول على المعلومة هو ذاته القانون الذي تمّ اللجوء إليه في حجب بنود اتفاقيّة الغاز عن مجلس النواب، حيث يتضمن بنودا "فضفاضة".



وأشار الى أنّ القانون يعتبر "ديكورا" حيث تضمن تشكيل مجلس معلومات، إلّا أنّ هذا المجلس مسيطر عليه من قبل الحكومة، ناهيك عن أنّه لم يتم تحديد عقوبات أو اجراءات رادعة حال امتناع المؤسسات أو المسؤولين عن الافصاح عن المعلومات التي تهم الجمهور.



وأكد على أنّ هذا القانون لا يليق بدولة مضى على تأسيسها 100 عام حيث إنّه بني على أساس "المنّة" و"التجريم" بدلا من أن يكون مبني على انّ توفير المعلومات "حق" وواجب على الحكومة، مشيرا الى أنّ الإفصاح الطوعي من شأنه أن يساعد في توفير العدالة ومحاربة الفساد.



ونصت المادة 7 من قانون حق الحصول على المعلومات على أنّه ومع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، "لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع "، كما نصت المادة 8 منه على أنّ "على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون".

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