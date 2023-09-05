أكدت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية اليابانية يوكيكو أوكانو، أن اليابان سيستمر بدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمبادرات الأردنية الأخرى، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس في عمان.



وأشارت أوكانو، الى نجاح زيارة وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الى الأردن، اذ ناقش ونظيره الأردني أيمن الصفدي، ملفات مشتركة متعددة تهم البلدين، بالإضافة لإجرائهما مباحثات في نطاق جولة الحوار الإستراتيجي الأردني الياباني الرابعة.



وقالت إن الزيارة التي وصفتها بـ"الـناجحة والمثمرة"، قامت بالبناء على الإنجازات التي حققها الجانبان، ومتابعة مخرجات الزيارة المهمة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى طوكيو في نيسان (إبريل) الماضي، مضيفة أنه جرى "تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة خلال الزيارة، والاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل السلام والاستقرار الاقليمي والعالمي".



وفي جوابها على سؤال لـ"الغد"، حول مستجدات الدعم الياباني لقطاع المياه، أكدت أوكانو أنه يحظى بأولوية الدعم من حكومة بلادها.



كما استعرضت أوكانو، مخرجات الجولة الرابعة للحوار الإستراتيجي الأردني الياباني، التي عقدت أول من أمس، والقضايا التي ناقشتها في مختلف المجالات والمذكرات الخاصة بقرض قدره 102.8 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة في مجال إصلاح وتعزيز منعة قطاع الكهرباء، بالإضافة لمنحة قدرها 6.4 مليون دولار مقدمة من الحكومة اليابانية، عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة.



وأكدت استعداد بلادها لدعم إجراء تقييم مشروع المرحلة الثانية من برنامج "إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة"، خطوة بخطوة، لبحث إمكانية الاستمرار في مراحل أخرى، واستمرار بلادها ايضا بدعم الاصلاحات الاقتصادية والمبادرات الأردنية الأخرى.



وثمّنت الدور الإنساني الذي يتبناه الأردن في استقبال وإيواء اللاجئين، مشيرة إلى دعم اليابان للأردن في مساندة اللاجئين، إذ التزمت بـ76 مليون دولار لدعمهم في المملكة، مؤكدة أهمية الدورة الثانية للمنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بتعاون أردني ياباني.



وبينت أن برنامج زيارة وزير الخارجية الياباني، والذي شمل أمس زيارة إلى مصر، فالسعودية، تؤكد تعزيز العلاقات والتعاون بين اليابان والدول العربية، ومعالجة قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



أما عن مشروع التوأمة بين مدينتي السلط وهاغي اليابانية، فقالت إن المدينتين تتمتعان بالعراقة والتاريخ، بحيث تحتضن السلط معرضا لمدينة هاغي، يحاكي تلك العلاقة المتبادلة بينهما.



وتابعت أن برنامج جولة الحوار، اشتمل مباحثات لتعزيز الدفاع والأمن، موضحة أن الوزيرين أكدا مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي الدفاع والأمن، والمتمثل بالحوار السياسي العسكري الياباني الأردني، وتدريب قوات الدفاع الذاتي الياباني في الأردن على عمليات الإخلاء غير القتالية، والاستمرار في التعاون بين البلدين في هذا المجال.



وبشأن الشؤون الإقليمية في المنطقة، أشارت للقلق الذي أبداه الوزير يوشيماسا، بخاصة إزاء تصاعد التوترات السياسية الإسرائيلية الفلسطينية، والوضع الأمني الحالي، مؤكدة أن تصريحاته تركزت على ما تبذله اليابان من جهود سياسية، لتخفيف التوترات وبناء الثقة عبر مبادرة "ممر السلام والازدهار".

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