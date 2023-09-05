توجه لإنشاء مركز متخصص لعلاج الإدمان للأحداث

أكد محور الخدمات في استراتيجية عدالة الأحداث بنسختها الثانية المحدثة للأعوام 2024 - 2028، أهمية التوجه لإنشاء مركز متخصص لعلاج الإدمان للأحداث المتعاطين والمدمنين في عامي 2025 - 2026، والتوسع بتطبيق برامج التعليم غير النظامي للأحداث المتسربين، وتوفير أماكن صديقة للأطفال في أقسام إدارة حماية الأسرة، والتوسع بشكل أكبر في تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، وتعميم استخدام تقنية الربط الالكتروني والمحاكمات عن بعد في قضايا الأحداث.



يأتي ذلك في نطاق ما أقره مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، بشأن الاستراتيجية، التي جاءت استكمالا لتعديل قانون الأحداث، بخاصة في المحور التشريعي لتكون من ضمن أولوياتها، بالإضافة الى تخصيص شبكة محامين مختصين بعدالة الأحداث، بالتعاون مع المجتمع المدني، وزيادة الموازنات السنوية المالية المخصصة لمنظومة عدالة الأحداث حكوميا، وزيادة الموازنات المخصصة من المانحين للمنظومة، بواقع 10 % لكل منها.



وترتكز الوثيقة المحدثة التي حصلت "الغد" على نسخة منها على رؤية تنفيذ حزمة إصلاحات في عدالة الأحداث، ومن هم بحاجة للرعاية والحماية وإعادة تأهيل الأحداث، للحد من خطر الجنوح والتكرار وإعادة إدماجهم في المجتمع، كجهد تشاركي من اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث، وتضم ممثلين عن 16 وزارة ومؤسسة رسمية وحقوقية ومنظمة مجتمع مدني، في مقدمتها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".



وفيما تعتبر الاستراتيجية، الثانية بعد استراتيجية 2017 - 2019، فإنها تتوزع على 5 محاور هي: "التشريعات" و"التنسيق والتشبيك" و"التوعية والوقاية" و"الخدمات"، بالإضافة لـ"الموارد البشرية والتدريب".



ومن أبرز ما تضمنه محور التشريعات: تعديل قانون الأحداث عبر تشكيل لجنة فنية لمراجعة مسودة مشروع قانون الأحداث وأنظمته، إذ كانت الحكومة أقرت مسودة للقانون في العام 2020 وأحيلت إلى ديوان التشريع والرأي، إلا أنها لم تر النور، وما يزال قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 نافذا والذي بموجبه أنشئ قضاء متخصص للأحداث.



وتتجسد أهمية الاستراتيجية في تعديل اختصاص إدارة حماية الأسرة والأحداث التي أضيف لها اختصاص الأحداث في 2021، ونفاذ قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 أيضا، والذي جاء التزاما باتفاقية حقوق الطفل الأممية، والحاجة إلى التوسع في منظومة العدالة والحماية للأحداث والخدمات، باعتبارهم ضحايا لظروف اجتماعية وأسرية واقتصادية معينة، إلى جانب التوسع بمبدأ تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية للأحداث.



وفي المحور التشريعي أيضا، أدرج استحداث آلية جديدة لمتابعة حالات التسرب المدرسي وتعديل نظام المساعدة القانونية للأحداث، بما يضمن عملها في كل مراحل نظام عدالة الأحداث، الى جانب ضمان التمثيل أماممحاكم أمن الدولة والنيابة العامة، وإنشاء شبكة محامين متخصصين من المجتمع المدني في قضايا الأحداث.

ومن أهم ما ورد في محور التنسيق والتشبيك، بالإضافة لزيادة نسبة الموازنات المخصصة لعدالة الأحداث، أدرجت خطة تأسيس قاعدة بيانات وطنية وإعداد تقرير تقييمي كل 6 أشهر لمدى تحقق أهداف الاستراتيجية، وإصدار إطار تشريعي ينظم عمل اللجنة التوجيهية لعدالة الأحداث.



وفي محور التوعية والوقاية، فمن بينها التوعية التدابير غير السالبة للحرية، وتصميم الحملات التوعوية الخاصة بقضايا الأحداث، وتحديث وتطوير البرامج الإصلاحية والتدخلات النفسية والاجتماعية، للحد من تكرار جنوح الأحداث وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة، بالإضافة لحشد وكسب التأييد لقانوني حقوق الطفل والأحداث.



وركز محور الموارد البشرية والتدريب، على تعزيز كوادر العاملين في عدالة الأحداث بالعدد الكافي، وضمان استدامتهم من مراقبي سلوك واختصاصيين نفسيين ومدعين عامين وقضاة ونيابة شرعية، وزيادة تدريبهم وتأهيلهم، وإعداد فريق مدربين وطني في مجال رعاية الأحداث.



وتضم اللجنة التوجيهية لعدالة الأحداث، بالإضافة للمجلسين: الوطني لشؤون الأسرة، والقضائي، ووزارات: التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والعدل والصحة، والقضاء العسكري، ومديرية الأمن العام، و"يونيسيف"، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والمركزين الوطني لحقوق الانسان، والعدل للمساعدة القانونية، وأرض البشر، وجمعية سنابل الخيرية، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

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