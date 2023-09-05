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اختتام فعاليات مسابقة Armython 2023 للأمن السيبراني والتشفير

9/5/2023 2:25:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتمت فعاليات المسابقة الدولية الأولى للأمن السيبراني ARMYTHON 2023 والمخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، في قصر الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون 10 دول عربية وأفريقية، والتي أقيمت على هامش مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2023، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، رئيس مجلس إدارة سوفكس العميد الركن توفيق المرزوق.
وقال المتحدث الرسمي ورئيس دائرة المبيعات وإستراتيجية الأعمال في "جودبي" المهندس راتب أبو الراغب: "تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للاستثمار بالعنصر البشري ورفع الوعي في الامن السيبراني واهتمام سمو ولي العهد بتطوير منظومة الأمن السيبراني، لتعزيز وحماية المؤسسات الرسمية والخاصة، وتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة بمأسسة الاستثمار في العنصر البشري وربطه بقياس الأداء، جاء حرص المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" وبما ينسجم مع خططه الاستراتيجية على تنظيم هذه المسابقة الدولية للأمن السيبراني "ARMYTHON"، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا المخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية في مجالات الأمن السيبراني والتشفير.
وأضاف أبو الراغب أن التميز بين الفرق لم يقتصر على الجانب الفني ولكنه امتد ليُظهر تميزاً في جوانب أخرى مثل العمل الجماعي والالتزام والتفكير خارج الصندوق لحل التحديات، إضافة إلى تطبيق الفرق لاستراتيجيات تكتيكية لحل التحديات الأمر الذي منح أعضاء الفرق فرصة قيمّة لاكتساب خبرة تطبيقية جديدة.
وخاض المتسابقون على مدار 3 أيام مجموعة متنوعة من التحديات والفرضيات التي صممت بعناية لاختبار قدرات المشاركين في التصدي للتهديدات السيبرانية، وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، على مستوى الدول والمنظمات العامة والخاصة.
وامتازت المسابقة بتغطيتها لأكثر من 7 مجالات رئيسية من خلال ما يزيد عن 120 تحدي، تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين متخصصين وحاصلين على جوائز بمسابقات دولية في مجالات الأمن السيبراني والتشفير، وبإشراف أكاديمية "سايبر شيلد" التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
وجاء تنظيم المسابقة تماشياً مع ازدياد التهديدات السيبرانية الحديثة والقرصنة التي تؤثر على المنطقة والعالم، بهدف جمع أفضل الخبراء والمختصين في مجالات الأمن السيبراني والتشفير في مكان واحد، لتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة وتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية.
وبدورهم أشاد المشاركون بالمستوى العالي للتنظيم والتحديات النوعية التي تصقل قدراتهم ومساعدتهم بالتعرف على هذه التهديدات وطريقة التعامل معها.
وفي نهاية الاحتفال الرسمي، تم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز على مستحقيها إضافة إلى الدروع التذكارية على الشركاء والمنظمين والرعاة ولجنة التحكيم الدولية، وحلّ فريق DARK KNIGHTS من الأردن في المركز الأول، وفريق SHIELD من دولة قطر في المركز الثاني، وفريق DEFENDERS من الأردن على المركز الثالث.
حضر الاحتفال قائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد الركن طلال الغبين، ونائب رئيس هيئة مديري المركز/ المدير العام العميد المهندس أيمن البطران، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والسفراء والملحقين العسكريين، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، ومندوبين عن الشركات الداعمة والراعية للمؤتمر والمسابقة.




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