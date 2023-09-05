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اتفاقية تعاون بين إيطاليا والأمم المتحدة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالأردن

9/5/2023 2:25:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت حكومة إيطاليا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بعنوان "مشاركة فاعلة للمرأة في تشكيل المستقبل السياسي في الأردن"، في خطوة مهمة نحو دعم جهود الأردن الرامية لتمكين المرأة ودعم دورها في بناء المجتمع وتعزيز فرص مشاركتها وتأثيرها في عملية صنع القرار، بما يضمن مستقبلا سياسيا شاملا للجميع يقوم على مبادئ المساواة والعدالة.

ويمول المشروع من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، ويهدف إلى خلق بيئة ملائمة للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة للمرأة من خلال نظام تشريعي وسياسات وممارسات وتوجهات عامة تعزز العدالة الاجتماعية وتوفر فرصا متساوية للنساء.

ولتحقيق هذه الأهداف، يسعى المشروع إلى تعزيز المنظومة المؤسسية والسياسية على حد سواء ويهدف إلى حشد دعم أصحاب المصلحة والفئات المجتمعية للإصلاحات السياسية والقانونية الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما يهدف إلى تعزيز إدماج منظور النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في عمل الأحزاب والجهات السياسية، بالإضافة إلى دعم دور وسائل الإعلام في تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية وأهمية انخراط المرأة في الحياة السياسية وغيرها من المجالات، وأخيرًا، تنفيذ حملات توعية تهدف إلى تعزيز الأدلة حول واقع ومعيقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقيادة وتقدم توصيات عملية لمواجهتها.

وأكد الممثل القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، أن "المشاركة السياسية للمرأة عامل أساسي لنمو وتطور المجتمعات. وتمثل هذه الشراكة مع إيطاليا نقطة محورية حاسمة في رحلتنا المشتركة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في الأردن. من خلال جمع قوتنا وخبراتنا، نحن واثقون من أننا يمكننا أن نحقق تغييرًا ذا مغزى ونخلق بيئة حيث لا تُسمع أصوات النساء فقط، بل تؤثر أيضًا على مستقبل الوطن".

وأضاف السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيزوتي: "أن الحكومة الإيطالية تلتزم بدعم تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم. نعتقد أن النساء والفتيات أساسيات لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولاً. سيساعد هذا المشروع، الذي تموله حكومة إيطاليا، في تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية في الأردن. من خلال تقديم التدريب والدعم للنساء، يمكننا المساهمة في خلق ساحة أكثر تكافؤًا وضمان صوت النساء في عملية اتخاذ القرار".

ويعكس توقيع الاتفاقية التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن وحكومة إيطاليا بخلق تأثير دائم من خلال تجاوز الحواجز وخلق فرص لمشاركة النساء بفعالية في الحياة السياسية بالأردن.



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