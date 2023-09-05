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55 نائباً لم يتقدموا بأي سؤال خلال عام والمجلس لم يناقش أي استجواب في 3 سنوات

9/5/2023 2:25:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر "راصد" لمراقبة البرلمان تقريره النهائي لتقييم أعمال مجلس النواب التاسع عشر في عامه الثالث والذي احتوى على بطاقات الأداء النيابي للبرلمانيين والبرلمانيات وبطاقات الأداء للجان الدائمة وبطاقات الأداء للكتل البرلمانية.

وبين التقرير أن مجلس النواب التاسع عشر عقد في عامه الثالث 36 يوم عمل، توزعت على الدورة العادية بواقع 30 يوم عمل، والاستثنائية 6 أيام عمل، علماً أن عدد أيام العمل الرقابية وصلت إلى 4 أيام عمل.

كما بين التقرير أن تعداد المداخلات التي قدمها البرلمانيات والبرلمانيون بلغ 1777 مداخلة خلال العام الثالث بانخفاض مقداره 2328 مداخلة عن العام الثاني، وبلغت المداخلات التشريعية 1479 مداخلة فيما وصل تعداد المداخلات الرقابية إلى 228 أما المداخلات التنظيمية بلغت 70 مداخلة، وتشير بيانات تصنيف المداخلات إلى أن عدد المداخلات الكمية التي تم تقديمها بلغت 1510 مداخلات، فيما وصلت المداخلات النوعية إلى 206 مداخلات قدمها 41 نائباَ، والمداخلات المفصلية 61 مداخلة قدمها 29 نائبا.

وفيما يتعلق بالبرلمانيين والبرلمانيات الأعلى تقديماً للمداخلات المفصلية وهي المداخلات التي تضمنت مقترحات ونجحت بالأغلبية، وكان النائبان خالد أبو حسان وخير أبو صعيليك الأعلى بالمداخلات المفصلية بواقع 5 مداخلات لكل منهما، تلاهما كل من النواب عبدالكريم الدغمي وخليل عطية وعبدالمنعم العودات وبلال المومني وزيد العتوم وعلي الخلايلة بواقع 4 مداخلات لكل منهم.

أما على مستوى المداخلات النوعية وهي المداخلات التي حازت على ثناء من قبل برلمانيين آخرين أو تضمنت مقترحاً ولم ينجح، حيث كان البرلماني صالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ57 مداخلة، يليه النائب خالد أبو حسان بـ16 مداخلة نوعية، ثم النائب عبدالكريم الدغمي بـ12 مداخلة نوعية، تلاهم النائب بلال المومني بـ11 مداخلة نوعية ثم النائب زيد العتوم بـ10 مداخلات، والنائبان عمر الزيود وعطا ابداح بـ8 مداخلات، ثم النائبان خير أبو صعيليك وعبدالمنعم العودات بـ6 مداخلات لكل منهما، فيما بلغت المداخلات لكل من النواب سليمان أبو يحيى وعلي الخلايلة ومحمد بني ياسين 5 مداخلات.

وبخصوص المداخلات الرقابية، فقد كان النواب الأعلى تقديماً لها كل من النواب أحمد القطاونة وعمر الزيود بـ8 مداخلات رقابية لكل منهما، يليهما النواب خالد أبو حسان وصالح العرموطي ونضال الحياري بـ7 مداخلات لكل منهم، ثم النائب بلال المومني بـ6 مداخلات، وكل من النواب فواز الزعبي ومحمد الشطناوي وينال الفريحات بـ5 مداخلات لكل منهم.

وفيما يتعلق بالتزام البرلمانيات والبرلمانيين بحضور الجلسات البرلمانية، تبين أن 7 برلمانيات وبرلمانيين التزموا بحضور كافة الجلسات النيابية خلال العام الثالث ولم يتغيبوا بعذر أو دون عذر وهم خالد أبو حسان وأسماء الرواحنة وأيمن المجالي وعطا ابداح ومروة الصعوب ونضال الحياري ويزن الشديفات، وبلغ عدد النواب الذين لم يتغيبوا بدون عذر إلى 40 نائباً، ووصل عدد النواب الذي تغيبوا بدون عذر من (1-5) غيابات إلى 72 نائباً، و11 نائباً تغيبوا من (6-10) غيابات بدون عذر خلال العام الثالث، علماً بأنه تم استثناء رئيس المجلس والنائب الأول وكل من عبدالرحمن العوايشة وفليحة الخضير ومحمد العكور وحسن الرياطي ويسار الخصاونة ومحمد الفايز وعماد العدوان من منهجية العمل لأسباب مختلفة.

وقدم مجلس النواب في عامه الثالث 406 أسئلة نيابية قدمهم 68 برلمانية وبرلمانياً، وأجيب على 80% منهم، فيما لم يتقدم ما مجموعه 55 نائباً بأسئلة خلال العام الثالث، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 51 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، منهم سؤال أدرج لمرتين وسؤال أدرج لثلاث مرات، وخلال مناقشات الأسئلة النيابية تم طلب تحويل 12 سؤالاً إلى استجواب من قبل البرلمانيين والبرلمانيات مقدمي الأسئلة إلا أنه وعند مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة تبين تسجيل سؤالين من أصل 12 سؤالاً، وتم الاكتفاء بالإجابة على 21 سؤالا، ونوقش لم يكتفِ النائب بالإجابة 5 أسئلة، ونوقش واكتفى 4 أسئلة، وسؤال واحد نوقش ولم يتبين أن النائب اكتفى أم لم يكتف، فيما قال نواب إنهم ينتظرون تزويدهم بمعلومات إضافية وإلا سيتم تحويل السؤال إلى استجواب وقد بلغ عددها 4 أسئلة.

وتبين التحليلات أن النائب عدنان مشوقة الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ67 سؤالاً، تلاه النائبان سليمان أبو يحيى وصالح العرموطي بـ24 سؤالاً لكل منهما، والنائب زينب البدول بـ20 سؤالاً، ثم النائب صفاء المومني بـ17 سؤالاً، والنائب فريد حداد بـ15 سؤالاً، والنائبان خليل عطية وهيثم زيادين بـ14 سؤالاً لكل منهما، ثم النائب إسماعيل المشاقبة بـ13 سؤالاً والنائب أحمد القطاونة بـ11 سؤالا.

وفيما يتعلق بتحليل محاور الأسئلة النيابية، تبين أن أكثر المحاور التي حازت على اهتمام النواب هي المالي والاقتصادي بواقع 68 سؤالاً، ومحور المنظومة الصحية بواقع 51 سؤالاً، والمنظومة التعليمية بـ48 سؤالاً، ثم محور إدارة القطاع العام بـ31 سؤالاً، والقطاع المائي والزراعي بـ19 سؤالاً، والبنية التحتية المناطقية بـ18 سؤالاً.

ومن الاستنتاجات التي خلص لها فريق التقرير، أن النواب قدموا 14 سؤالاً حول الضمان الاجتماعي، وتم تقديم 10 أسئلة حول منطقة العقبة الاقتصادية، ولوحظ ضعف اهتمام النواب من خلال الأسئلة النيابية بخطط التحديث الشامل بكافة أنواعها، وتبين أن هنالك اهتماماً بمحور الديون على الحكومة سواءً الداخلية أو الخارجية.

وبخصوص المذكرات النيابية، فإن راصد يوصي مجلس النواب والأمانة العامة أن يتم وضع نموذج مخصص للمذكرات التي يتم تقديمها، لا سيما وأن آلية التوقيع عليها لا تنسجم والشفافية البرلمانية، خصوصاً وأن أسماء النواب لا يمكن معرفتها عند التوقيع باليد؛ لذا يتوجب أن يتم طباعتها ونشرها بشكل شفاف على الموقع الإلكتروني لتتعرف القواعد الانتخابية على آراء نوابها ومواضيع المذكرات التي تم التوقيع عليها.

وفي السياق ذاته، قدم المجلس 49 مذكرة نيابية خلال العام الثالث، منها 17 مذكرة من مجموعة نواب وتم تقديم 26 مذكرة من لجان نيابية، فيما قدمت الكتل النيابية 4 مذكرات، وتم سحب مذكرتين، وكان النائب خليل عطية الأعلى بتبني المذكرات بواقع 8 مذكرات، تلاه النائب عمر النبر بمذكرتين، وتبنى النواب عيد النعيمات وبلال المومني وأحمد السراحنة وعماد العدوان ودينا البشير وعلي الغزاوي وعدنان مشوقة مذكرة واحدة لكل منهم.

وبخصوص الاستجوابات التي تم تقديمها خلال العام الثالث، قدم النواب ما مجموعه 18 استجواباً أجيب على 55% منهم، ولم يتم مناقشة أي استجواب خلال العام الثالث ليتبين أن المجلس التاسع لم يناقش أي استجواب حتى الآن، وفيما يتعلق بالنواب المقدمين للاستجوابات فقد بينت النتائج أن النائب صالح العرموطي تقدم بـ6 استجوابات تلاه النائب فريد حداد بـ5 استجوابات، والنائبان ينال فريحات وصفاء المومني باستجوابين لكل منهما، وكل من النواب خالد أبو حسان وروعة الغرابلي وبلال المومني قدموا استجواباً واحداً لكل منهم.

وعلى صعيد الأداء التشريعي، أقر مجلس النواب خلال عامه الثالث 27 تشريعاً منها 19 في الدورة العادية الثانية، و8 قوانين خلال الدورة الاستثنائية، ووصل عدد الاقتراحات بقانون التي تم تقديمها خلال العام الثالث إلى 7 اقتراحات بقانون أحيلت للجان المختصة.

أما اللجان الدائمة، فقد بلغ مجموع أعمالها خلال العام الثالث 342 نشاطاً واجتماعاً وزيارة ميدانية وبيانات صحفية ولقاءات وفود خارجية، وكانت اللجان الأعلى بمجموع أعمالها اللجنة المالية بواقع 75 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة القانونية بـ34 نشاطاً واجتماعاً، تلاها لجنة فلسطين بـ29 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة الإدارية ولجنة الاقتصاد والاستثمار بواقع 28 نشاطاً واجتماعاً لكل منهما، ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ26 نشاطاً واجتماعاً ثم لجنة التعليم والشباب بـ23 نشاطاً واجتماعاً.

وفي السياق ذاته، فقد كانت لجنة السياحة والآثار الأعلى بالزيارات الميدانية بـ7 زيارات، تلتها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ5 زيارات ميدانية، ولجنة فلسطين بـ4 زيارات ميدانية.

وبخصوص الكتل النيابية، فقد تم تتبع نشاطات ولقاءات الكتل النيابية من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب ليتبين أن مجموع كافة أنشطة الكتل الموثقة عبر الموقع الإلكتروني 20 نشاطاً، وكانت كتلة البرنامج الأعلى بعدد أنشطة وصل إلى 9، ثم الائتلاف الوطني بـ3 أنشطة، وكتلة التيار الديمقراطي وكتلة المستقبل وكتلة العدالة وكتلة العهد بواقع نشاطين لكل منهم.

وعمل فريق التقرير على متابعة تفاعل مجلس النواب عبر منصة الفيسبوك ليتبين أن صفحة المجلس نشرت خلال العام الثالث 996 منشوراً، شاهدها 2.3 مليون شخص، وتفاعل معها 106 آلاف شخص، كما تم تتبع صفحات اللجان الدائمة الموثقة على الفيسبوك ليتبين أن أكثر لجنة نشرت منشورات هي اللجنة المالية بواقع 104 منشوراً خلال العام الثالث تم مشاهدتها من قبل 81 ألف شخص وتفاعل معها 5 آلاف شخص، تلتها لجنة فلسطين بواقع 50 منشوراً شاهدها 61 ألف شخص وتفاعل معها 330 شخصاً، تلتها لجنة التعليم والشباب بعد منشورات بلغ 48 منشوراً تم مشاهدتها من قبل 68 ألف شخص وتفاعل معها 1500 شخص، تلاهم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 42 منشوراً شاهدها 63 ألف وتفاعل معها 690 شخصاً، ثم اللجنة الإدارية بـ38 منشوراً شاهدها 65 ألف شخصاً وتفاعل معها 1100 شخصاً، تلاهم اللجنة القانونية والتي نشرت 36 منشوراً وصل عدد مشاهداتها إلى 94 ألف شخص وتفاعل معها 1200 شخص.

وعمل الفريق على تتبع والوصول إلى الحسابات التي تعود ملكيتها للنواب عبر منصة الفيسبوك، حيث تبين أن 115 نائباً يمتلكون صفحات عامة، نشروا عبرها 5666 منشوراً، وتفاعل معهم 4،5 مليون شخصاً وبنسبة وصلت إلى 5% من المشاهدات، وأظهرت نتائج التحليل أن 3.3 مليون شخص تفاعل مع منشورات النائب محمد جميل الظهراوي الذي كان الأنشط والأكثر وصولاً على منصة الفيسبوك من بين النواب.



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