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ولي العهد يزور جناح المركز الأردني للتصميم والتطوير

9/5/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الاثنين، جناح المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).
واطلع سموه على أحدث المنتجات والحلول المبتكرة التي ينتجها المركز في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحلول التدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والطباعة الثلاثية الأبعاد والإلكترونيات المتقدمة مثل أجهزة التشويش ومضادات الطائرات المسيرة ودورة تكنولوجيا الدفاع.
كما اطلع سموه على مجريات فعاليات مسابقة (ARMYTHON) المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والتشفير والمخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية والتي نظمها المركز بالتزامن مع (AIDTSEC2023) بمشاركة واسعة من عدة دول عربية وإفريقية.
واستمع سموه لإيجاز عن مبادرة التميز الإبداعي والتي أقامها المركز الأردني للتصميم والتطوير بهدف تشجيع المبدعين والمبتكرين ممن يمتلكون المهارات والكفاءات المتميزة والمهتمين في المجالات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية التي يعنى بها المركز.(هلا أخبار)



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