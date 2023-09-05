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الملك يشيد أمام ضباط متقاعدين بجهود الجيش والأمن في حماية الحدود

9/5/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشاد الملك اليوم الثلاثاء بجهود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات الاختراق على حدود وطننا.

وشدد جلالته أمام عدد من الضباط المتقاعدين في منزل الفريق أول المتقاعد طلال الكوفحي على أن الأردن مستمر في التصدي لأية محاولات اختراق للحدود.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعاد الملك التأكيد على حل الدولتين كأساس لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي الشأن المحلي، بين جلالته أن الأردن ماض في التحديث، مؤكداً أنه في الشقين الإداري والاقتصادي سينعكس إيجاباً على المواطنين.

وأشار إلى أنه لا بد من تطوير عمل الأحزاب، مؤكداً أهمية دور الجامعات والشباب والمرأة في إنجاحها. ولفت إلى أن الانتخابات ستجرى العام المقبل.

وأكد عدد من الحضور أن المرحلة دقيقة وحساسة ومليئة بالتحديات، معربين عن ثقتهم بعبور هذه المرحلة بكل قوة ومستقبل أفضل تحت قيادة جلالته.

وأشاروا إلى أن ذلك يفرض على الجميع الارتقاء بواجباته ليكونوا على قدر المسؤولية للتصدي لكل من يحاول المساس بالوطن وبأمنه.

وأعرب الحضور عن دعمهم لرؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.



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