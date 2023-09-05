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ارتفاع تدريجي على الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة الأحد القادم

9/5/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



من المرجح وفق خرائط الطقس ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال ال4 أيام القادمة حتى يوم السبت.

واعتبارا من الأحد القادم تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت وتدور حول معدلها الطبيعي السنوي لمثل هذا الوقت من العام.



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