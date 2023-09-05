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المدارس وصداع الأسر الأردنية

9/5/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي







تعاني كثير من الأسر الأردنية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتحديات الـمالية التي قد لا يخلو منها بيت أردني من تكاليف الـمدارس الخاصة، ونحن هنا لن نناقش أقساط هذه الـمدارس، ولا آلية تسعيرها، بل ما يهمنا هو الحديث عن الـمدارس الحكومية وجودة التعليم فيها، ولنتساءل ما الذي يجعل عائلة أردنية تضحي بثلث دخلها مثلًا من أجل وضع أطفالها في مدارس خاصة، أو ما السبب الذي يجعل عائلات أخرى تقترض من أجل تسديد أقساط مدارس أبنائها وبناتها؟
لحسن الحظ أن التعليم أصبح هاجسًا في كل بيت أردني، والوعي بأهمية التعليم، وجودته أصبح حديث الناس في الشارع الأردني، وبات الجميع يدركون أننا في بلدنا – الأردن – لا نمتلك إلا خيار التعليم من أجل أن تتحسن ظروفنا، أو نحصل على فرص أفضل، ومع ذلك، فإن قدرة الحكومة على تقديم تعليم حكومي يرقى إلى ما يريده الناس تتناقص، بسبب ظروف كلنا نعرفها، وتعاني الـمدارس الحكومية من تحديات كثيرة، ومنها الاكتظاظ الـمدرسي، نظام الفترتين، عدد الطلبة مقابل المدرسين، المنهاج الـمدرسي، تباين مستوى التعليم بين العاصمة والأقاليم الأخرى، جودة التعليم نفسه، تعيين الـمعلمين على نظام الإضافي، وغيرها.
وإن كانت هناك تحديات مشتركة بين الـمدارس الخاصة والحكومية – خاصة فيما يتعلق بمخرجات التعليم- ومع ذلك فإننا سنركز على الـمدارس الحكومية باعتبارها الجهة الأكبر التي لديها الطلبة، هذا من جانب، ولأنها الخدمة الحكومية الأهم – حسب اعتقادي- والتي تؤثر على كل فرد، أو أسرة أردنية، ومن خلالها يمكن أن نساهم في تسريع النهضة المحلية، وحل مشكلاتنا المتعددة، وعن طريقها يتحدد ما هو مستقبلنا.
قفز عدد الـمدارس الأردنية بشكل هائل، فقبل عقود كثيرة، كان عدد الـمدارس قليلا، ولكننا اليوم نشهد مدرسة في كل حي، وربما نشاهد ثلاثة أو أربعة منها في مكان واحد، وهذا إيجابي، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الـمدارس في الأردن وصل إلى (7315) مدرسة منها 3093 مدرسة خاصة، وفيما يقترب عدد الطلبة في الـمدارس الخاصة من النصف مليون طالب، فهناك 1.6 مليون طالب في الـمدارس الحكومية، هذا عدا عن الطلبة في مدارس وكالة الغوث الدولية (123 ألف طالب وطالبة).
سأركز في هذا المقال على مسألة واحدة وهي الاكتظاظ في الصفوف، وعدم قدرة الحكومة على مواكبة التطور في عدد الطلبة، وأنا هنا لا أحمّل جهة واحدة مسؤولية ما يحصل، فكلنا يعرف الظروف التي نمر فيها، سواء كانت دولية، لها علاقة بالحروب حولنا، والهجرات المتتالية، والتراجع الاقتصادي الذي يؤدي إلى عودة الكثير من أبنائنا وبناتنا من دول الخليج، أو بسبب الإرهاق الذي تعاني منه ميزانيتنا، أو ربما إلى عدم كفاءة الإدارة في بعض جوانب القطاع الحكومة حسب وصف بعض الخبراء، إلى غيرها.
ما يهمنا في هذا الـمجال هو ضرورة وجود حل، وزيادة عدد الـمدارس الحكومية، ورفع مستواها، وتأهيل الـمعلمين، وذلك كله يحتاج إلى جهود أركان الدولة كلها، والذي يجعلنا نتساءل هنا: لماذا لا تفتح الحكومة الـمجال واسعًا للناس من أجل المساهمة في بناء الـمدارس، فلدينا في الأردن أثرياء يمكن أن يبنوا مدارس بأكلمها، وآخرون محبون للخير، يمكن أن يساهم أي منهم في بناء غرفة صفية، أو تجهيزها، أو ربما يساهم في تقديم أثاث مدرسي، أو تجهيز مختبر أو ما شابه.
نعرف أن جزءًا من ذلك يحدث، ولكنه قليل، ويحتاج إلى مشروع متكامل يعرض على الـمجتمع، ويتم التركيز عليه إعلاميًا، ونشره من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ولحسن الحظ أن إخواننا الأثرياء في الدول العربية الأخرى يحبون أن يساهموا بمثل هذه المشاريع، سواء من منطلق ديني – فهذه صدقة جارية يحث عليها الدين بقوة- أو من ناحية قومية، أو إنسانية.
إذا انطلق مشروع يقسم إلى مساهمات، بسيطة، وكبيرة، يمكن أن يشارك الناس فيها، ولو بدينار واحد، وقتها سنزيد عدد الـمدارس الحكومية، ونقلق الاكتظاظ في الصفوف لأقل درجة، ولن أكون هناك متفائلاً بإفراط وأقول إن كل مشاكلنا وقتها ستحل، فأنا قادم من هذا القطاع، وأعرف التحديات التي تواجهها المدارس جيدًا، ولكننا إذا فعلنا ذلك، نبدأ ببناء قاعدة جديدة للتعليم، للنطلق بعدها إلى التحدي الأكبر الثاني، وهو تأهيل الـمعلمين، لتغيير نمط التعليم، وتسريع هذا التغيير، ليصبح أكثر إبداعية، ولنركز على شخصية الطالب، وبناء عقلية ناقدة، إبداعية، قادرة على مواكبة التغيرات في الحياة.
من جهة أخرى لا بد من تشجيع افتتاح مدارس خاصة جديدة، خاصة من فئة الـمدارس المتوسطة والصغيرة، وتشجيعها على تقديم أسعار معتدلة للأهالي، ولا بد للعقل الحكومي أن يفكر بجدية بتقديم أراض، وتسهيلات مختلفة لمثل هذه الـمدارس، مرتبطة بتقديم تعليم جيد، وأسعار منافسة، ولنا في تجارب بعض الدول التي تشجع قيام بعض المدرسين بالتعاون لافتتاح مدارس خاصة بهم، تساهم في تقليل الضغط على الـمدارس الحكومية من جهة، وتعمل على زيادة الابتكارية، والريادية، والأفكار الجديدة من جهة أخرى، بل ويمكن أن نشجع في بعض الـمناطق على قيام القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمة ضمن منظومة دعم معينة بدلًا من الحكومة، وهذا اقتراح يحتاج إلى تغيير العقلية الحكومية في التعامل مع الـموضوع برمته، وهو لا يشكل حلًا ثوريا حسب اعتقادي، بل هو أمر متاح إذا أدير بشكل جيد، يمكن أن يؤتي ثماره في التعليم.
التعليم الحكومي ليس ترفا، وهو الأساس في أي نهضة، وتطور على المستوى الوطني، وتعاني عائلات كثيرة في الأردن من تكاليف الدراسة في الـمدارس الخاصة، وتضطر عائلات ذات دخل محدود للاستدانة من أجل توفير تعليم أفضل لأبنائها.
نحتاج إلى مقاربة مختلفة في موضوع الـمدارس الحكومية، وأن نعده الـموضوع الذي لا خلاف عليه، ولنحشد كل طاقات الـمجتمع من أجل تطويره، فهذا هدف نبيل ستنعكس آثاره مباشرة على الـمجتمع.



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