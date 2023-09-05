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استطلاع عبري: العمليات الفلسطينية تُفقد أكثر من نصف الإسرائيليين الأمن

9/5/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهر أحدث استطلاع للرأي العام في "إسرائيل" تراجعًا كبيرًا في مستوى الشعور بالأمن في ظل العمليات الفدائية الفلسطينية.
وخرج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، وفق ترجمة وكالة صفا، بـ"نتيجة صادمة"، وهي الانخفاض الكبير في نسبة الشعور بالأمن، إذ أجاب 55% من المستطلعة آراؤهم أن شعورهم بالأمن انخفض بشكل كبير، بالمقارنة مع ما نسبته 41% العام الماضي.
وذكر أن 18% من المستطلعة آراؤهم يخشون الخروج في الظلام، لكن النسبة ارتفعت بين فلسطينيي الداخل إلى 44% في ظل ارتفاع معدلات الجريمة.
وكتعبير عن مدى تأثير الجريمة في المدن الفلسطينية في الداخل؛ قال 52% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيمتنعون عن السفر إلى الجليل والنقب والبلدات الفلسطينية خشية تعرضهم للأذى.
ورداً على سؤال حول الجهة الأمنية التي تحظى بأعلى نسبة ثقة في أعين الجمهور، أجاب 81% بأنهم يثقون بالجيش، بينما انخفضت النسبة لـ75% حال الحديث عن الشاباك وتراجعت إلى 61% حيال أداء ما يُسمى بـ"حرس الحدود".
وحصلت شرطة الاحتلال على أدنى نسبة تأييد بحصولها على 25% فقط لدى السؤال عن مدى الاعتماد عليها.



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