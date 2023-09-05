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الاحتلال يغلق حاجزي تياسير والحمرا

9/5/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في الأغوار الشمالية، من كافة الاتجاهات.

ونقلا عن وكالة "وفا"، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين، ومنعت المواطنين من المرور عبرهما، ما تسبب بأزمة خانقة.



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