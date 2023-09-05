الاحتلال يغلق حاجزي تياسير والحمرا
التاريخ
9/5/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أغلقت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في الأغوار الشمالية،
من كافة الاتجاهات.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين، ومنعت
المواطنين من المرور عبرهما، ما تسبب بأزمة خانقة.
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