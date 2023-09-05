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الطاقة الشمسية أداة لتعزيز الاستيطان

9/5/2023 2:25:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: نير حسون 5/9/2023

في الوقت الذي فيه إسرائيل تواجه إقامة منشآت شمسية جدار من المماطلة البيروقراطية، فإنه في المستوطنات هذا المجال مزدهر ومتسارع النمو. الإدارة المدنية تدفع قدما في هذه الأثناء بـ22 خطة لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية في مناطق ج في الضفة الغربية. وحسب إحدى الخطط، فإنه ستقام في غور الأردن، منشأة قوة إنتاجها هي الأكبر من جميع منشآت الطاقة الشمسية في الدولة. هذه الخطط، يمكن أن تحول الطاقة الشمسية الى فرع اقتصادي مهم في المستوطنات وتعمق اعتماد إسرائيل عليها.
إن ثمار هذه الخطوة ستقطفها، من بين جهات أخرى، المستوطنات التي توجد في الغور، والتي يتم التخطيط فيها إلى إقامة المنشأة الأكبر. حسب الخطة التي تمت المصادقة عليها قبل أسبوعين، فإن هذه المزرعة الشمسية ستقام على الأراضي الزراعية في مستوطنة نعمه وعلى أراضي 12 مستوطنة أخرى وستمتد على مساحة 3250 دونما. قدرة إنتاج هذه المنشأة ستكون 320 ميغا واط، في حين أن ما توفره المنشأتين الكبيرتين التي تمت المصادقة عليهما في اسرائيل هو 250 ميغا واط. واحدة من المنشأتين، التي كان يمكن إقامتها قرب ديمونة واجهت صعوبات وتم إلغاؤها.
إذا تمت إقامتها، فإن المنشأة الشمسية الجديدة ستدر على المستوطنات فائدة اقتصادية كبيرة. "هذا مورد اقتصادي لا بأس به. نحن نقدم إسهامنا كجزء من الجهود لتحقيق الأهداف لتوفير الطاقة البديلة، الأمر الذي سيعطي أيضا الاستقرار في تزويد الكهرباء في المنطقة هنا"، قال للصحيفة رئيس المجلس الاقليمي غور الأردن، دافيد الحياني. أيضا رئيس الإدارة المدنية، العميد فارس عطيلة، بارك المصادقة على إقامة المنشأة وقال: "إنها احد المشاريع المهم جدا التي سوقتها الإدارة المدنية مؤخرا".
المنشأة يتوقع أن تخدم أيضا هدفا آخر للمستوطنين وهو تعميق اعتماد إسرائيل على المنشآت والبنى التحتية التي أقيمت في المستوطنات. الآن الكهرباء يتم إنتاجها في معظمها داخل حدود الخط الأخضر ويتم تزويدها للمستوطنات.
في حين أن تنفيذ هذه الخطط سيحول المستوطنات الى المزود الرئيسي للدولة بالكهرباء – ايضا الفلسطينيين في المنطقة. حسب اقوال مصدر في الإدارة المدنية، فإن الفلسطينيين لا يمكنهم التقرير بأنهم لا يريدون شراء الكهرباء التي يتم انتاجها في المستوطنات. هناك خوف آخر في اوساط مصادر في مجال الطاقة وهو أن هذه العملية يمكن أن تشوش على المدى البعيد خطط ربط إسرائيل بشبكة الكهرباء الأردنية – وهي خطوة، حسب اقوال الخبراء، مهمة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في اسرائيل.
إضافة الى المنشأة الكبيرة يتم الترويج في هذه الأثناء لـ21 خطة أخرى لإقامة منشآت أصغر للطاقة الشمسية في أرجاء الضفة، التي تبلغ مساحتها معا نحو 7800 دونم. وخلافا لمشاريع الطاقة الشمسية في إسرائيل، وفي الضفة والتي هي مشاريع ثنائية الاستخدام وتقام على أسطح المباني القائمة، فإن المشاريع الجديدة ستقام على أراض لا تخدم أهدافا أخرى.
في الوقت الذي فيه معظم الخطط في المستوطنات دخلت إلى مرحلة متقدمة من المصادقة، عليها فإن المشاريع داخل حدود الخط الأخضر، يتم تعويقها وهي عالقة في متاهة البيروقراطية. الشركات التي تعمل في تركيب محطات الطاقة الشمسية في اسرائيل تشتكي منذ فترة طويلة من المماطلة في المصادقة وفي ربط المنشآت الجديدة، وذلك بسبب النقص في خطوط النقل التي تزود الكهرباء، ولا سيما في المناطق التي يوجد فيها أراض احتيطاطية لإقامة المنشآت، مثلا في جنوب البلاد وفي الشمال. وحسب ادعاء وزارة الطاقة، فإن أفضلية الضفة الغربية تكمن في قربها من مركز البلاد، الأمر الذي يمكن من نقل الكهرباء مباشرة إلى مراكز الطلب. المنطقة الأكثر ملاءمة حسب شركة الكهرباء هي جنوب غور الأردن بسبب قربها من القدس.
منشآت الطاقة الجديدة، أقيمت على أراض تم الإعلان، بأنها أراضي دولة أو أراض زراعية. وحسب حركة "السلام الآن"، فان 99 % من الاستخدام الذي تمت المصادقة عليها كأراضي دولة في الضفة الغربية يخدم المستوطنين. "الفلسطينيون كانوا سيكونون سعداء من إقامة منشآت للطاقة الشمسية في مناطق ج، لكن من الواضح لهم بأن إسرائيل لن تصادق على ذلك. لذلك، هم مسبقا لا يطلبون"، قال الدكتور طارق أبو حامد، مدير معهد العربة والخبير في مجال الطاقة المتجددة.
السلطة الفلسطينية، تشجع على اقامة منشآت الطاقة الشمسية، لكنها مقيدة جدا بقدرتها على إصدار الرخص. مناطق ج، التي تشمل 60 % تقريبا من أراضي الضفة، وضمن ذلك تقريبا كل المناطق المفتوحة والمستوية المناسبة لإقامة مزارع الطاقة الشمسية، تقع تحت سيطرة إسرائيل الكاملة. "في ظل عدم وجود أي خيار آخر، فإنهم يذهبون إلى مناطق ب، لكن هناك الأمر أكثر صعوبة"، قال الدكتور أبو حامد.
الى جانب التشجيع على الطاقة الشمسية في المستوطنات، فإن إسرائيل تقوم بتدمير بشكل متواصل منشآت صغيرة للطاقة الشمسية تقوم باقامتها التجمعات السكانية لاغراض محلية، ولا سيما في جنوب جبل الخليل وفي الغور. هذه المنشآت الصغيرة بشكل عام تكفي للإنارة والتبريد وشحن الهواتف المحمولة. وحسب المعطيات التي جمعها منسق أعمال الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإنه في السنتين الأخيرتين تم تدمير أو مصادرة 14 منشأة صغيرة للطاقة الشمسية أقامها الفلسطينيون. في الضفة الغربية هناك اكثر من 125 تجمعا للبدو أو للرعاة، تشمل نحو 11 ألف نسمة، تعتمد على كهرباء الطاقة الشمسية فقط.



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