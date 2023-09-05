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شكرا لبن غفير، مُفسر الابرتهايد

9/5/2023 2:25:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






أبقلم: جاكي خوري 5/9/2023

قوال وزير الأمن الوطني، ايتمار بن غفير: "إن حقه في التجول بحرية في المناطق يفوق حق الفلسطينيين في الحركة، دوت في البلاد وفي ارجاء العالم وعلى صفحات هذه الصحيفة أيضا". في اليسار – وسط احتفلوا، والإعلام في إسرائيل أطلق إشارات الاستغاثة، نجوم الشبكة، بما في ذلك في وسائل الإعلام الأجنبية، اقتبسوا هذه الأقوال.
ولكن إضافة إلى الوقاحة واستخدام مقابلة من أجل تحقيق إنجاز في الشبكات الاجتماعية، وحقيقة أن المتحدث هو ايتمار بن غفير، فإنه لا يوجد في أقواله أي جديد. لو أن من قال هذه الاقوال هو جنرال مبجل أو شخص سابق في جهاز الامن أو خبير في النزاع، الذي يبرر ويشرح الواقع في الضفة الغربية، ويتحدث عن الإجراءات الأمنية والحفاظ على حياة اليهود ومواطني أسرائيل، لما كان ذلك سيثير اهتمام أي أحد.
فعليا، ما وصفه بن غفير هو الواقع الموجود منذ سنوات. في الضفة الغربية يوجد نظام ابرتهايد. وهذا النظام يتعزز ويضعف حسب الاجواء، طبقا لعدد الاحداث الامنية، وبالاساس حسب عدد المصابين الاسرائيليين.
هذه الحكومة مثل سابقاتها، على الاقل في العقد الماضي، لم تخترع أي شيء. إذا من فضلكم، يجب على كل المتأثرين والغاضبين الاعتراف بالحقيقة المؤلمة وهي أن الاحتلال لم يبدأ في الاسبوع الماضي. الفصل، وضمن ذلك الجدار، لم يبدأ بالأمس. تكفي قراءة رأي المحكمة الدولية من اجل معرفة أن جدار الفصل يضر بحقوق مختلفة منصوص عليها في المواثيق التي وقعت عليها اسرائيل. من بينها الحق في حرية الحركة وعدم التدخل في خصوصية البيت والعائلة والعمل والحصول على مستوى حياة مناسب والصحة والتعليم. شوارع التفافية بمئات الملايين تم شقها للمستوطنين، أراض تمت مصادرتها أو سيطر عليها المستوطنون بالقوة، الحواجز والتفتيشات هي أمور روتينية، وكل ذلك تحت غطاء الامن الوطني وأمن المستوطنين.
الاسرائيليون لا توجد لديهم مشكلة في الدخول الى مناطق الضفة والعودة الى اسرائيل. وبالنسبة للفلسطينيين فانهم جميعا يمرون في الحواجز، وهذا ليس من اليوم أو من أمس. من دون مصادقة مسبقة وبطاقة هوية بيومترية وفحص أمني لا يمكن العبور. واذا قامت اسرائيل بغض النظر عن الدخول في مسار التفافي، فإن من يدخل بهذه الطريقة يعتبر "ماكث غير قانوني"، وسيتعرض للعقوبة. كل أمر اسرائيل هي التي تبت فيه: الربط بشبكة الكهرباء والمياه وحتى بمحطات الطاقة الشمسية.
ما يطلبه بن غفير وأصدقاؤه ليس تجديدا أو اختراع شيء، بل "تطوير" ما هو قائم، كي يكون متصلبا أكثر. الفلسطينيون يصرخون منذ سنوات ضد الوضع الذي يصفه بن غفير. عودوا الى خطابات محمود عباس في الجمعية العمومية للامم المتحدة في السنة الماضية، ويمكن كتابة ما سيقوله على منصة الامم المتحدة في الشهر القادم. في هذا الاسبوع قال لي مصدر فلسطيني رفيع: "ربما يجب علينا أن ندفع لبن غفير راتب مقابل الدعاية، لأن كل ما قلناه في السابق لم يتم استيعابه، والآن الجميع يقولون هذا ابرتهايد". من فضلكم، أيها الإسرائيليون الجيدون، لا تظهروا أنكم متفاجئون ولا تتظاهروا عبثا وكأن هذا يؤلمكم ويزعجكم. كثيرون يعرفون أن اقوال بن غفير تحصل على الموافقة في اوساط كثيرة في المجتمع الاسرائيلي، لكن بهدوء ومن دون ضجة.
الآن جاء "المهرج الوقح" وقال ذلك بصوت مرتفع. اذا كنتم، أيها الإسرائيليون قد تفاجأتم فإن الفلسطينيين، بما في ذلك مواطنو الدولة العرب، لم يتفاجأوا، لأن هذا هو الواقع، ومن أراد وسعى إلى تغييره يجب عليه تسمية الولد باسمه: نظام ابرتهايد. هو قائم منذ سنوات. والخطر الآن ليس في ما يحدث خلف الجدار، بل ما يخططون له هنا، داخل الخط الأخضر. لأن ذلك سيصل ايضا إلى هنا، أسرع مما نتخيل.



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