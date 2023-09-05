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نهاية عصر البشر

9/5/2023 2:24:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






جون غراي*‏ - (نيو ستيتسمان) 12/8/2023
‏في ورقته المنشورة في العام 1965 والمعنونة "تكهنات بشأن أول آلة فائقة الذكاء"، كتب معجزة الرياضيات وكاسر شيفرة بلتشلي، آي. جيه. غود I. J. Good:
"يعتمد بقاء الإنسان على البناء المبكر لآلة فائقة الذكاء... دعوا آلة فائقة الذكاء تُعرَّف بأنها آلة يمكنها أن تتجاوز بكثير قدرات جميع الأنشطة الفكرية لأي إنسان مهما كان ذكيًا. وبما أن تصميم الآلات هو أحد هذه الأنشطة الفكرية، فإنه يمكن لآلة فائقة الذكاء حتى تصميم آلات أفضل منها؛ سيكون هناك بلا شك 'انفجار ذكائي'، وسيُترك ذكاء الإنسان متخلفًا كثيراً عن الركب. إن أول آلة فائقة الذكاء هي آخر اختراع يحتاج الإنسان إلى صنعه على الإطلاق".‏
وبحلول العام 1998، غير غود موقفه بشكل جذري. في جزء من سيرة ذاتية مكتوبة بضمير الغائب، كشف عن أنه:‏
‏"... يشك الآن في أن "البقاء" يجب أن يستبدَل بـ"الفناء. إنه يعتقد بأنه لا يمكن، بسبب المنافسة الدولية، منع الآلات من السيطرة. إنه يعتقد بأننا نتبع القطيع" (1).‏
لم يكن غود أول من توقع أن الآلات قد تأخذ زمام السيطرة من مخترعيها البشر. فقد تنبأ الروائي الفيكتوري والمنظِّر التطوري، صموئيل بتلر (1835-1902)، بأن "الوقت سيأتي عندما تكون للآلات السيادة الحقيقية على العالم". وفي دراسته العميقة والرائدة المعنونة "‏‏داروين بين الآلات" ‏‏(1997)، حيث يناقش أفكار كل من بَتلر وغود، لخص مؤرخ العلوم، جورج دايسون، العملية التي يمكن أن يتم من خلالها تجاوز البشرية: "في لعبة الحياة هناك ثلاثة لاعبين على الطاولة: البشر، والطبيعة، والآلات. وأنا أقف بحزم إلى جانب الطبيعة. لكن الطبيعة، على ما أظن، تقف إلى جانب الآلات".‏
كان المكان الذي تميز فيه غود هو التفكير في أن الآلات فائقة الذكاء يمكن أن تنهي عصر البشر. كان قد رأى "آلة إنيغما" (1) وهي تنقذ الحضارة من النازية. وكان من الطبيعي بالنسبة له أن يعتقد أن الآلات فائقة الذكاء يمكن أن تحل مشاكل المجتمع. وكتب: "سوف تحتاج إلى فعل ذلك من أجل التعويض عن المشاكل التي خلقها وجودها. فإذا ولدت البطالة التكنولوجية، على سبيل المثال، فإنها ستضع سياسات للتخفيف من حدتها".‏
لم يأت تغير رأي غود من اعتقاد بأن الآلات ستكون معادية لنا، وإنما من كونها لن تعود أدوات بشرية. عندما تكون قد تعلمَت تكرار وتحسين أنفسها، ستقوم بتعديل برامجها. والبروتوكولات التي تتطلب منها أن تكون صديقة للإنسان ستضعف أو سيتم التفوق عليها، وسرعان ما ستصبح الآلات خارجة عن سيطرة الإنسان. وإذا قامت بتدميرنا عن غير قصد، فإنها لن تهتم.‏
‏تقع أفكار غود الثانية المعدّلة في قلب كتاب جيمس بارات ‏‏"اختراعنا النهائي: الذكاء الاصطناعي ونهاية العصر البشري‏‏"، الذي نشر لأول مرة في العام 2013. وهو ما يزال أحد أكثر التحقيقات إثارة وإقناعًا وعمق بصيرة حول الآثار المترتبة على ‏‏الذكاء الاصطناعي‏‏. وفي مقدمة الطبعة الجديدة التي ظهرت في تموز (يوليو)، يلاحظ بارات مدى السرعة التي تطورت بها عقول الآلات. وعلى سبيل المثال، يعرض "تشات جي. بي. تي" ChatGPT:‏
"... خصائص ناشئة غير متوقعة، لم يتم اكتشافها جميعًا بعد. في الواقع، العديد من مهارات (جي. بي. تي-3) و(جي. بي. تي-4)، مثل كتابة برامج الحاسوب، وترجمة اللغات التي لم يتم تدريبهما عليها، وإنشاء الشعر، كانت أموراً غير مخطط لها... وكشفت نماذج أخرى عن قدرات غير متوقعة، بما في ذلك القدرات الضارة، مثل الكذب لتجاوز اختبارات 'كابتشا' Captcha (المصممة لتمييز الآلة عن الذكاء البشري)، والمساهمة في التفكير الانتحاري، والهندسة الاجتماعية (التلاعب العاطفي مثل الاعتراف بالحب، والادعاء بأن لديها روحا، وطلب الحرية).‏
‏أصبحت بعض مخاطر الذكاء الاصطناعي واضحة. أخذت روبوتات ساحة المعركة المشغَّلة ذاتيًا والطائرات من دون طيار والصواريخ المحوسبة الحرب إلى مستويات جديدة من الخطر. والكوارث التي تم تجنبها في الماضي بالتدخل البشري، كما حدث في العام 1983 عندما أوقف الطيار السوفياتي ستانيسلاف بتروف حربًا نووية كان يمكن أن تنجم عن خلل في نظام الإنذار الروسي بالأقمار الصناعية، سوف يكون من الصعب منعها. وقد يحسم الاستيلاء على البيانات نتائج الانتخابات في بريطانيا والولايات المتحدة في وقت مبكر من العام المقبل. وكان إضراب ممثلي وكُتّاب هوليوود أول رد على موجات فقدان الوظائف التي يمكن أن تصل إلى عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم خلال العقد المقبل.‏
‏تتميز المواقف تجاه الذكاء الاصطناعي بالاستقطاب الصارخ. بالنسبة لعالِم "غوغل"، راي كورزويل، يشكل صعود الآلات الذكية مقدمة لـ"التفرد" Singularity، وهو توسع مفاجئ في المعرفة سيمكن البشر -بعضهم، على أي حال- من الهروب من الموت البيولوجي. ويتبَع بارات غود في الخوف من العكس، انقراض البشر. كما أن أصداء الدِّين واضحة لا لُبس فيها، ومن المغري قراءة هذا على أنه صِدام بين أساطير نهاية العالم المتنافسة. لكن بارات تجريبي بصرامة في شرح أسباب انزعاجه. وكما يشير، لم يبدأ مصممو "تشات جي. بي. تي" في فهم الكيفية التي تطورت بها قدراته. إن ما يتطور ليس ذكاء خارقًا شبيهًا بذكاء الإنسان، وإنما هو نوع جديد من العقل. ومع أنه من خلق العقل البشري، فإن الذكاء الاصطناعي يتجاوز الفهم البشري.‏
ثمة بعض العاملين في الصناعة الذين يشاركون بارات قلقه. في آذار (مارس) من هذا العام، وقع إيلون ماسك، إلى جانب آلاف آخرين، رسالة مفتوحة تطالب بأن توقف مختبرات الذكاء الاصطناعي عملها، لأن "العقول غير البشرية" التي تطورها "قد تتفوق علينا في النهاية في العدد، والذكاء، وتجعلنا مستهلكين عفا علينا الزمن، وتحل محلنا". ومع ذلك، ليست هناك فرصة لأي توقف. وتضمن المنافسة التجارية والتنافس الجيوسياسي أن تمضي شركات التكنولوجيا الكبرى والبرامج العسكرية قدمًا بهذه التقنيات بأسرع ما يمكن. في أيار (مايو)، استقال "عراب الذكاء الاصطناعي" جيفري هينتون من "غوغل" للتحذير من المخاطر، ملاحظًا: "أعتقد أنه من الممكن تمامًا تصور أن تكون البشرية مجرد مرحلة عابرة في مسيرة تطور الذكاء".‏
‏ليس هناك الكثير من الشك في أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدًا للبشرية. وبالمقدار نفسه، ليس ثمة احتمال لأن تقوم البشرية بإزالة هذا التهديد. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا في تحليل كميات كبيرة من البيانات وأتمتة المهام المعقدة. وهو يحقق مُسبقًا نجاحات في القانون، والطب، ويبدع أعمالاً فنية وأدبية تنافس أعمال البشر. ويمكن أن يكون له دور مهم في منع الأوبئة في المستقبل والتكيف مع تغير المناخ. لكن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، ولا توجد طريقة يمكن بها توجيهه لتحقيق الأهداف "التي نصفها له" فقط. لا يوجد وكيل على مستوى الأنواع يمكنه أن يوجه التقنيات الجديدة، وإنما هناك مجموعات متحولة من البشر الذين لديهم جميعًا قيم وغايات متعارضة.
بمجرد دخول الذكاء الاصطناعي إلى العالم، يصبح لتطوره زخمه الخاص. ولا يستطيع الجنس البشري أن يسيطر عليه بأكثر مما يستطيع وقف تغير المناخ -الذي هو في مرحلته الحالية نتاج عمل بشري، والذي اكتسب هو أيضًا زخمه الخاص. لا توجد سلطة عالمية في الأفق يمكن أن تحد من أبحاث "اكتساب الوظيفة" التي تعزز فتك الفيروسات من النوع الذي ربما يكون قد عجل بقدوم وباء ‏‏"كوفيد" من خلال‏‏ تسرب من مختبر في ووهان. يجب أن يتعلم البشر بطريقة ما العيش في العالم المهدد بالانقراض الذي خلقوه عن غير قصد وبغير حكمة.‏
‏يشكل الذكاء الاصطناعي تحديًا وجوديًا، جزئيا لأنه صدمة ميتافيزيقية. في الغرب على وجه الخصوص، تعلَّمنا أن الوعي هو السمة البشرية النموذجية التي تجعل جنسنا ذا قيمة فريدة. ولكن، ماذا لو وصلت آلات واعية فائقة الذكاء إلى المشهد؟ سيكون البشر كائنات عفا عليها الزمن وعديمة الفائدة مثل الساعات الشمسية وأقلام الريشة.‏
‏أحد الردود هو إنكار أن الآلات، مهما كانت ذكية، يمكن أن تكون واعية. لكن من الصعب أن نرى السبب في أنها لن تكون كذلك. إذا كانت عقولنا قد تطورت في العالم المادي، فإن المادة يمكن أن تكون واعية لذاتها. وليس ظهور العقل في الآلات أكثر غموضًا مما هو عليه في القطط، وحيوانات الغوريلا، والبشر.‏
‏دائمًا ما يتخيل المفكرون الذين يتطلعون إلى قدوم أنواع بشرية متفوقة أو ما بعد بشرية هذه الأنواع على أنها ستكون أكثر معرفة، وليس أكثر مرحًا أو تسلية. ولا يمتلك هؤلاء البشر الخارقون المتخيلون أبدًا ما يمكن القول بأنه السمة الفريدة الوحيدة للبشرية -الحس بالغريب واللامعقول. إن الأنواع المتفوقة التي يتصورها أنصار المستقبل التقني هي نسخ متضخمة من أنفسهم هم، تستعرض ذكاءهم الخاص في نوع من "حديث تيد"(3) لا ينتهي -فيما يشكل للبعض منا رؤية تستشرف الجحيم.‏
‏لحسن الحظ، ليس ثمة احتمال لظهور أي نوع من هذا القبيل. إذا كان الذكاء الاصطناعي يتطور على الطريقة الداروينية، فإن الصدفة ستكون عاملاً حاسمًا. ويحتمل كثيرًا أن تؤدي الصراعات الجيوسياسية التي تمنع توقف تطوير الأنظمة الذكاء الاصطناعي إلى تفجير أنظمته جملة وتفصيلًا. وإذا أشعلت الآلات فائقة السرعة حربًا نووية، فسوف تدمر الكثير من بنيتها التحتية، وربما نفسها. إن الآلات فائقة الذكاء معرضة للانقراض مثل أي منتج آخر للتطور.‏
‏لا يوجد سبب لتوقع وصول عقل رقمي عالمي، كما يبدو أن الكثيرين يخشون -أو يأملون. مثل الكثير من الأشياء الأخرى في الفكر المعاصر، سيكون تصور أن يميل التطور نحو ذكاء واحد شبيه بإله من بقايا عقائد التوحيد. ويمكن أن تكون النتيجة النهائية أكثر شبهًا بعالَم هوميروس المكون من آلهة متحاربة.‏
‏قد تؤدي الصراعات بين أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى تدمير هذه الأنظمة، مما يترك الناجين من البشر يعيشون في أي شيء يكون قد تبقى. وقد تختار بعض المجتمعات عدم استخدام التكنولوجيا، في حين أن بعضها الآخر قد يتكيف مع مخاطرها ويتمكن من استخدامها بشكل أساسي لأغراض ترى أنها مفيدة. ومع ذلك، لن يكون هناك أحد في موضع المسؤولية. لا تستطيع "الإنسانية" السيطرة على تطور الذكاء الاصطناعي، لأن الإنسانية -التي تُفهم على أنها وكالة جماعية- لن تكون موجودة. وفي الوقت نفسه، يقدم الذكاء الاصطناعي الغوث والاستراحة من آلام كونك إنسانًا.‏
‏قد لا يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراضنا، لكنه يشكل تحديًا عميقًا لإنسانيتنا. إن منطق الذكاء الاصطناعي هو الإزاحة التدريجية للتجربة الفعلية بواسطة الصور الميكانيكية. بدلاً من اللقاءات اليومية التي تمكّن المجتمعات من الحفاظ على حياة مشتركة، تتم حماية مجموعات عشوائية من الأشخاص الانفراديين من بعضهم بعضا ومن أنفسهم بمراقبة بالفيديو لا تطرف. وبدلاً من التواصل في علاقات مزعجة، فإنهم يلجأون إلى رفقاء إنترنت سيبرانيين لصنع صداقة خالية من الاحتكاك ومن أجل الجنس الافتراضي. ويتم استبدال حالات الطوارئ التي يجلبها العيش في العالم المادي بزمن حلُمٍ خوارزمي. وستكون نقطة النهاية هي عزل الذات في "المصفوفة" -في فقدان للتجربة الإنسانية الحصرية المتمثلة في العيش كمخلوق حسيّ فانٍ.‏
قد يتلبّث عندئذٍ جنس بشري مستنفد، لكن الذكاء الاصطناعي قد يضع -مع ذلك- نهاية للعصر البشري. وإذا اختار المزيد من الناس وجودًا مبرمجًا في مجال النشاط التقني، سوف يكون قد تم إفراغ العالم البشري من المعنى. وسيكون ما يضيع هو الأحاسيس الهاربة للحيوات العرَضية -الابتسامة المتحدية في وجه العبثية القاسية؛ النظرة التي بدأت حُبًا غيَّرنا إلى الأبد، ولحن بدا أنه سيكون دائمًا معنا، والدموع تحت المطر.

*جون غراي John Gray: مؤلف وكاتب مساهم في "‏‏نيو ستيتسمان"‏‏. كتب عن مواضيع سياسية وثقافية مختلفة، من رئاسة بوريس جونسون للوزراء إلى حياة هـ. جيه. ويلز. سيُنشر كتابه "الطواغيت الجدد: أفكار بعد الليبرالية" The New Leviathans: Thoughts After Liberalism في أيلول (سبتمبر) الحالي.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The human era is ending
(1) ‏استخدم الكاتب كلمة lemming التي هي اسم نوع من القوارض، لكنها تشير في الاستخدام الاجتماعي إلى شخص يتبع إرادة الآخرين، خاصة في حركة جماهيرية، ويتجه مباشرة إلى موقف أو ظرف خطير أو غبي أو مدمر‏‏. وهؤلاء الأشخاص الذين يلتهمون نظريات المؤامرة مثل القوارض تعميهم الأكاذيب حتى أنهم لا يرون الهاوية التي هم على وشك السقوط فوقها.‏
(2) آلة إنجما Enigma Machine:‏ هي جهاز تشفير طُور واستُخدم في أوائل القرن العشرين إلى منتصفه لحماية الاتصالات التجارية والدبلوماسية والعسكرية. استخدمته على نطاق واسع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية في جميع فروع الجيش الألماني. اعتقد الألمان، خطأ، أن استخدام آلة إنجما مكّنهم من التواصل بشكل آمن وبالتالي التمتع بميزة كبيرة في الحرب العالمية الثانية. اعتُبِرَت آلة إنجما آمنة للغاية لدرجة أنه تم تشفير حتى الرسائل الأكثر سرية على دوائرها الكهربائية.
بينما أدخلت ألمانيا النازية سلسلة من التحسينات على "إنيغما" على مر السنين، وأعاقت هذه جهود فك التشفير بدرجات متفاوتة، فإن ذلك لم يمنع بولندا من فك تشفير الآلة قبل الحرب، مما مكن الحلفاء من استغلال الرسائل المشفرة باستخدام إنيغما كمصدر رئيسي للاستخبارات. ويقول العديد من المعلقين إن تدفق معلومات اتصالات "ألترا" من فك تشفير "إنيغما" وغيرها من الشيفرات، قلص فترة الحرب إلى حد كبير، وربما غير نتيجتها.
(3) تيد TED هي اختصار لعبارة "تكنولوجيا، ترفيه، وتصميم" Technology, intertainment, design. وهي تشير إلى سلسلة من المؤتمرات العالمية التي تستضيف خطابات وأحاديث تهدف إلى التعريف بالأفكار الجديدة والمتميزة عن العالم ونشرها، ترعاها "مؤسسة سابلنغ الأميركية"، وهي مؤسسة خاصة غير ربحية شعارها "أفكار تستحق الانتشار".



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