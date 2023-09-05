Wednesday, 06 September 2023 01:55 GMT

عادات صباحية مهمة لزيادة نشاطك

9/5/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يمكن أن يؤثر القيام ببعض الإجراءات الروتينية الإيجابية في الصباح، بشكل عميق، على الإنتاجية والعقلية ومستويات التوتر والرفاهية العامة.
فعندما يبدأ المرء يومه وهو يشعر بالتركيز والنشاط والتفاؤل، فإنه يصبح مستعدًا للإنجاز والمرونة. في حين أنه عندما يبدأ اليوم متعجلا وجائعا ومتوترا، فمن المحتمل أن يتحول باقي اليوم إلى حالة من الفوضى، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع New Trader U.
وهناك بعض عادات الصباح المدعومة علميا والتي يمكن أن تساعد الشخص على الاستيقاظ متحمسًا ومركزًا، كما يلي:
- الاستيقاظ مبكرا: يضمن الاستيقاظ مبكرا أن يكون لدى الشخص الوقت الكافي لممارسة عادات صباحية مفيدة أخرى.
كما أنه يوفر وقتا هادئا للاسترخاء ببطء في يومه بدلاً من التسرع. إن الاستيقاظ قبل 90 دقيقة إلى ساعتين قبل بدء العمل أو الخروج، تتيح الفرصة لاستغلال ساعات الصباح الباكر الثمينة في ممارسة الرياضة وتناول وجبة الفطور والتأمل، وغير ذلك الكثير.
- ممارسة الرياضة: إن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح تساعد على ضخ الدم وإطلاق الإندورفين الذي يعزز الحالة المزاجية.
كما أنه يعزز التركيز والطاقة لساعات بعد ذلك القيام بأي نشاط بدني يعد مفيدًا، إذ يمكن القيام بالمشي أو ممارسة روتين اليوغا أو الركض.
ويمكن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 5 إلى 10 دقائق فقط في الصباح وتحقيق نتائج مبهرة.
- تناول وجبة فطور صحية: يساعد تناول وجبة الفطور على تنشيط الجسم والعقل.
كما أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي، لكن ينبغي التأكد من تضمين البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية.
- ممارسة التأمل: إن أخذ 5 إلى 10 دقائق للتأمل في الصباح يمكن أن ينظم اليوم، حيث تظهر الأبحاث أن التأمل اليومي يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن التركيز ويعزز الإنتاجية.
- التخطيط وتحديد الأولويات: إن مجرد قضاء 5 دقائق في التخطيط، وتحديد أولويات اليوم خلال فترة الروتين الصباحي، سيساعد على وضع خطة بسيطة وناجحة لليوم بأكمله. إن معرفة ما يهدف المرء إلى تحقيقه يعطي التوجيه ويعزز الحافز ويقلل الوقت المهدر في محاولة تحديد ما يجب فعله بعد ذلك.
- شحذ الهمة: إن تخصيص بضع دقائق كل صباح للحصول على تأكيدات إيجابية أو التحدث مع النفس يساعد على الرفع من مستوى الروح المعنوية مثل أن يردد الشخص لنفسه أنه "نشيط" أو "اليوم سيكون مثمرًا" أو أنه "عالي التركيز" أو "ممتن لهذا اليوم الجديد".
إن شحذ الهمة وبدء اليوم بعقلية متفائلة قادرة يؤدي إلى تحقيق إنجازات رائعة ومهمة.-(العربية نت)



MENAFN05092023000072011014ID1107011099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث