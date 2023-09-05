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لماذا لن يساعدك النوم الإضافي في العطلة على تعويض تعب الأسبوع؟

9/5/2023 2:24:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد الجهد من أجل الحصول على قسط كاف من النوم من الاثنين إلى الجمعة، قد يبدو الاستلقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع أفضل طريقة للحصول على بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ولكن من غير المرجح أن تعوض ساعات نوم قليلة إضافية في السرير، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن ديون النوم المتراكمة خلال الأسبوع، كما يقول خبير النوم وإيقاع الساعة البيولوجية البروفيسور راسل فوستر.
وتظهر مجموعة من الدراسات، أنه حتى النوم لمدة 10 ساعات في الليلة خلال عطلة نهاية الأسبوع لن يعيد قدرتك الإدراكية إلى سرعتها.
وفي الواقع، قد يؤدي ذلك إلى تعطيل الساعة الداخلية للجسم، ما يزيد من صعوبة النوم أثناء الليل.
ويقول البروفيسور فوستر، إن الشخص لا يحصل على قسط كاف من النوم إذا كان يكافح من أجل الأداء "في ذروة نشاطه" خلال النهار.
ويحتاج الإنسان إلى ثماني ساعات من النوم ليلا في المتوسط. لكنه يقول إن من ست إلى عشر ساعات ونصف الساعة يعد "نطاقا صحيا".
لكن أولئك الذين يشعرون بانتظام بالتعب والانفعال والاندفاع ويحتاجون إلى المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين، ربما يحتاجون إلى مزيد من الوقت في السرير.
ومع ذلك، فإن تعويض ساعات النوم الضائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال النوم ليس أفضل طريقة لتحقيق ذلك، كما يقول.
ومع ذلك، فإن النوم في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يكون له تأثير غير مباشر على ساعة جسمك البيولوجية إذا كان يمنعك من الخروج في الهواء الطلق في الصباح، كما يقول البروفيسور فوستر.
ويوضح فوستر أن التعرض لضوء الصباح يساعد الجسم على الدخول في نمط الاستيقاظ مبكرا والنوم مبكرا.
ويقترح فوستر، أن أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم يذهبون إلى النوم في وقت مبكر من المساء ويلتزمون بروتينهم المعتاد. وأضاف: "يمكنك أن تنام كثيرا في عطلات نهاية الأسبوع، ولكن تأكد من أنك ستنام مبكرا بدلا من البقاء في السرير لاحقا".



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