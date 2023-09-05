Wednesday, 06 September 2023 01:55 GMT

واقعك رهين أفكارك قانون ينظم حياة الإنسان.. هل ندرك أهميته؟

9/5/2023 2:24:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






قد تكون الحياة معقدة وغير مفهومة وفيها الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، لكن ذلك لا يعني الاستسلام والبقاء داخل دائرة الأفكار السوداوية المتشائمة. فالجميع يدرك تماما أن الحياة لا تقدم الفرح طوال الوقت، بل هناك صعود وهبوط، فالحزن يعقبه فرح والفشل يعقبه نجاح. ولأن القوة تأتي من الأفكار، فمن الطبيعي أن نركز بالدرجة الأولى على كل ما يسعدنا ويجعلنا ناجحين.
واقعك يشبه أفكارك، قانون حياتي يغفل عنه أغلبية الناس ويعتقدون أنه مجرد كلام فقط، تركيزهم على الأمور السلبية في حياتهم يمنعهم حتما من أن يكونوا سعداء حتى مع أنفسهم، لذا يظلون رهائن لأفكارهم البعيدة كل البعد عن الأمل والمبنية فقط على المخاوف والقلق والهواجس التي تقتل فيهم التفاؤل بواقع يحتضن أفكارهم.
زياد شاب لم يتجاوز عمره 35 عاما، آمن بنفسه جيدا، واستطاع أن يكون ناجحا بعمله وحياته الأسرية، هو بإيجابيته عرف كيف يجذب السعادة لحياته، يقول إن الأفكار تجذب الأقدار، وهذا تماما ما ركز عليه منذ أن كان صغيرا.
زياد اشتغل على نظرته تجاه نفسه واهتم كثيرا بأن تكون أفكاره داعمة له وليست عدوا عليه، مبينا أنه وثق بإمكاناته منذ البداية ولم يفقد يوما إيمانه بأنه قادر على أن يطور نفسه ويستطيع أن يكون مالكا لمشروعه الخاص ومحاطا بأشخاص يحبونه ويدعمونه في كل خطواته.
ويشير زياد إلى أن الأفكار السعيدة والإيجابية هي وقود النجاح، وأن القوة تأتي من الداخل، فلا يهزم شخص يؤمن بإمكاناته وقدرته على رؤية الخير حتى في أصعب المواقف. وتوافقه نسرين الرأي نفسه، تقول إن جذب الأفكار السعيدة لحياتنا لا يعني أن الحياة خالية من الهموم والضغوطات، بل النظر بإيجابية لكل ما يحدث حولنا يساعدنا نفسيا على اجتياز كل العقبات والتعاطي مع الواقع على أساس ما نزرعه، فكلما كنا أقدر على إسعاد أنفسنا من خلال أفكارنا كان النجاح أقرب لأن يتحقق.
نسرين كانت دائما صديقة لنفسها، وما تزال كذلك تبحث باستمرار عن أفكار تعزز الثقة لديها وتمكنها من الوصول بشكل أسرع لهدفها. دراستها الطب كانت نتيجة تركيز وجهد وإيمان، لم يكن ذلك صدفة أبدا، وخاصة أن ظروفهم المادية كأسرة كانت عائقا يقف بينها وبين شغفها في أن تكون طبيبة أطفال يوما ما. لكن نسرين اشتغلت على أفكارها، فحرصت أن تجعلها أكثر إيجابية وطموحا، لذا تحاول أن تكون داعما لنفسها في أي موقف تتعرض له. كما تهتم بتخصيص وقت لممارسة كل الأشياء التي تحبها واللجوء أيضا للرياضة، إضافة إلى تحدثها يوميا مع نفسها، وهذا كله يجعلها أقوى تعيش الحياة من زاويتها، وبالطريقة التي تبقيها سعيدة مهما حدث.
ويؤكد الباحثون، أن للأفكار الإيجابية منافع صحية كثيرة، أهمها خفض معدلات الاكتئاب، التقليل من الشعور بالتوتر والألم، مقاومة عالية ضد الأمراض، التمتع بصحة نفسية وبدنية أفضل، تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الإيجابيات التي تدفع الإنسان لأن يكون متصالحا مع كل ما يحدث معه، فالحياة لا يمكن أن ننظر إليها من زاوية السيئ أو الجيد فقط، هناك حلول وسطى أيضا بإمكانها أن تساعدنا على اختيار الأنسب لنا ضمن حدود الإيجابية.
ويبين الاستشاري النفسي الأسري الدكتور أحمد سريوي، أن واقع حياتك هو رهين أفكارك أنت كما تفكر، إن فكرت بطريقة إيجابية وتبنيت عقلية الطامح نحو تحقيق الأهداف وبناء المستقبل، ستجد أن هذا التفكير هو وقود العمل وهو الدافع تجاه التحرك والإنجاز، أما المتشائم والمتبني لعقلية السلبية تجاه مستقبله وحياته، فإنه يفتقر للشغف ولا يمتلك الحافز نحو العمل والتغيير ستراه بأحسن أحواله لا يتقدم خطوة، وإن ساءت فإنه يتأخر كل يوم.
خطوات إيمانك بأفكارك تدفعك نحو محاولة تحقيقها، وفق سريوي، ولكن حينما تغفل عن هذه القوة الدفينة بداخلك، فإن الأهداف لن تتحقق حينها من تلقاء ذاتها، إذا ما القوة التي تتدخل لتجعل هذا إيجابيا، وذاك ذا تفكير سلبي؟ إنها الشخصية على نوعيها (السوية والمرضية)، فالشخصية السوية هي التي تتمتع بكل الصفات الإيجابية السابق ذكرها.
ويكمل سريوي، أما الشخصية المرضية فهي على شقين: 1-الاضطرابات في الشخصية (العصابية) تندرج تحت أكثر من شخصية، قد يسبب هذا النوع من التفكير السلبي مثل: الشخصية الوسواسية القهرية (وهي أكثرهم معاناة وأشهرهم فيما يتعلق بموضوع التفكير الزائد والتفكير السلبي)، الشخصية التجنبية (وهي في كثير من الحالات تكون موجودة على أرضية شخصية وسواسية قهرية، فتختلط لديها السمات لتزيد الحالة معاناة أكثر)، الشخصية الاعتمادية: حيث المخاوف المبالغ بها وصعوبة اتخاذ القرار والتردد بشكل مبالغ فيه بسبب الخوف من عواقب هذا الفعل في المستقبل والتشاؤم سيد الموقف وبالنهاية عدم اتخاذ القرار، والشخصية الشكاكة: في حالة عدم الثقة بالآخرين وتوقع الأسوأ منهم، فإن التفكير السلبي هو المسيطر على الأفعال والأقوال.
2- الأمراض النفسية: مثل الاكتئاب والاضطراب الوجداني ثنائي القطب وغيرها من الأمراض، ولتغيير تفكيرك من سلبي لإيجابي، يجب العلم أن المسألة تحتاج إلى حلين حسب الحالة: 1- إذا كان السبب اضطرابات في الشخصية، فالعلاج هو جلسات العلاج النفسي غير الدوائي من خلال العلاج المعرفي السلوكي، 2- إذا كان السبب أمراضا نفسية، فالعلاج هنا هو دوائي، إضافة إلى جلسات علاج سلوكي معرفي.
وترى خبيرة علم الاجتماع فادية إبراهيم، أن كل ما يحصل لنا في هذه الحياة هو نتيجة اختياراتنا أفكارنا وسلوكنا، وأي شخص مهما كانت ظروفه يستطيع أن يغير واقعه، وإن لم يستطع فيجب أن يكون لديه القدرة لتجميل واقعه والتعايش معه بشكل إيجابي بعيد عن السلبية والسوداوية. ويمكن أن نجعل واقعنا أفضل بفهم ذواتنا أولاً من نحن وماذا نريد من هذه الحياة وما العلاقة بيننا وبين الواقع.
أيضاً التخلص من السلبية من أهم الأمور التي قد تساعدنا على عيش حياة أفضل لأن السلبية أكبر عائق أمام أي تقدم أو تطور، فيجب أن نتخلص من أفكارنا السلبية مشاعرنا السلبية وكذلك سلوكنا السلبي، وفق الخبيرة إبراهيم.
كذلك من الممكن البحث عن خيارات في حياتنا وإن لم تكن موجودة يجب خلقها أو صنعها أو البحث عنها، لأن الاستمرار في خيار واحد قد يكون هو ما يقتلنا ويقتل سعادتنا. كذلك العائلة والأصدقاء والعلاقات الإنسانية والاجتماعية الجيدة والناجحة تقدم لنا الدعم والمساندة، ونشعر بأننا نعيش حياة أفضل حتى وإن كان الواقع صعبا. العمل والعطاء أيضاً قد يخلقان عالما ذا مشاعر إيجابية، ويشعر الشخص أن له تأثيرا جيدا على هذه الحياة وعلى واقعه. المشاعر الجيدة مثل التسامح والامتنان تشعرنا بالرضا بالواقع بدل السخط وكثرة التذمر وعدم الإنجاز.
وتختم إبراهيم "من المهم عدم مقارنة حياتنا أو واقعنا بواقع الآخرين؛ لأن المقارنة متعبة وقد لا تفيدنا بشيء غير المشاعر السلبية، مثل الغيرة والحسد من واقع الآخرين والسخط وعدم الرضا عن واقعنا".



MENAFN05092023000072011014ID1107011096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث