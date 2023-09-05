سرب طيور الحمام
التاريخ
9/5/2023 2:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مشهد لسرب طيور الحمام البلدي يحلق عاليا في سماء العاصمة، ليشكل لوحة فنية تسر الناظر إليها، وتجذبه برفرفة أجنحتها صعودا وهبوطا، منتظمة في نسق هندسي رائع، مثل زاوية حادة.-(تصوير: أمير خليفة)
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