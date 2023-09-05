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سرب طيور الحمام

9/5/2023 2:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مشهد لسرب طيور الحمام البلدي يحلق عاليا في سماء العاصمة، ليشكل لوحة فنية تسر الناظر إليها، وتجذبه برفرفة أجنحتها صعودا وهبوطا، منتظمة في نسق هندسي رائع، مثل زاوية حادة.-(تصوير: أمير خليفة)



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