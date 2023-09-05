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رفع أسعار المياه.. حلول سطحية لملفات معقدة

9/5/2023 2:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









خلافا لمحاولات نفي سابقة، بدا واضحا أن قرار الحكومة برفع أسعار المياه كان جاهزا بكل تفاصيله، وأن إعلانه بات وشيكا. حيث كشفت المناقشات التي جرت بين المسؤولين في وزارة المياه واللجنة المختصة في مجلس النواب عن نية الحكومة اتخاذ ذلك القرار، كما كشفت عن أن القرار سيقتصر على فاتورة القطاع المنزلي بدءا من العام المقبل وبنسبة مبدئية 4.6 % تقريبا.
وبحسب ما تسرب من معلومات عن اللقاء، لا نية لرفع أسعار المياه على قطاعات الصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة وعلى صغار المستهلكين ممن يتم تصنيفهم ـ بحسب الاستهلاك ـ ب" الشريحة الأولى" والذين تصل نسبتهم ـ كما تقول الوزارة ـ الى 29 % من مجموع المستهلكين. الحكومة ممثلة بوزير المياه كشفت عن مبرراتها لاتخاذ هذا القرار، حيث توسعت في الحديث عن المديونية المترتبة على هذا القطاع، إضافة إلى ارتفاع كلفة التشغيل. فقد أشارت إلى أن تعرفة المياه الحالية منخفضة، ولا تغطي سوى 75 % من الكلفة التشغيلية. وفي التفاصيل، وضعت كلفة الطاقة المستهلكة في قطاع المياه على رأس تلك المبررات، مع التركيز على نقطتين، أولاهما ارتفاع مديونية قطاع المياه بواقع 200 مليون دينار سنويا، وثانيهما، أن فاتورة الطاقة على المياه " مرهقة" وتصل إلى 160 مليون دينار سنويا دون الدخول في تفاصيل أخرى حول البدائل الممكن الأخذ بها لعدم اللجوء إلى الرفع.
فمع التسليم بأن فاتورة الطاقة مرهقة فعلا، إلا أن المدقق في التفاصيل يتوقف عند كم من العناصر ذات التأثير العميق على هذا الملف، بدءا بحجم المديونية، وانتهاء بالخسائر المتراكمة، والتي تزيد يوما بعد يوم، على خلفية ارتفاع فاتورة الطاقة المستخدمة في رفع وضخ المياه وإيصالها إلى المشتركين في مواقعهم. فأزمة المياه لا تتوقف عند حدود كلفتها، بل تبدأ بشح الموارد إلى درجة "مرعبة"، وصولا إلى مستوى التصنيف بحالة" الفقر المائي". يفاقم من تلك الحالة تعقيدات أخرى لها علاقة بدول الجوار التي نتشارك معها بالأحواض والمصادر المائية، ولا تنتهي بالطلب المتزايد على المياه لتلبية الارتفاع الكبير في عدد السكان استثنائيا، بحكم موجات النزوح التي تحمّلها الأردن، وآخرها قفزة سكانية وصلت نسبتها إلى 22 يالمائة تقريبا بسبب اللجوء السوري. وهي الموجات التي استوعبها الأردن بينما امتنعت دول أخرى عن استقبال أحد، ورفعت دول أوروبية صوت الشكوى من وجود عشرات الآلاف من هؤلاء اللاجئين على حدودها.
وقبل ذلك لجوء عراقي، بالتزامن مع حرب الخليج التي شهدت عودة مئات الآلاف من الأردنيين المقيمين في الكويت، حيث تضاعف عدد السكان ـ تقريبا ـ وتراجعت كميات المياه المتاحة، واستنزفت احواض مائية نتيجة للضخ الجائر.
ومن أسباب الأزمة أيضا، ارتفاع نسبة الفاقد في المياه والتي تعترف بعض المصادر الرسمية بأنها تصل إلى سبعين بالمائة في بعض مناطق البادية، وخمسين بالمائة من الكميات التي يتم ضخها في باقي مناطق المملكة، لأسباب لا علاقة للمشتركين العاديين بها، ومنها اهتراء الشبكات، أو بسبب الإهمال والأخطاء الإدارية بينما يذهب معظمها كسرقات تم الكشف عن بعضها، ولف الغموض بعضها الاخر.
فقد كشفت الوزارة عن سرقات مياه بملايين الأمتار المكعبة، بعضها استخدم لغايات ري مزارع خاصة، وبعضها الآخر للبيع بالصهاريج، لغايات الشرب أو لاستخدامات بعض الفنادق، وغالبيتها لصالح اشخاص متنفذين. بينما يتم تحميل تبعاتها الى مشتركين منزليين عاديين.
فملف" الفاقد" يصنف بأنه الملف الأكثر ضخامة في مجال رفع الكلفة، وتقف إجراءات الوزارة عاجزة عن التخفيف من حدته، رغم الإعلان عن مزيد من الاجراءات لمعالجته، ورصد مبالغ باهظة لتغيير الشبكات المهترئة. فمجمل التقديرات تؤشر على أن تلك النسبة لم تنخفض كثيرا منذ عقود، مع أن الاستراتيجية المائية تتحدث عن تخفيضها بواقع 2 % سنويا.
أما ملف الطاقة، والتي يعترف الجميع بعظم تأثيراته على القطاع، فما يزال مرهونا بملف الطاقة الذي كان وما يزال سبب الصداع للدولة بكافة مستوياتها.
فالحكومة تصر على أن تنحصر النسبة الكبرى من استهلاك قطاع المياه من خلال الشبكات الرئيسية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية الحكومية الملتزمة باتفاقيات مع شركات كهرباء سبق أن شملتها الخصخصة، وبأسعار تصل إلى أضعاف تسعيرة الطاقة في هذا الوقت. بينما يمكنها التحرر من تلك القاعدة ـ لو سمح لها بذلك ـ واللجوء إلى إقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية او طاقة الرياح خاصة بها، لتخفيض الكلفة إلى أقل من الربع تقريبا.
ولو فكرت الحكومة بالسماح لوزارة المياه بتوليد طاقة متجددة إضافة إلى ما تقوم بتوليده حاليا من طاقة كهرومائية محدودة في مواقع سد الملك طلال، ومحطة الخربة السمراء، لانخفضت كلفة المياه بشكل كبير، ولما اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار المياه على المواطنين الذين يعتقدون أن قرار الرفع كان مطلبا من صندوق النقد الدولي. حيث تبدأ قريبا جولة مباحثات مع الصندوق لإجراء مراجعة جديدة ووضع برنامج إصلاح اقتصادي جديد أبرز أدواته رفع الأسعار ومنها أسعار المياه، وإنهاء الدعم لرغيف الخبز وأعلاف المواشي، والاستمرار في فرض الضرائب على المحروقات وغيرها من مستلزمات الحياة.



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