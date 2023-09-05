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النخبة الليبرالية الأردنية

9/5/2023 2:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








هل هي موجودة أصلا؟ النخب الليبرالية هي شخصيات أو تيارات فكرية ثقافية قادرة على تعظيم إنجازات وإيجابيات الواقع، في نطاق رؤية نقدية فكرية لتحديث هذا الواقع، تهدف هذه الرؤية للوصول لرفاه الإنسان والمجتمع ضمن نظم وقيم أخلاقية منبثقة من الإيمان أن وسيلة إعمار الكون هو الفرد الحر المسؤول.
ومن أهم صفات النخب الليبرالية الوطنية أنها وهي تعمل على نقل المجتمع إلى مستقبل مستشرف من التحضر، تنطلق من قبول الواقع كحالة إنسانية قائمة.
والليبرالية في نشأتها الأوروبية المبكرة، قامت على تعظيم ((السلوك الحضاري)) بالمعنى العام، كالتأدب في الحديث، والتأدب في المظهر، واحترام الآخرين وخياراتهم الشخصية والاجتماعية، وعندما تطور التنظير للفكر الليبرالي، كانت حرية الفرد وتفرده، هي محور هذا الفكر، وحيث إن الحرية أصيلة في الإنسان ومناط إنسانيته وتكوينه الروحي والمادي والعقلي، فقد انتشر هذا الفكر إلى العالمية، وقد أطلق المفكر العربي لطفي السيد على أتباعه في العالم العربي ((الحرّيين)) أي أتباع ومريدي الحرية.
الليبرالية في شكلها الاجتماعي، تقوم على احترام خيارات الآخر في سلوكه الاجتماعي، والاحترام هنا لا يشمل بالضرورة الموافقة والقبول لذلك السلوك، ذلك أنه في حقيقته احترام لحق الفرد باختيار سلوكه وحياته بغض النظر عن موقفنا من هذا السلوك، كل ذلك في نطاق مشروعية القوانين والأنظمة، طبعا المجتمعات تحكم أخلاقيا على سلوك الفرد ولهذا جزاء مختلف عن جزاء القانون الذي يصل إلى حد العقوبة على السلوك المخالف للقانون، أما المخالف للأخلاق فقد يواجه بالرفض والاستنكار والعزل لصاحب هذا السلوك ولكن لا يصل الى قمعه أو إيذائه، وصاحب هذا السلوك يتحمل تبعاته الاجتماعية!
أما الليبرالية في شكلها السياسي فتعمل على أن تكرس قوانين الدولة حرية الفرد الشخصية والاقتصادية والاجتماعية، وترى أن دور الدولة الأساسي هو حراسة الحدود وتطبيق القانون الذي يجب ألا يتعارض مع منظومة حقوق الانسان، وفي الاقتصاد تؤمن الليبرالية بريادة الفرد واقتصاد السوق الحر المراقب، ذلك أن ما يُتداول عن السوق المتوحش هو من مفاهيم الرأسمالية وليس الليبرالية!
وتقبل الليبرالية في شكلها المتطور إيلاء الدولة بخدمات عامة محددة، ومنها التعليم والصحة والمواصلات العامة، وأنا ممن يميلون لهذا الرأي! لكن الواقع المحلي والدولي يشهد بضرورة التوجس من تدخل الدولة خارج نطاق حماية الحدود وحماية الدستور وتطبيق القانون المتفق مع منظومة حقوق الانسان.
النخب الليبرالية، وخاصة في المجال السياسي يجب أن تكون نخبا فاعلة في العمل والدعوة للتحديث والإصلاح السياسي والاجتماعي، ويجب أن تكون منخرطة في الأحزاب وفي الشان العام عموما، وهي نخب مناضلة مجاهرة بما تؤمن به وتعمل بكافة الطرق الى الوصول للمجتمع الحر على المستوى المحلي والدولي! وهي نخب لا تكتفي بأن تعيش في فقاعات حرية شخصية، بل تناضل من أجل تكريس حرية الفرد وخياراته الشخصية! ومن باب التوضيح فإن النخب والليبرالية عموما، تختلف مع اليسار في مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث ترفض الليبرالية تحقيق العدالة بتوزيع أُعطيات على الناس وتوزيع ثروة ليست لهم، هذا التوزيع الذي يعزز الدور الأبوي للدولة التي غالبا ما تستغل هذا الدور لتتعدى على حقوق الأفراد وحرياتهم.
الليبرالية تؤمن أن الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية هو في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، تكافؤ فرص في التعلم والصحة والمواصلات، وهذا الطريق الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص تتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية دون تمنن بصدقات أو أعطيات، مع احترام كرامة الفرد والحيلولة دون افتئات الدولة على الحريات تحت شعار تحقيق العدالة الاجتماعية!
على الليبراليين الأردنيين الانخراط في الفعل السياسي العام والحزبي، والمجاهرة بمبادئ الفكر الحر والدفاع عن قيم الحرية والفردانية والسوق الحر المنظم، والدعوة للعدالة الاجتماعية بتكافؤ الفرص وخاصة في التعليم والصحة والمواصلات، وعلى الجميع أن يعرف أن الحرية الشخصية الاجتماعية مهددة لا بل محاصرة نتيجة إحجام الحزبيين الليبراليين عن الدفاع عن الدستور وسيادة القانون وحرية الفرد الشخصية والجماعية وعن مبدأ تكافؤ الفرص، الصمت يجعل حتى فقاعتك الشخصية مهددة فاهم علي جنابك!؟



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