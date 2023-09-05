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العقبة لإدارة وتشغيل المرافق تدير جميع العمليات بالمنشآت الحيوية بالمدينة

9/5/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- أكد رئيس مجلس إدارة الشركة مفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي أن شركة العقبة لإدارة المرافق تدير جميع العمليات في منشآت ومرافق مدينة العقبة الحيوية تنفيذاً لنهجها الرامي إلى تعزيز الحركة السياحية في الأردن وخدمة أهالي العقبة وزوارها من خلال خطط تشغيلية ذكية تستجيب لأي طارئ وتضمن استمرارية العمليات والخدمات الحيوية بالشكل الأمثل.

وأضاف الكباريتي أن تطوير الخدمات الرقمية في الشركة بشكل عصري وفعال ساهم في دعم فرص الاستثمارات الاقتصادية والسياحية في الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة من خلال غرفة عملياتها بمتابعة سير العمليات الحيوية وسلامة الإجراءات الإدارية والخدمية على مدار الساعة لجميع المنشآت التي تقوم بإدارتها بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لضمان توافر كل سبل العناية وجودة الخدمات المقدمة لأهالي مدينة العقبة وزوارها من داخل المملكة وخارجها.

من جهته، أكد مدير عام الشركة ياسر الشوابكة أن الشركة تشرف على إدارة المرافق العامة الشاطئية للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المرافقة للتدفق السياحي النشط الذي وصل في الأشهر الماضية إلى نسب غير مسبوقة، بالإضافة إلى المحافظة على متطلبات السلامة العامة لمرتادي وسط المدينة من خلال إدارة وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة الخاصة والذي يؤدي إلى سلاسة الحركة والتنقل داخل الوسط التجاري.

وقال الشوابكة إن الشركة تتابع سير العمل ومتطلبات سلامة الإجراءات الإدارية والخدمية لجميع المرافق والمصادر الخاصة بالمدينة السكنية للعمال في جميع الأوقات من السنة بما فيها أيام العطل الرسمية والأعياد، مبيناً أن عدد سكانها ناهز أربعة آلاف عامل يعملون في مصانع الأنسجة والمحيكات في المدينة الصناعية.

وحول المجمع الترفيهي الذي يقع في قلب مدينة العقبة وعلى مقربة من شوارعها الحيوية التي تشهد اكتظاظاً سياحياً في المناسبات المختلفة وفي أيام العطل وفي ذروة الموسم السياحي، أوضح أن المجمع الذي يقع على مساحة (11500 م2) بمساحة بناء تقارب (5000م2) يضم سينما مكشوفة، سينما الأطفال، نافورة موسيقية راقصة، مطاعم ومقاهي، ومتحف محاكاة الواقع الافتراضي في منطقة التسوية.

وفي إشارة إلى مناصرة مهنة الصيد والصيادين بصفتها أحد أهم التقاليد الاجتماعية والاقتصادية في مدينة العقبة، أكد الشوابكة أن إنشاء ميناء ومعرض الصيد مرفق مهم لهذه الصناعة والذي يدار من قبل شركة المرافق يوفر العناء على صيادي السمك لعرض غلالهم من الأسماك التي يتم صيدها في خليج العقبة ويوفر هذه المادة الغذائية في مكان واحد للمتسوقين، مشيرا إلى أن سوق السمك سيكون فقط للأسماك التي يتم صيدها في خليج العقبة وتباع طازجة للمستهلكين .

وبحسب مدير عام الشركة، فقد خضعت ساحة الثورة العربية الكبرى المطلة مباشرة على البحر قرب بيت الشريف الهاشمي الحسين بن علي إلى تأهيل وتطوير من قبل شركة تطوير العقبة بما يتناسب مع أهميتها الرمزية والتاريخية للمملكة وأصبحت تعج بالحياة وفيها تقام أهم النشاطات الجماهيرية والاحتفالات وتمتد ساحة الثورة العربية على مساحة (4808 م2) وشيد فيها مبانٍ ومخازن ومحلات تجارية بمساحات وصلت إجمالا إلى (3967 م2).

وأكد الشوابكة أن شركة المرافق تعمل على استدامة عمل العديد من المرافق بموجب اتفاقية موقعة مع سلطة المنطقة الخاصة وأهمها ساحة الثورة ومبنى سوق السمك ومرسى قوارب الصيادين والمرافق الصحية على الشاطئ الجنوبي وفي قلب المدينة، كما أنها تعمل على استدامة مواقف المركبات التي أنشئت حديثاً في ثلاثة مواقع حيوية في ساحة الثورة العربية وفي المنطقة التجارية الثانية وتتسع مواقفها لـ120 مركبة وفي المنطقة التجارية الثالثة والتي تتسع أيضاً لـ120 مركبة ومواقف منطقة الشلالة التي تتسع لـ320 مركبة، الأمر الذي يسهل عملية وصول زوار العقبة وسياحها إلى أسواق المدينة التجارية التي تقع في قلب المدينة دون تشكيل أي إعاقة لحركة المرور أو اكتظاظات كانت تشهدها المنطقة جراء غياب المواقف المخصصة للمركبات بمختلف أنواعها .

فيما تدير الشركة بشكل كامل المرافق التي تتبع لشركة تطوير العقبة ومنها ملعب العقبة الرياضي والذي يتسع لحوالي (4000) شخص في الملعب الرئيسي بالإضافة إلى ملاعب خماسية عدد (2) بقدرة استيعابية لـ200 شخص مثلما تدير مدينة العمال السكنية والمجمع الترويحي الذي أنيطت مهمة تشغيله لمستثمر من القطاع الخاص.

وختم مدير عام الشركة حديثه بقوله: ستكون شركة العقبة لإدارة المرافق محط أنظار أصحاب المرافق والمنشآت في مدينة العقبة ممن يسعون إلى الحفاظ على قيمة المرفق والغاية المنشأ لأجلها ضمن رقابة ومتابعة وتشغيل، من خلال باقة متطورة من الأنظمة وفريق عمل جاد ذي خبرة واسعة في تنفيذ الخطط التشغيلية وإدامة العمل في المرافق بمختلف أنواعها.

يشار إلى أن شركة العقبة لإدارة المرافق هي شركة مملوكة لشركة تطوير العقبة وتمتلك مبنى رئيساً (أسواق المدائن) تبلغ مساحته الإجمالية (11500 م2) ويضم المبنى العديد من مقار الدوائر والمؤسسات الرسمية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.



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