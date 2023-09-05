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معان.. توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

9/5/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان






معان- وقع شيوخ ووجهاء محافظة معان اليوم الثلاثاء على وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، بحضور محافظ معان فيصل المساعيد ومدراء الأجهزة الأمنية ومدير شرطة محافظة معان العقيد عوض اللبابدة، ورئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وضباط الأمن العام وأعضاء مجلس الأمن المحلي والشرطة المجتمعية.

وأكد المتحدثون في حفل توقيع وثيقة منع إطلاق الأعيرة النارية والتي جاءت بمبادرة من وزارة الداخلية، أن التوقيع على الوثيقة يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بمحاربة هذه الظاهرة السلبية، وتعزيزا للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بتطبيق القانون بحزم على كل من يطلق الأعيرة النارية.

وأكد المساعيد خلال رعايته توقيع الوثيقة، أن محاربة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية تكون بسلطة القانون لأن القانون فوق الجميع ومن يحترم القانون يحترمه القانون.

وأشار إلى أن استخدام الأسلحة في المناسبات سبّب الكثير من المآسي والأذى للمجتمع، "فما حاجة مجتمعنا إلى إطلاق الرصاص، وما الذي جناه ويجنيه من هذه الظاهرة سوى الضحايا التي أثقلت كاهل الجميع وملأت قلوبهم لوعة وحسرة"؟.

ولفت إلى أنه بإمكان الناس التعبير عن فرحتهم بمظاهر الفرح المنضبطة التي لا تتسبب بآثار سلبية على المجتمع دون إطلاق الرصاص والتسبب بسقوط ضحايا أبرياء.

وقال: من أجل رقي مجتمعنا وصلاحه وحرصا على أمن الأهل والأحباب في بلدنا العزيز، يجب على كل شخص تتم دعوته إلى مناسبة وفيها إطلاق للأعيرة النارية الانسحاب من هذه المناسبة وتبليغ الأجهزة المعنية، أملاً بأن تكون أفراحنا مزدهرة مفعمة بالحياة والسرور خالية من الرصاصات الطائشة وغير الطائشة.

وحث المساعيد، الحضور على التعاون مع الجهات الأمنية لمنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات للحد من عواقبها الوخيمة، مشددا على أن القيادة الهاشمية أكدت ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مطلقي الأعيرة النارية وعدم قبول الواسطة في هذه القضية.

من جانبه، أشار مدير شرطة محافظة معان العقيد عوض اللبابدة إلى "الجهود التشاركية لأبناء محافظة معان مع الأجهزة الأمنية والإدارية في سبيل التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، هذه الظاهرة الخطرة التي كان لها مخرجات سيئة أدمت قلوب الأردنيين جميعا"، مثمنا "لأبناء معان والفعاليات الشبابية والعشائرية دعمهم وتعاونهم في محاربة هذه الظاهرة في المناسبات الاجتماعية والتي ندعوا الله أن تكون الحادثة الأخيرة نهاية لهذه الظاهرة كليا من أفراحنا ومناسباتنا الاجتماعية".

وبين اللبابدة الآثار السلبية التي تنجم عن إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات وما تجنيه من عواقب وخيمة على المجتمعات، لافتا إلى أن التعبير عن البهجة والفرحة حق لكل فرد في هذا المجتمع شريطة أن لا يكون على حساب الغير.

وقال، إن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية وحمل السلاح من الظواهر ذات الأثر السلبي على سلامة وأمن واقتصاد الوطن والمواطن، كما تهدد السلم المجتمعي وآن الأوان كي يتم استئصال هذه الظاهرة من جذورها في مجتمعنا الأردني، تنفيذا لرؤى وتوجيهات قائد الوطن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين.

ودعا الفعاليات الشعبية والوجهاء إلى عدم التوسط لمن يرتكب مخالفات قانونية متعلقة بإطلاق العيارات النارية، مبينا أن الإجراءات القانونية الرادعة ستسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة وأن الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لمطلقي الأعيرة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

بدوره، أشار مدير أوقاف محافظة معان الشيخ بلال البحري إلى أن "ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية هي ظاهرة سلبية مخالفة للشرع والقانون والعرف ومن جانب ديني هذه الظاهرة محرّمة شرعاً والمرجعية الدينية أول مَن تكلمت عن هذا الموضوع بأن مطلق العيارات النارية في المناسبات يعتبر قد ارتكب ذنباً وعملاً محرماً والقتل يعتبر عمداً لأنه كان مصراً على إطلاق العيارات النارية".

وأكد البحري ضرورة التعاون وتضافر الجهود في القضاء على هذه الظاهرة السلبية تجسيدا لمبدأ الأمن الشامل وتنفيذا للتوجيهات الملكية، مثمنا دور رجال الأمن العام والأجهزة الأمنية في استئصال هذه الظاهرة من مجتمعنا الأردني.

من جانبه، قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، إن إطلاق الأعيرة النارية يعتبر وباء وآفة خطرة جداً، حيث إن الرصاص المتطاير والمرتد على الأرض، يمكنه أن يخترق أجساد الأطفال والكبار، محولا إياهم إلى جثث أو أجساد ذات إعاقة، أضف لذلك أي ضرر مادي في الممتلكات، وكل ذلك اعتقاد من مطلقها أنه يدخل البهجة والفرح إلى النفوس مع عدم مراعاة القوانين والأنظمة وكل ذلك على حساب أرواح بريئة لا ذنب لها.

وأضاف صلاح، أن توجيهات جلالة الملك لها دلالة غاية في الأهمية لما تشكله من مؤشر نوعي مضاف يعكس حرص جلالته الأكيد على منع هذه الظاهرة، مبينا أن هناك الكثير من الأفراد الذين تضرروا في مناطقهم جراء رصاصات طائشة، ومتمنيا أن تكون حادثة العريس حمزة نهاية لهذه الظاهرة المنبوذة في مجتمعنا الأردني، ومطالبا الجميع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وجاء في الوثيقة التي حملت تواقيع 85% من أبناء المحافظة، ضرورة التزام كافة المواطنين بعدم إطلاق الأعيرة النارية في جميع المناسبات الاجتماعية العامة والخاصة وتحت أي ظرف من الظروف ومن يخالف الشروط يحق للسكان إبلاغ الجهات الأمنية عن مطلقي العيارات النارية وعدم المساعدة أو التوسط لكل من يقوم بذلك الفعل، ووضع لافتات تتضمن عبارات منع إطلاق الأعيرة النارية، وتنفيذ حملات توعوية لبيان خطورة هذه الظاهرة.



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