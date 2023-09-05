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مسار شريك الوجهة لمعرض سيتي سكيب العالمي

9/5/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار "، عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب "العالمي، كـ "شريك الوجهة"؛ وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من (10-13) سبتمبر الجاري في مدينة الرياض، والذي يأتي برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبما ينسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 وتطلعاتها؛ وسط مشاركة أهم المشاريع التنموية، وقادة القطاع العقاري المحليين والدوليين في مختلف مجالات الاستثمار والتطوير.
وتأتي مشاركة وجهة "مسار" في المعرض، تحت شعار "المسار لمستقبل مكة" والذي يعكس التزام الشركة باثراء جودة حياة الانسان عن طريق صناعة مستقبل المكان؛ وتعزيزًا لتوجهها الاستثماري المبتكر، نجحت الشركة في جذب مجموعة من الشراكات الاستثمارية المؤسساتية، بحزمة جديدة من الاستثمارات في الوجهة، ليفوق اجمالي الاستثمارات المستقطبة حتى اليوم ال 40 مليار ريال سعودي.
ومن المُقرر أن تُشارك وجهة "مسار" بجناحها الخاص، رقم (F20)، بالقاعة رقم 2 والذي سيقدم لزواره تصورًا تفصيليًا لكامل الوجهة، والاستمتاع بتجربة تفاعلية يعيش من خلالها الزوار معالم التطور الحضري الذي تسعى الوجهة إلى تحقيقه في قلب العاصمة المُقدسة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة للجناح.
يذكر أن وجهة "مسار" تعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وتقدم منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لترسم بذلك المسار لمستقبل مكة المكرمة.

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