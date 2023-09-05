مسار شريك الوجهة لمعرض سيتي سكيب العالمي
التاريخ
9/5/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار "، عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب "العالمي، كـ "شريك الوجهة"؛ وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من (10-13) سبتمبر الجاري في مدينة الرياض، والذي يأتي برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبما ينسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 وتطلعاتها؛ وسط مشاركة أهم المشاريع التنموية، وقادة القطاع العقاري المحليين والدوليين في مختلف مجالات الاستثمار والتطوير.
وتأتي مشاركة وجهة "مسار" في المعرض، تحت شعار "المسار لمستقبل مكة" والذي يعكس التزام الشركة باثراء جودة حياة الانسان عن طريق صناعة مستقبل المكان؛ وتعزيزًا لتوجهها الاستثماري المبتكر، نجحت الشركة في جذب مجموعة من الشراكات الاستثمارية المؤسساتية، بحزمة جديدة من الاستثمارات في الوجهة، ليفوق اجمالي الاستثمارات المستقطبة حتى اليوم ال 40 مليار ريال سعودي.
ومن المُقرر أن تُشارك وجهة "مسار" بجناحها الخاص، رقم (F20)، بالقاعة رقم 2 والذي سيقدم لزواره تصورًا تفصيليًا لكامل الوجهة، والاستمتاع بتجربة تفاعلية يعيش من خلالها الزوار معالم التطور الحضري الذي تسعى الوجهة إلى تحقيقه في قلب العاصمة المُقدسة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة للجناح.
يذكر أن وجهة "مسار" تعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وتقدم منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لترسم بذلك المسار لمستقبل مكة المكرمة.
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