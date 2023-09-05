زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة إندنوسية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة إندنوسية
التاريخ
9/5/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرق إندونيسيا.
وأفاد بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 176 كيلومترًا من منطقة سيرام بالمقاطعة، وعلى عمق 132 كيلومترًا. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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