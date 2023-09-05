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زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة إندنوسية

9/5/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرق إندونيسيا.
وأفاد بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 176 كيلومترًا من منطقة سيرام بالمقاطعة، وعلى عمق 132 كيلومترًا. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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