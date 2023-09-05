برامج Video Art الدولي التطويرية
التاريخ
9/5/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام، المشرف على ملتقى Video Art الدولي يوسف الحربي، 3 برامج تطويرية مستقبلية للملتقى، وهي: تخصيص مساحة إبداعية ((دائمة)) لتقديم عروض Video Art، وتزويدها بالتقنيات وبالشاشات المتنوعة ليكون دائم العرض، كخطوة تشجيعية وتحفيزية لإنتاج أعمال فيديوية متقدمة ومتطورة، ومن بين المواقع المقترحة منطقة الدرعية القديمة، وتزويد المكتبات العربية بإصدارات وطباعة كتب معرفية متخصصة، إذ المتوفر حاليًا كتابان ((عربيان)) فقط، وفرغ الملتقى في نسخته الماضية، من إعداد مجموعة من الأوراق البحثية العلمية، وتقديم عدد كتابين للطباعة، إضافة إلى التنقل بالملتقى إلى مختلف مناطق ومحافظات المملكة والعواصم الخليجية.
الثالث عربيًا
أبان الحربي أن السعودية، هي الوحيدة في ملتقيات Video Art بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الثالث عربيًا في وقتنا الحالي بعد دولتي المغرب ومصر، وأن الملتقى هو التجمع الدولي الوحيد في الخليج، وجرى تنفيذه في النسخ السابقة في الرياض والدمام، مشيرًا إلى نسخة الملتقى ((الخامسة)) الجديدة، المزمع انطلاقته في أكتوبر المقبل في دار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة بالأحساء، تحت شعار ((خيال الواقع.. نحو المستقبل))، استقبل حتى نحو 85 مشاركة من 27 دولة في العالم، بينها مشاركات تعتبر العرض الأول لها في العالم والمملكة، ويقفل استقبال المشاركات في 9 سبتمبر الجاري، ومن المقرر فرز المشاركات في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، بواسطة لجنة تحكيم دولية متخصصة، لقبول الأعمال للمشاركة والعرض، ويتوقع حضور ضيوف من خارج المملكة.
إحصائيات الملتقيات
* استقطب أكثر من 650 عملًا فنيًا.
* من أكثر من 50 دولة حول العالم.
* قدم 22 ندوة وورشة فنية تخصصية.
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