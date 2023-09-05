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برامج Video Art الدولي التطويرية

9/5/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام، المشرف على ملتقى Video Art الدولي يوسف الحربي، 3 برامج تطويرية مستقبلية للملتقى، وهي: تخصيص مساحة إبداعية ((دائمة)) لتقديم عروض Video Art، وتزويدها بالتقنيات وبالشاشات المتنوعة ليكون دائم العرض، كخطوة تشجيعية وتحفيزية لإنتاج أعمال فيديوية متقدمة ومتطورة، ومن بين المواقع المقترحة منطقة الدرعية القديمة، وتزويد المكتبات العربية بإصدارات وطباعة كتب معرفية متخصصة، إذ المتوفر حاليًا كتابان ((عربيان)) فقط، وفرغ الملتقى في نسخته الماضية، من إعداد مجموعة من الأوراق البحثية العلمية، وتقديم عدد كتابين للطباعة، إضافة إلى التنقل بالملتقى إلى مختلف مناطق ومحافظات المملكة والعواصم الخليجية.
الثالث عربيًا
أبان الحربي أن السعودية، هي الوحيدة في ملتقيات Video Art بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الثالث عربيًا في وقتنا الحالي بعد دولتي المغرب ومصر، وأن الملتقى هو التجمع الدولي الوحيد في الخليج، وجرى تنفيذه في النسخ السابقة في الرياض والدمام، مشيرًا إلى نسخة الملتقى ((الخامسة)) الجديدة، المزمع انطلاقته في أكتوبر المقبل في دار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة بالأحساء، تحت شعار ((خيال الواقع.. نحو المستقبل))، استقبل حتى نحو 85 مشاركة من 27 دولة في العالم، بينها مشاركات تعتبر العرض الأول لها في العالم والمملكة، ويقفل استقبال المشاركات في 9 سبتمبر الجاري، ومن المقرر فرز المشاركات في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، بواسطة لجنة تحكيم دولية متخصصة، لقبول الأعمال للمشاركة والعرض، ويتوقع حضور ضيوف من خارج المملكة.
إحصائيات الملتقيات
* استقطب أكثر من 650 عملًا فنيًا.
* من أكثر من 50 دولة حول العالم.
* قدم 22 ندوة وورشة فنية تخصصية.

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