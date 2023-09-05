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الأعمال المنزلية تقوي علاقة الوالدين بأبنائهم

9/5/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) ربما يشعر أغلب الناس بالمهمة المروعة المتمثلة في أن يطلب منهم آباؤهم القيام بالأعمال المنزلية في طفولتهم. ومع ذلك، قد يكون هناك جانب مشرق لذلك. قد يبدو القيام بالأعمال المنزلية مملًا، لكن واحدًا من كل أربعة أمريكيين يقول إن ذلك ساعدهم على الارتباط بآبائهم، وفقًا لدراسة جديدة.
يعتقد 7 من كل 10 أشخاص أن لديهم علاقة قوية مع والديهم، وأن قضاء وقت ممتع معًا (61%) كان السبب الرئيسي لذلك.
دراسة استقصائية
يجد غالبية الأمريكيين (64 %) الراحة في أداء المهام بالطريقة التي تعلموها من آبائهم، وفقًا لدراسة استقصائية شملت 2000 أمريكي. وجد الاستطلاع، الذي أجرته OnePoll نيابة عن كينمور، أن 6 من كل 10 من المشاركين يدينون والديهم بتمرير النصائح الصحية القيمة ونصائح التنظيف بشكل أساسي. عندما يتعلق الأمر بالتنظيف، فإن أهم نصيحة تعلمها الأشخاص لم تكن مجرد إزالة الغبار حول الأشياء، بل التقاطها وتنظيفها في كل مكان (73 %). تعلم 7 من كل 10 أشخاص غسل الأطباق بترتيب معين: الفضيات، والكؤوس، والأطباق، ثم القدور والمقالي.
اكتساب مهارات
تعلم 21 % قاعدة 10/30 حيث تتخذ 10 أو 30 خطوة إضافية للقيام بشيء ما بالطريقة الصحيحة أثناء التنظيف. أعرب أولئك الذين تعلموا هذه المهارات عن أنهم سيختارون أيضًا القيام بالأعمال المنزلية (56 %) كوسيلة لقضاء بعض الوقت مع أسرهم المستقبلية/الحالية.
يقول سري سولور، الرئيس التنفيذي لشركة كينمور، في بيان: ((إن قضاء الوقت مع العائلة أمر مهم للغاية، مهما كان شكل تلك العائلة ومهما كان شكل ذلك الوقت)). ((نشأنا في أسرة مشتركة، تعلمنا قيمة المجتمع في وقت مبكر، والفوائد التي يمكن أن يجلبها التعامل مع الأمور الدنيوية معًا. أقوى العلاقات تُبنى في اللحظات اليومية البسيطة)).
لتسهيل الأعمال المنزلية، كانت أهم الأجهزة التي تمنى الناس امتلاكها أثناء نشأتهم هي المكانس الكهربائية المزودة بتقنية الليزر (52 %)، والمقالي الهوائية (48 %)، والمكانس الكهربائية الروبوتية (48 %).
الترابط بالوجبات
أكد المشاركون (38 %) أيضًا على أهمية الترابط من خلال الوجبات. الطبق الأول الذي تعلمه أكثر من نصف الأمريكيين (53 %) من والديهم كان حساء الدجاج بالمعكرونة.
وفيما يتعلق بوجبات الطفولة المفضلة، احتل حساء الدجاج بالمعكرونة (47 %) الصدارة، يليه زبدة الفول السوداني والجيلي (46 %). يرغب 56% في طهي الطعام (56 %) مع عائلاتهم كوسيلة لقضاء المزيد من الوقت الممتع. ويضيف سولور: ((لقد كان جوهر عملنا والغرض منه يدور دائمًا حول تعزيز الحياة اليومية)). ((من خلال تبسيط وإثراء اللحظات العادية والروتينية التي نمر بها جميعًا، لدينا القدرة على خلق شيء ذي معنى حقيقي)). عادة ما يكون الآباء هم المعلمون الأوائل في حياة الشخص، حيث يعلمونه الصحة العقلية وطرق التخلص من التوتر أيضًا. تعلم أكثر من نصف المشاركين (51 %) كيفية إيجاد الفكاهة والضحك مع والديهم. إضافة إلى ذلك، تعلم نصفهم كيفية التخلص من التوتر من خلال كتابة اليوميات وممارسة الرياضة (57 %).

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