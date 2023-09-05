الأعمال المنزلية تقوي علاقة الوالدين بأبنائهم

الأعمال المنزلية تقوي علاقة الوالدين بأبنائهم
التاريخ
9/5/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) ربما يشعر أغلب الناس بالمهمة المروعة المتمثلة في أن يطلب منهم آباؤهم القيام بالأعمال المنزلية في طفولتهم. ومع ذلك، قد يكون هناك جانب مشرق لذلك. قد يبدو القيام بالأعمال المنزلية مملًا، لكن واحدًا من كل أربعة أمريكيين يقول إن ذلك ساعدهم على الارتباط بآبائهم، وفقًا لدراسة جديدة.
يعتقد 7 من كل 10 أشخاص أن لديهم علاقة قوية مع والديهم، وأن قضاء وقت ممتع معًا (61%) كان السبب الرئيسي لذلك.
دراسة استقصائية
يجد غالبية الأمريكيين (64 %) الراحة في أداء المهام بالطريقة التي تعلموها من آبائهم، وفقًا لدراسة استقصائية شملت 2000 أمريكي. وجد الاستطلاع، الذي أجرته OnePoll نيابة عن كينمور، أن 6 من كل 10 من المشاركين يدينون والديهم بتمرير النصائح الصحية القيمة ونصائح التنظيف بشكل أساسي. عندما يتعلق الأمر بالتنظيف، فإن أهم نصيحة تعلمها الأشخاص لم تكن مجرد إزالة الغبار حول الأشياء، بل التقاطها وتنظيفها في كل مكان (73 %). تعلم 7 من كل 10 أشخاص غسل الأطباق بترتيب معين: الفضيات، والكؤوس، والأطباق، ثم القدور والمقالي.
اكتساب مهارات
تعلم 21 % قاعدة 10/30 حيث تتخذ 10 أو 30 خطوة إضافية للقيام بشيء ما بالطريقة الصحيحة أثناء التنظيف. أعرب أولئك الذين تعلموا هذه المهارات عن أنهم سيختارون أيضًا القيام بالأعمال المنزلية (56 %) كوسيلة لقضاء بعض الوقت مع أسرهم المستقبلية/الحالية.
يقول سري سولور، الرئيس التنفيذي لشركة كينمور، في بيان: ((إن قضاء الوقت مع العائلة أمر مهم للغاية، مهما كان شكل تلك العائلة ومهما كان شكل ذلك الوقت)). ((نشأنا في أسرة مشتركة، تعلمنا قيمة المجتمع في وقت مبكر، والفوائد التي يمكن أن يجلبها التعامل مع الأمور الدنيوية معًا. أقوى العلاقات تُبنى في اللحظات اليومية البسيطة)).
لتسهيل الأعمال المنزلية، كانت أهم الأجهزة التي تمنى الناس امتلاكها أثناء نشأتهم هي المكانس الكهربائية المزودة بتقنية الليزر (52 %)، والمقالي الهوائية (48 %)، والمكانس الكهربائية الروبوتية (48 %).
الترابط بالوجبات
أكد المشاركون (38 %) أيضًا على أهمية الترابط من خلال الوجبات. الطبق الأول الذي تعلمه أكثر من نصف الأمريكيين (53 %) من والديهم كان حساء الدجاج بالمعكرونة.
وفيما يتعلق بوجبات الطفولة المفضلة، احتل حساء الدجاج بالمعكرونة (47 %) الصدارة، يليه زبدة الفول السوداني والجيلي (46 %). يرغب 56% في طهي الطعام (56 %) مع عائلاتهم كوسيلة لقضاء المزيد من الوقت الممتع. ويضيف سولور: ((لقد كان جوهر عملنا والغرض منه يدور دائمًا حول تعزيز الحياة اليومية)). ((من خلال تبسيط وإثراء اللحظات العادية والروتينية التي نمر بها جميعًا، لدينا القدرة على خلق شيء ذي معنى حقيقي)). عادة ما يكون الآباء هم المعلمون الأوائل في حياة الشخص، حيث يعلمونه الصحة العقلية وطرق التخلص من التوتر أيضًا. تعلم أكثر من نصف المشاركين (51 %) كيفية إيجاد الفكاهة والضحك مع والديهم. إضافة إلى ذلك، تعلم نصفهم كيفية التخلص من التوتر من خلال كتابة اليوميات وممارسة الرياضة (57 %).
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