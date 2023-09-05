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الأربعينيون الأكثر إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

9/5/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت جدة على حالات التهاب الكبد الفيروسي ج، إذ سجلت أكثر المناطق حالات بـ29 %، وفاقت إصابات الذكور حالات الإناث، حيث بلغت نسبة الذكور 57 % مقابل 43 % للإناث، واستحوذ الأربعينيون على النصيب الأكبر من حالات التهاب الكبد الفيروسي، كأكثر الفئات العمرية بـ65 %.
%4 انخفاض
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي، انخفاض حالات التهاب الكبد الفيروسي ج مقارنة بعام 2021، حيث بلغ إجمالي الحالات العام الماضي 1464 حالة بـ4.29 %، مقابل 1960 حالة في عام 2021 بـ5.75 %، وبلغ إجمالي حالات الذكور 832 حالة بـ57 %، وحالات الإناث 632 حالة بـ43%.
أكثر الفئات
استحوذت الفئة العمرية من 45 سنة فأكثر، على أكثر الفئات حالات إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي ج، حيث بلغ إجمالي الحالات 946 حالة بـ65%، وحلت الفئة العمرية من 15 - 45 سنة ثانيًا بإجمالي 487 حالة بـ33 %، والفئة العمرية من 5 - 15 سنة ثالثًا بإجمالي 6 حالات بـ0.40 %، والفئة العمرية 5 سنوات رابعًا بإجمالي حالتين بـ0.13 %، والفئة العمرية سنة خامسًا بحالة وحيدة بـ0.06 %.
أكثر المناطق
تصدرت جدة أكثر مناطق حالات التهاب الكبد الفيروسي ج، حيث بلغ إجمالي الحالات 428 حالة مصابة بـ29 %، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 222 حالة بـ15 %، والرياض ثالثًا، بإجمالي 183 حالة بـ13 %، والطائف رابعًا، بإجمالي 118 حالة بـ8.06 %، وجازان خامسًا، بإجمالي 116 حالة بـ8 %.
جدة تسيطر على حالات التهاب الكبد الفيروسي
%43 حالات الإناث
1464 حالة التهاب الكبد الفيروسي بنسبة 4 %
%57 حالات الذكور
أكثر الفئات
45 فأكثر: 65 %
15 - 45 سنة: 33 %
5 - 15 سنة: 0.40 %
5 سنوات: 0.13 %
سنة: 0.06 %
أكثر المناطق حالات:
جدة: 29 %
مكة المكرمة: 15 %
الرياض: 13 %
الطائف: 8.06 %
جازان: 8 %

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