الأربعينيون الأكثر إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

الأربعينيون الأكثر إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي
التاريخ
9/5/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت جدة على حالات التهاب الكبد الفيروسي ج، إذ سجلت أكثر المناطق حالات بـ29 %، وفاقت إصابات الذكور حالات الإناث، حيث بلغت نسبة الذكور 57 % مقابل 43 % للإناث، واستحوذ الأربعينيون على النصيب الأكبر من حالات التهاب الكبد الفيروسي، كأكثر الفئات العمرية بـ65 %.
%4 انخفاض
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي، انخفاض حالات التهاب الكبد الفيروسي ج مقارنة بعام 2021، حيث بلغ إجمالي الحالات العام الماضي 1464 حالة بـ4.29 %، مقابل 1960 حالة في عام 2021 بـ5.75 %، وبلغ إجمالي حالات الذكور 832 حالة بـ57 %، وحالات الإناث 632 حالة بـ43%.
أكثر الفئات
استحوذت الفئة العمرية من 45 سنة فأكثر، على أكثر الفئات حالات إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي ج، حيث بلغ إجمالي الحالات 946 حالة بـ65%، وحلت الفئة العمرية من 15 - 45 سنة ثانيًا بإجمالي 487 حالة بـ33 %، والفئة العمرية من 5 - 15 سنة ثالثًا بإجمالي 6 حالات بـ0.40 %، والفئة العمرية 5 سنوات رابعًا بإجمالي حالتين بـ0.13 %، والفئة العمرية سنة خامسًا بحالة وحيدة بـ0.06 %.
أكثر المناطق
تصدرت جدة أكثر مناطق حالات التهاب الكبد الفيروسي ج، حيث بلغ إجمالي الحالات 428 حالة مصابة بـ29 %، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 222 حالة بـ15 %، والرياض ثالثًا، بإجمالي 183 حالة بـ13 %، والطائف رابعًا، بإجمالي 118 حالة بـ8.06 %، وجازان خامسًا، بإجمالي 116 حالة بـ8 %.
جدة تسيطر على حالات التهاب الكبد الفيروسي
%43 حالات الإناث
1464 حالة التهاب الكبد الفيروسي بنسبة 4 %
%57 حالات الذكور
أكثر الفئات
45 فأكثر: �65 %
15 - 45 سنة�: 33 %
5 - 15 سنة:� 0.40 %
5 سنوات:� 0.13 %
سنة:� 0.06 %
أكثر المناطق حالات:
جدة:� 29 %
مكة المكرمة:� 15 %
الرياض:� 13 %
الطائف: �8.06 %
جازان:� 8 %
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