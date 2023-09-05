إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023 بجوائز تصل لمليون ريال

إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023 بجوائز تصل لمليون ريال
التاريخ
9/5/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمركز ذكاء عن إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023 بجوائز تصل إلى مليون ريال، وسيتاح التسجيل بالتحدي ابتداء من اليوم، وحتى 11 أكتوبر المقبل.
ويهدف التحدي إلى دعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية، وتحفيز رواد الأعمال، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز نمو سوق إنترنت الأشياء في المملكة.
وبينت الهيئة أن التحدي يستهدف رواد الأعمال المبتكرين، والخبراء في القطاعات التي تتبنى حلول وخدمات إنترنت الأشياء، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن التحدي يتيح المشاركة من خلال مساراته التي تشمل الرياضة والرياضات الإلكترونية، والترفيه، والسياحة والآثار، إضافة إلى الزراعة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية.
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