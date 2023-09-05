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الغازي الغريب آفة تهدد البشرية

9/5/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت دراسة علمية كبيرة، أمس، بأن الأنواع الغازية التي تدمر المحاصيل والغابات وتنشر الأمراض وتقلب النظم البيئية وتنتشر بشكل أسرع من أي وقت مضى في جميع أنحاء العالم لم تتمكن البشرية من وقفها.
وأعلنت اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي أن هذا الفشل يكلف ما يزيد على 400 مليار دولار سنويا من الأضرار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للدنمارك أو تايلاند، ومن المرجح أن يكون هذا ((استخفافا فادحا)).
من ((ورد الماء)) الذي يخنق بحيرة فيكتوريا في شرق إفريقيا، إلى الجرذان و((الثعابين البنية)) التي تقضي على أنواع الطيور في المحيط الهادئ، إلى البعوض الذي يعرض مناطق جديدة لـ((زيكا)) والحمى الصفراء وحمى ((الضنك)) وأمراض أخرى، حدد التقرير أكثر من 37 ألف من الكائنات التي ترسخت بعيدًا عن منشأها الأصلي، إذ إأنها في كثير من الأحيان تصل بشكل عرضي، أو في سفن الشحن التجاري، أو في حقائب السياح.
وقال العلماء إن انتشار الأنواع دليل قوي على أن التوسع السريع للنشاط البشري قد أدى إلى تغيير جذري في النظم الطبيعية، مما دفع الأرض إلى عصر جيولوجي جديد، ألا وهو ((الأنثروبوسين)).
يظهر تقرير اللجنة الاستشارية العلمية أنه بسبب أحجام التجارة الضخمة، فإن أوروبا وأمريكا الشمالية لديها أكبر تركيزات في العالم من الأنواع الغازية، التي تُعرف بأنها تلك الأنواع غير المحلية وتسبب الضرر، والتي انتقلت بسبب النشاط البشري.

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